ഇ-ഓട്ടോ സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരു ലക്ഷം വരെ സർക്കാർ സബ്സിഡി; ഡിസംബർ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സ്വന്തമായി ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങി സ്വയംതൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വനിതകൾക്ക് സഹായവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കേരളത്തിലെ മുന്നാക്ക (സംവരണേതര) സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വനിതകൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ മൂലധന സബ്സിഡി ലഭിക്കും. കേരള സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക സമുദായ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനും (KSWCFC) ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന 'സമുന്നതി ഇ-യാത്ര 2026-27' പദ്ധതിയിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങുന്നതിനായി ബാങ്ക് അനുവദിക്കുന്ന വായ്പയുടെ 40 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് മൂലധന സബ്സിഡി ലഭിക്കുക. ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് മുഖേനയാണ് വാഹനവായ്പ അനുവദിക്കുക. വായ്പ ലഭിച്ച് വാഹനം വാങ്ങിയശേഷം ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ സബ്സിഡി തുക ഒറ്റഗഡുവായി വായ്പാ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറും. സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥിരവരുമാനവും സ്വയംതൊഴിലും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിലെ സംവരണേതര സമുദായങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വനിതകൾക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക.
പ്രധാന യോഗ്യതകൾ:
- 2026 ജനുവരി ഒന്നിന് അപേക്ഷകയുടെ പ്രായം 50 വയസിൽ താഴെയായിരിക്കണം.
- കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം നാല് ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്.
- സാധുതയുള്ള LMV ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാണ്.
- ഒരു റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാനാകൂ.
- ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ വാങ്ങുന്നതിന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ മറ്റ് സബ്സിഡികളോ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഇ.വി പോളിസി പ്രകാരമുള്ള ഇൻസെന്റീവോ കൈപ്പറ്റിയവരും അതിന് അപേക്ഷിച്ചവരും അർഹരല്ല.
ആർക്കാണ് മുൻഗണന?
അപേക്ഷകരിൽ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞവർക്കാണ് ആദ്യ പരിഗണന. ഒരേ വരുമാനപരിധിയിലുള്ളവരിൽ വിധവകൾക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും. തുടർന്ന് മാരകരോഗബാധിതർക്കും റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട അടുത്ത ബന്ധുവിന് മാരകരോഗമുള്ളവർക്കും പരിഗണന നൽകും. ഉയർന്ന പ്രായമുള്ളവർക്കും മുൻഗണനയുണ്ട്.
അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?
- പദ്ധതിയുടെ അപേക്ഷാ ഫോമും വിശദവിവരങ്ങളും www.kswcfc.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
- പൂരിപ്പിച്ച സമുന്നതി അപേക്ഷാ ഫോമിനൊപ്പം ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ വായ്പാ അപേക്ഷയും ആവശ്യമായ രേഖകളും ചേർത്ത് ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം.
- അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിന് മുകളിൽ 'സമുന്നതി ഇ-യാത്ര (2026-27) പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം.
- അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2026 ഡിസംബർ 15.
അപേക്ഷക്കൊപ്പം വേണ്ട രേഖകൾ
- വില്ലേജ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ അധികാരി നൽകുന്ന കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
- ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ജാതി രേഖപ്പെടുത്തിയ പേജ്.
- ഏറ്റവും പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്.
- പ്രായം തെളിയിക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
- സാധുതയുള്ള LMV ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ്.
- ആധാർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പും ഫോട്ടോയും.
- മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഇ.വി പോളിസി പ്രകാരം ഇൻസെന്റീവ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം.
- കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷകയുടെയോ റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെയോ പേരിലുള്ളതാകണം. വ്യക്തിഗത വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വീകരിക്കില്ല.
- വിവിധ രേഖകളിൽ പേരിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ 'വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം' സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകണം. വിധവകൾ, മാരകരോഗബാധിതർ എന്നിവർ മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അനുബന്ധ രേഖകളും ഹാജരാക്കണം.
വാഹനം വാങ്ങിയാൽ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ
- പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യാത്രക്കാരുടെ ഗതാഗതത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. വാഹനം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താവ് തന്നെ ഓടിക്കണം. വാഹനം മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറാൻ അനുവദിക്കില്ല.
- തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ കോർപ്പറേഷനുമായി മൂന്ന് വർഷത്തെ കരാറിൽ ഏർപ്പെടണം. കരാർ കാലയളവിൽ നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ചാൽ അനുവദിച്ച സബ്സിഡി തുക 12 ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ സഹിതം തിരിച്ചടക്കേണ്ടിവരും. ഭാവിയിൽ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അർഹതയും നഷ്ടപ്പെടും.
- വായ്പയുടെ പലിശനിരക്ക്, ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ, തിരിച്ചടവ് കാലാവധി തുടങ്ങിയവയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റേതായിരിക്കും.
- വായ്പ അനുവദിച്ച് വാഹനം വാങ്ങിയശേഷം ആർ.സി ബുക്ക്, ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ, സബ്സിഡി സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും മൂലധന സബ്സിഡി അനുവദിക്കുക.
- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാ ഫോമിനും www.kswcfc.org സന്ദർശിക്കുക