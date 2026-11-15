125 സിസി പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറുകൾക്ക് മികച്ച ബദൽ! പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളോടെ യമഹ 'സെന്റർ ഇ' ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വിപണിയിൽ

125 സിസി പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറുകൾക്ക് മികച്ച ബദൽ! പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളോടെ യമഹ 'സെന്റർ ഇ' ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വിപണിയിൽtext_fields
പ്രശസ്ത ജാപ്പനീസ് ഇരുചക്രവാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ യമഹ, ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വിപണിയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്കൂട്ടറായ 'സെന്റർ ഇ' അവതരിപ്പിച്ചു. 125 സിസി പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറുകളുടെ പ്രകടനത്തിന് തുല്യമായ രീതിയിലാണ് യാമാഹ ഈ ഇലക്ട്രിക് മോഡലിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിശബ്ദമായ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും കംമ്പ്യൂട്ടർ-ഫ്രണ്ട്ലി (യാത്രക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ) പ്രത്യേകതകളും സ്കൂട്ടറിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്.
രൂപകൽപ്പനയും ഡിസൈനും
പുതിയ യമഹ സെന്റർ ഇ-യുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സ്കൂട്ടറിന്റെ വലിയ വീലുകളാണ്. 16 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള കൂറ്റൻ വീലുകളാണ് സ്കൂട്ടറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്ത് 100-സെക്ഷൻ ടയറും പിന്നിൽ 120-സെക്ഷൻ ടയറുമാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റെക്ടാംഗുലർ ഹെഡ്ലാമ്പ്, സ്ലിം ആയ അപ്രൺ ഡിസൈൻ എന്നിവ സ്കൂട്ടറിന് ആധുനിക ലുക്ക് നൽകുന്നു. പരമ്പരാഗത സ്കൂട്ടറുകൾക്ക് സമാനമായ ഫ്ലോർബോർഡും സ്റ്റെപ്പ്ഡ് സീറ്റും യാത്രാ സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കും.
കൂടാതെ, അലുമിനിയം സ്വിംഗാർ സ്കൂട്ടറിന്റെ പ്രീമിയം ലുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. സസ്പെൻഷൻ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് മുൻവശത്തെ ടെലിസ്കോപിക് ഫോർക്കുകളും പിന്നിലെ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളോടുകൂടിയ സ്വിംഗാർമുമാണ്. സുരക്ഷക്കായി ഇരു ചക്രങ്ങളിലും 245 എംഎം ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പവർട്രെയിനും ബാറ്ററിയും റേഞ്ചും
3-ഫേസ് എക്സൈറ്റേഷൻ മോട്ടോറാണ് സ്കൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 7.5 കിലോവാട്ട് (kW) പീക്ക് പവറും, 33.3 എൻഎം (Nm) പരമാവധി ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഫിക്സഡ് ആയ 70.2 Ah ബാറ്ററി പാക്കാണ് വാഹനത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 108 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ റേഞ്ച് കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കാൻ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ചാസിസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോട്ടോറിൽ നിന്നും ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് വഴിയാണ് പിൻചക്രത്തിലേക്ക് പവർ നൽകുന്നത്. ബാറ്ററി 0 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 100 ശതമാനത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഏകദേശം 5.5 മണിക്കൂർ സമയം വേണ്ടിവരും.
അളവുകളും ഭാരവും (Dimensions)
യമഹയുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന് 121 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. സാധാരണ 125 സിസി സ്കൂട്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് അൽപ്പം ഭാരമുള്ളതാണ്. 790 എംഎം ആണ് സീറ്റ് ഹൈറ്റ്. കൂടാതെ, മോശം റോഡുകളിലും എളുപ്പത്തിൽ ഓടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ 145 എംഎം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും സ്കൂട്ടറിനുണ്ട്.
കൂടാതെ, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയോടുകൂടിയ 5 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി (TFT) ഡിസ്പ്ലേ, ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, എബിഎസ് (ABS) സുരക്ഷ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, കീലെസ് ഇഗ്നിഷൻ (Keyless ignition), ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ടും ഓൺ-ബോർഡ് ചാർജിങ്, മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത റൈഡിങ് മോഡുകൾ എന്നിവയും സെന്റർ ഇ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ ലഭ്യമാണ്.