ടൊയോട്ടയുടെ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ കർണാടകയിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഡി.കെ ശിവകുമാർ; വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയെ ക്ഷണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
ടോക്യോ: കർണാടകയിൽ വാഹനനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനൊരുങ്ങി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജാപ്പനീസ് വാഹന നിർമാതാക്കളായ ടൊയോട്ടയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറും വ്യവസായ മന്ത്രി എം.ബി. പാട്ടീലും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ടൊയോട്ട മോട്ടോർ കോർപറേഷൻ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒയുമായ മസകാസു യോഷിമുറയുമായാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ജാപ്പനീസ് ടാക്സി സർവീസുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനമോഡൽ കർണാടകയിലും അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് ശിവകുമാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി യാത്ര ചെയ്യാനാവുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതോടൊപ്പം ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി.
ടൊയോട്ടയുടെ വാഹനഉത്പാദനശേഷി ഭാവിയിൽ പത്ത് ലക്ഷം യൂനിറ്റായി ഉയർത്താനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനിക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും വ്യവസായവളർച്ചക്കും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യമാണ് സംസ്ഥാനത്തെന്നും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, വരാനിരിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാനും കർണാടകയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപസാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാനും ടൊയോട്ട നേതൃത്വത്തെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യോഗത്തിന് പിന്നാലെ ടൊയോട്ടയുടെ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർ നിർമാണശാലയായ മോട്ടോമാച്ചി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ സന്ദർശിച്ചു. ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക്, ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക്, ഫ്യുവൽ സെൽ ഇലക്ട്രിക് തുടങ്ങി നിരവധി കാർ മോഡലുകളാണ് ഇവിടെ നിർമിക്കുന്നത്. ടൊയോട്ടയുടെ ഗ്ലോബൽ സ്കിൽ-അപ് പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജപ്പാനിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടുന്ന കർണാടകയിലെ 20ലധികം ഐ.ടി.ഐ ബിരുദധാരികളുമായും നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര പരിശീലനവും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വിദ്യാർഥികളോട് നിർദേശിച്ചു.