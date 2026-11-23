ഡൽഹിയിൽ ബി.എസ് 6 വാഹനങ്ങൾ മാത്രം മതി! വായുമലിനീകരണത്തിൽ നിർണായക നിരീക്ഷണവുമായി സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ ബി.എസ്–VI മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ഓടാൻ അനുവദിക്കാവൂ എന്ന നിർണായക നിരീക്ഷണവുമായി സുപ്രീംകോടതി. ഡൽഹിയിലും ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിലും (എൻ.സി.ആർ) വർഷംതോറും രൂക്ഷമാകുന്ന വായുമലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള വോൾവോ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ രാകേഷ് ഖന്നയുടെ വാദത്തിനിടെയാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശം. ബി.എസ്–IV വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ ശിക്ഷാനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ സുപ്രീംകോടതി നേരത്തേ ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ കക്ഷിയുടെ വാഹനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇന്ധനം നിഷേധിക്കുകയാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് ഡൽഹിയിൽ ബി.എസ്–VI വാഹനങ്ങൾ മാത്രം അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
വായുമലിനീകരണ പ്രശ്നത്തിൽ സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുയാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ വായുമലിനീകരണം തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായി കാണാനാവില്ലെന്നും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇതിൽ നിർണായക ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നുമാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളിൽ എല്ലാ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളും സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വായുമലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന വാഹനങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. നവംബർ ഒന്നുമുതൽ ഡൽഹിക്ക് പുറത്തു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും ബി.എസ്–VI നിലവാരത്തിൽ താഴെയുള്ളതുമായ വാഹനങ്ങൾക്ക് തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2027 ജനുവരി 31 വരെ ഈ നിയന്ത്രണം തുടരും. എന്നാൽ, സി.എൻ.ജി, വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾക്കും മറ്റ് ചില വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും ഇളവുകളുണ്ട്.
പുതിയ നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തികളിൽ വാഹന പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ 17 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മാത്രം മലിനീകരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത 30,000ത്തിലധികം വാഹനങ്ങളെയാണ് ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തികളിൽനിന്ന് തിരിച്ചയച്ചത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഉന്നതതല മലിനീകരണ അവലോകന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച കണക്കുകളിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഡൽഹിയിലെ വായുനിലവാരത്തിൽ നേരിയ പുരോഗതിയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ (GRAP) മൂന്നാംഘട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ നവംബർ 17ന് കമീഷൻ ഫോർ എയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് (CAQM) പിൻവലിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. വായുമലിനീകരണം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് അടിസ്ഥാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്.