ഡീസൽ ടാങ്കിൽ അഡ്ബ്ലൂ ഒഴിച്ചാൽ എൻജിൻ പണിമുടക്കുമോ? അറിയാം ഇക്കാര്യം!text_fields
പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ ഡീസൽ കാറുകളിൽ ഇന്ധനത്തിന് പുറമെ മറ്റൊരു ദ്രാവകം കൂടി നിറയ്ക്കേണ്ടിവരുമെന്ന കാര്യം പല വാഹന ഉടമകൾക്കും അറിയണമെന്നില്ല. അതാണ് അഡ്ബ്ലൂ (AdBlue). ഡീസൽ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ദ്രാവകം അബദ്ധത്തിൽ ഡീസൽ ടാങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ഇന്ധന പമ്പും ഇൻജക്ടറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താണ് അഡ്ബ്ലൂ? ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ ഡീസൽ കാറുകളിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അബദ്ധത്തിൽ ഡീസൽ ടാങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ എന്തുചെയ്യണം?
എന്താണ് അഡ്ബ്ലൂ? ഡീസൽ ആണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും?
അഡ്ബ്ലൂ ഒരു ഇന്ധനമല്ല. ഡീസൽ എൻജിനിൽനിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് (NOx) എന്ന മലിനീകരണ വാതകത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക ദ്രാവകമാണിത്. 32.5 ശതമാനം ഉയർന്ന ശുദ്ധിയുള്ള യൂറിയയും 67.5 ശതമാനം ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളവും ചേർന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഘടന.
സെലക്ടീവ് കാറ്റലിറ്റിക് റിഡക്ഷൻ (SCR) എന്ന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനമുള്ള ഡീസൽ വാഹനങ്ങളിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിൽ ഡീസലിനായി ഒരു ടാങ്കും അഡ്ബ്ലൂവിനായി മറ്റൊരു പ്രത്യേക ടാങ്കുമുണ്ടാകും.എൻജിനിലേക്ക് അഡ്ബ്ലൂ എത്തിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പകരം എക്സ്ഹോസ്റ്റ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് നിയന്ത്രിത അളവിൽ ഇത് കുത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ദോഷകരമായ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകളെ പ്രധാനമായും നൈട്രജനും ജലബാഷ്പവുമായി മാറ്റുന്നു. അതുവഴി വാഹനത്തിന്റെ പുറന്തള്ളൽ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊക്കെ ഡീസൽ കാറുകൾക്കാണ് അഡ്ബ്ലൂ വേണ്ടത്?
ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഡീസൽ കാറുകളിലും അഡ്ബ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എസ്സിആർ സംവിധാനം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മോഡലുകളിലാണ് ഇത് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വിപണിയിൽ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായി കാണാവുന്ന ചില വാഹനങ്ങൾ:
- മഹീന്ദ്ര എക്സ്യുവി 700
- മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ-എൻ
- മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ ക്ലാസിക്
- മഹീന്ദ്ര ഥാർ
- മഹീന്ദ്ര ഥാർ റോക്സ്
- മഹീന്ദ്ര എക്സ്യുവി 3എക്സ്ഒ
- കിയ സെൽറ്റോസ് ഡീസൽ (എസ്സിആർ സംവിധാനമുള്ള പതിപ്പുകൾ)
- ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ ഡീസൽ (എസ്സിആർ സംവിധാനമുള്ള പതിപ്പുകൾ)
മഹീന്ദ്രയുടെ വിവിധ മോഡലുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ മാനുവലിൽ ഡീസൽ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉപയോഗവും എസ്സിആർ സംവിധാനവും പ്രത്യേകം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കിയ സെൽറ്റോസിന്റെയും ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റയുടെയും മാനുവലിലും യൂറിയ ദ്രാവക ടാങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുണ്ട്.ഇത് പൂർണമായ വാഹനപ്പട്ടികയല്ല. ഒരേ മോഡലിന്റെ എല്ലാ വർഷത്തെയും പതിപ്പുകളിലും വകഭേദങ്ങളിലും അഡ്ബ്ലൂ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതിനാൽ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടോയെന്ന് ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈപ്പുസ്തകത്തിലൂടെയോ അംഗീകൃത സർവീസ് കേന്ദ്രത്തിലൂടെയോ ഉറപ്പാക്കണം.
എല്ലാ ഡീസൽ കാറുകൾക്കും ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
ബി.എസ്.6 മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിലവാരത്തിലുള്ള ഡീസൽ കാറുകൾക്കെല്ലാം അഡ്ബ്ലൂ വേണമെന്നില്ല.മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ വാഹന നിർമാതാക്കൾ വ്യത്യസ്ത സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എസ്സിആർ സംവിധാനത്തിൽ അഡ്ബ്ലൂ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ലീൻ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ട്രാപ്പ് (LNT) പോലുള്ള മറ്റൊരു സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ അഡ്ബ്ലൂ നിറയ്ക്കേണ്ടതില്ല.അതായത്, ഡീസൽ വാഹനമാണെന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ അഡ്ബ്ലൂ വാങ്ങി നിറയ്ക്കേണ്ടതില്ല. വാഹനത്തിൽ ഏത് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രധാനം.
