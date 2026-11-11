പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം; ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരന് 1.62 കോടിയുടെ ബിഎംഡബ്ല്യു M4 കാർ സമ്മാനിച്ച് പിതാവ്

പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം; ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരന് 1.62 കോടിയുടെ ബിഎംഡബ്ല്യു M4 കാർ സമ്മാനിച്ച് പിതാവ്text_fields
അർധവാർഷിക പരീക്ഷയിൽ മികച്ച മാർക്ക് നേടിയ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരനായ മകന് 1.62 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ബിഎംഡബ്ല്യു M4 കോംപറ്റീഷൻ (BMW M4 Competition) സ്പോർട്സ് കാർ സമ്മാനമായി നൽകി വ്യവസായിയായ പിതാവ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പൂർബ ബർധമാൻ ജില്ലയിലെ ഗൽസി മേഖലയിലുള്ള പരാജ് (Paraj) ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.
പതിനഞ്ചുകാരനായ വിദ്യാർഥിക്കാണ് പിതാവ് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ആഡംബര വാഹനം സമ്മാനിച്ചത്. മകൻ ഏറെ നാളായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാറാണിത്. പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ വാഹനം വാങ്ങി നൽകാം എന്ന് പിതാവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഫലം വന്നതോടെ വാക്ക് പാലിച്ച്, മുംബൈ അന്തേരിയിലെ ഷോറൂമിൽ നേരിട്ടെത്തി പിതാവ് കാർ വാങ്ങുകയായിരുന്നു.
മുംബൈയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ച കണ്ടെയ്നർ ലോറിയിലാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു M4 കോംപറ്റീഷൻ കാർ പരാജ് ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചത്. നവംബർ 6 വെള്ളിഴാഴ്ച കാർ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയതോടെ വാഹനം കാണാനായി വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്. അതേസമയം, സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വാർത്ത വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. മകന്റെ അധ്വാനത്തെയും വിജയത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച പിതാവിനെ ചിലർ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ, ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും വിലകൂടിയതും അമിത വേഗതയുള്ളതുമായ സ്പോർട്സ് കാർ സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന ചോദ്യവും ഒരുവിഭാഗം ആളുകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
ബിഎംഡബ്ല്യു M4 കോംപറ്റീഷൻ
3.0-ലിറ്റർ ട്വിൻ-ടർബോചാർജ്ഡ് ഇൻലൈൻ സിക്സ്-സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു M4 കാറിന്റെ ഹൃദയം. ഈ എൻജിൻ 530 ബി.എച്ച്.പി കരുത്തും 650 എൻ.എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കി.മീ വേഗത കൈവരിക്കാൻ വെറും 3.5 സെക്കൻഡ് മാത്രം എടുക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 250 കിലോമീറ്ററായി ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 8-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സും ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റവും വാഹനത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഐക്കണിക് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, വലിയ കിഡ്നി ഗ്രിൽ, ബോണറ്റ്, ഫ്രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റർ, മിറർ ക്യാപ്പുകൾ, റിയർ ഡിഫ്യൂസർ എന്നിവയിൽ കാർബൺ ഫൈബർ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് വാഹനത്തിന്റെ ബോഡി. ഉൾവശത്ത് പ്രത്യേക എം കാർബൺ ബക്കറ്റ് സീറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പിതാവിന്റെ നിലവിലുള്ള പ്രീമിയം കാർ ശേഖരത്തിലേക്കാണ് പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു M4 കോംപറ്റീഷൻ എത്തിയത്. ബിഎംഡബ്ല്യു M4ന് പുറമെ റേഞ്ച് റോവർ ഔട്ടോബയോഗ്രഫി (ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറ), വോൾവോ XC90, മെഴ്സിഡസ് ബൻസ് സി--ക്ലാസ്, മഹീന്ദ്ര ഥാർ റോക്സ്, ഹ്യുണ്ടായ് അൽകാസർ എന്നിവയും ഗാരേജിലുണ്ട്.