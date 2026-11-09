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തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ മരിക്കുന്ന പൊലീസുകാരുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു കോടി രൂപtext_fields
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News Summary - ₹1 Crore Compensation for Families of Police Personnel Who Die While on Duty in Tamil Nadu
ചെന്നൈ: ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനിടെ ധീരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പൊലീസുകാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ ധനസഹായം നൽകാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി.
2026–27 വർഷത്തെ പൊലീസ് വകുപ്പിന്റെ ധനാഭ്യർഥന ചർച്ചയ്ക്കിടെ നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.
പൊലീസ് മേധാവിയും സേനാ മേധാവിയുമായ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച നിർദേശത്തിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി. ഇതിനായി പ്രതിവർഷം 72 കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൊലീസ് സേനയുടെ ആത്മവിശ്വാസവും മനോവീര്യവും വർധിപ്പിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ധൈര്യം വളർത്താനുമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ഡി.ജി.പി വ്യക്തമാക്കി.
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