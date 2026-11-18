ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് 11കാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യംtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: മുഷീറാബാദിലുള്ള സർക്കാർ സ്കൂൾ വളപ്പിലെ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു. 'നൈറ്റ് ഏഞ്ചൽ ഹോം' എന്ന അനാഥാലയത്തിലെ അന്തേവാസിയായ റെബേക്ക (11) ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ നന്ദിനി എന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിനിയുടെ കൈകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു.
ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന് പിന്നിലെ ഗേറ്റിലൂടെ പുറത്തുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടികൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഗേറ്റിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈദ്യുത കമ്പികളിൽ ഇരുമ്പുവസ്തു ഉപയോഗിച്ച് സ്പർശിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ റെബേക്ക സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. നന്ദിനിയുടെ കൈകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി അപകടത്തിൽനിന്ന് തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു.
വിവരമറിഞ്ഞ ഹോസ്റ്റൽ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉടൻ മുഷീറാബാദ് പൊലീസിൽ അറിയിക്കുകയും പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മരണകാരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി റെബേക്കയുടെ മൃതദേഹം ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു. പരിക്കേറ്റ നന്ദിനിയെ ചികിത്സക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനാഥാലയത്തിലാണ് അപകടം നടന്നത്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നോ എന്നും സംഭവത്തിൽ അനാസ്ഥയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അന്വേഷണത്തിനുശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.