ഡീസൽ ടാങ്കിൽ അഡ്ബ്ലൂ ഒഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
അഡ്ബ്ലൂവിൽ വലിയൊരു ഭാഗം വെള്ളമാണ്. ഡീസലുമായി ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ കലരുകയുമില്ല. ഡീസലിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ളതിനാൽ ടാങ്കിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് അടിയുകയും ചെയ്യാം.ഇത് ഇന്ധന സംവിധാനത്തിലെത്തിയാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടാകാം:
- ഇന്ധന പമ്പിന്റെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ശേഷിയെ ബാധിക്കാം.
- ഉയർന്ന മർദത്തിൽ ഇന്ധനം എത്തിക്കുന്ന പമ്പിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാം.
- ഇൻജക്ടറുകളിലും ഇന്ധന ഫിൽട്ടറിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം.
- ലോഹഭാഗങ്ങളിൽ തുരുമ്പും യൂറിയയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതും പ്രശ്നം വഷളാക്കാം.
- ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടാകാതിരിക്കുകയോ ഇന്ധന സംവിധാനം മുഴുവനായി അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യേണ്ടിവരികയോ ചെയ്യാം
അബദ്ധത്തിൽ ഒഴിച്ചുപോയാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്?
എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് മുഖ്യം.ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അബദ്ധം മനസ്സിലായതെങ്കിൽ ഉടൻ നിറയ്ക്കുന്നത് നിർത്തുക.എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്. വാഹനം നീക്കാനും ശ്രമിക്കരുത്.ഇതിനകം എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് ഉടൻ ഓഫ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്.വാഹനം ഓടിച്ച് സർവീസ് സെന്ററിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ടോവിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.അംഗീകൃത സർവീസ് കേന്ദ്രത്തെ വിവരം അറിയിച്ച് ഇന്ധന ടാങ്കും പൈപ്പുകളും പമ്പും പരിശോധിപ്പിക്കുക.എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സാധാരണയായി ടാങ്കിലെ മലിനമായ ദ്രാവകം നീക്കം ചെയ്യുകയും ആവശ്യമായ ശുചീകരണവും ഫിൽട്ടർ പരിശോധനയും നടത്തുകയും ചെയ്യും. എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ധന പമ്പും ഇൻജക്ടറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടിവരും.
അഡ്ബ്ലൂ എവിടെയാണ് നിറയ്ക്കേണ്ടത്?
വാഹനത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന അനുസരിച്ച് അഡ്ബ്ലൂ ടാങ്കിന്റെ സ്ഥാനം മാറാം. ചില കാറുകളിൽ ഡീസൽ നിറയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് സമീപമായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രത്യേക ക്യാപ്. മറ്റു ചില വാഹനങ്ങളിൽ ബൂട്ടിനുള്ളിലോ എൻജിൻ ഭാഗത്തോ ആയിരിക്കാം.പല വാഹനങ്ങളിലും നീല നിറത്തിലുള്ള അടപ്പാണ് അഡ്ബ്ലൂ ടാങ്കിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും നിറം മാത്രം നോക്കി തീരുമാനിക്കാതെ ക്യാപ്പിലെ അടയാളവും വാഹനത്തിന്റെ കൈപ്പുസ്തകവും പരിശോധിക്കണം.ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം നിശ്ചിത ഗുണനിലവാരമുള്ളതായിരിക്കണം. ഐ.എസ്.ഒ 22241 മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്ന അഡ്ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ വാഹന നിർമാതാവ് നിർദേശിക്കുന്ന ദ്രാവകം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. സാധാരണ കൃഷിയാവശ്യത്തിനുള്ള യൂറിയ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.
വാഹന ഉടമകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം
അഡ്ബ്ലൂ ഡീസലിന് പകരമുള്ള ഇന്ധനമല്ല; ഡീസലിൽ ചേർക്കേണ്ട അഡിറ്റീവുമല്ല. എസ്സിആർ സംവിധാനമുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രത്യേകം നൽകിയ ടാങ്കിൽ നിറയ്ക്കേണ്ട മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദ്രാവകമാണിത്. പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ടാങ്കിന്റെ അടയാളം പരിശോധിക്കുന്ന ശീലം ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ മൂലം വലിയ സർവീസ് ചെലവ് വരാതിരിക്കാൻ ഡീസൽ ടാങ്കും അഡ്ബ്ലൂ ടാങ്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓരോ ഡീസൽ വാഹന ഉടമയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.