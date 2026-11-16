ഒലക്കും ഊബറിനും വമ്പൻ വെല്ലുവിളി! ഡൽഹിയിൽ ഹിറ്റായ ഗ്രീൻ എസ്.എം ഇവി ടാക്സി സർവീസ് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും

ഒലക്കും ഊബറിനും വമ്പൻ വെല്ലുവിളി! ഡൽഹിയിൽ ഹിറ്റായ ഗ്രീൻ എസ്.എം ഇവി ടാക്സി സർവീസ് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇലക്ട്രിക് ക്യാബ് സേവനദാതാക്കളായ ഗ്രീൻ എസ്.എം ഇന്ത്യയിലെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇലക്ട്രിക് ടാക്സി സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം.
ഡൽഹി, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ കമ്പനി ഇതിനോടകം ലൈസൻസുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലയിലും ഹൈദരാബാദിലും സേവനം ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം, കിലോമീറ്ററിന് 8 രൂപ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച് ആദ്യ അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ 1.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം റൈഡുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി രംഗത്ത് സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായും പങ്കാളികളുമായും ചേർന്ന് വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഗ്രീൻ എസ്.എം. ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലക്കും ഹൈദരാബാദിനും പുറമെ ചെന്നൈയിലേക്കും ബെംഗളൂരുവിലേക്കും സർവീസുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് ക്യാബ് സർവീസിന് കിലോമീറ്ററിന് 8 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമായും തെറ്റും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് ഗ്രീൻ എസ്.എം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിപണികളിലെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കുകളും പ്രാദേശിക ഗതാഗത ചട്ടങ്ങളും കമ്പനി കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്ക് ബുക്കിങ് സ്ഥിരികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആപ്പിലൂടെ നിരക്കുകൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും മറ്റ് ആശയവിനിമയ ചാനലുകളിലും നിരക്കുവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പുതിയ ഡ്രൈവർമാരെയും നിലവിലുള്ള ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ആയിരക്കണക്കിന് പ്രാദേശിക വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നു. ഡ്രൈവർമാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം, പ്രൊഫഷനൽ പരിശീലനം, ക്ഷേമ പിന്തുണ എന്നിവ നൽകി സ്ഥിരമായ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
2026 ജൂണിൽ ഡൽഹി-എൻ.സി.ആർ മേഖലയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ഗ്രീൻ എസ്.എം, തങ്ങളുടെ ഫ്ലീറ്റിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിൻഫാസ്റ്റ് ലിമോ ഗ്രീൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മികച്ച സേവനത്തിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
നഗരവാസികൾക്കും സന്ദർശകർക്കും യാത്രാസൗകര്യം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി എയർപോർട്ട് പിക്കപ്പ് ഏരിയകൾ വിപുലീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും കമ്പനി നടത്തിവരുന്നു. വിപുലമായ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ ശുദ്ധമായ ഗതാഗത സംവിധാനവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ യാത്രാശീലങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ഗ്രീൻ എസ്.എം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.