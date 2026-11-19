ആഡംബര പട്രോളിങ് നിരയിലേക്ക് ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡറുംtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ പൊലീസിന്റെ ആഡംബര സുരക്ഷാ പട്രോളിങ് നിരയിലേക്ക് പുതിയ ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ വാഹനം കൂടി എത്തി. വേൾഡ് പൊലീസ് സമ്മിറ്റ് 2026-ലാണ് 525 കുതിരശക്തിയുള്ള ഈ അത്യാധുനിക വാഹനം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയത്. യു.എ.ഇയിലെ ലാൻഡ് റോവറിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിതരണക്കാരായ അൽ തായർ മോട്ടോഴ്സാണ് വാഹനം കൈമാറിയത്. ദുബൈ പൊലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് മേജർ ജനറൽ ഡോ. അഹമ്മദ് സഅൽ ബിൻ അൽമുഹൈരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്.
വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഏത് ഭൂപ്രകൃതിയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പുതിയ ഡിഫൻഡർ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ററാക്ടീവ് ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, ത്രീഡി സറൗണ്ട് കാമറ സിസ്റ്റം, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ സൗകര്യം, മാട്രിക്സ് എൽ.ഇ.ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. കൂടാതെ, ഓൾ ടെറൈൻ പ്രോഗ്രസ് കൺട്രോൾ, കോൺഫിഗറബിൾ ടെറൈൻ റെസ്പോൺസ്, വെള്ളത്തിന്റെ ആഴം അളക്കുന്ന സെൻസിങ് സംവിധാനം എന്നിവയും വാഹനത്തിലുണ്ട്.
525 കുതിരശക്തിയും 625 എൻ.എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 5.0 ലിറ്റർ വി8 എഞ്ചിനാണ് ഈ പട്രോളിങ് വാഹനത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. എട്ട് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുള്ള ഈ വാഹനത്തിന് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ വെറും 5.2 സെക്കൻഡ് മതി. മണിക്കൂറിൽ 240 കിലോമീറ്ററാണ് പരമാവധി വേഗം. 2,585 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വാഹനത്തിൽ 90 ലിറ്ററിന്റെ ഇന്ധന ടാങ്കും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.