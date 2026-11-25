13 വർഷംകൊണ്ട് ഒരു കോടി; വമ്പൻ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ട് ടി.വി.എസ് ജുപ്പിറ്റർ!text_fields
സ്കൂട്ടർ വിപണിയിൽ ഹോണ്ട ആക്ടിവയുടെ ആധിപത്യം ശക്തമായി തുടരുന്ന കാലത്താണ് 2013ൽ ടി.വി.എസ് ജുപ്പിറ്ററുമായി എത്തിയത്. ആക്ടിവയോട് നേരിട്ട് മത്സരിക്കാൻ കുടുംബങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രായോഗിക സ്കൂട്ടർ എന്ന ലക്ഷ്യവുമായെത്തിയ ജുപ്പിറ്റർ തുടക്കത്തിൽ പതുക്കെയാണ് വിപണിയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. എന്നാൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ, മികച്ച സ്റ്റോറേജ്, ഫ്രണ്ട് ഫ്യൂവൽ ഫില്ലിങ്, പിന്നീട് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയ മോഡൽ ഇന്ന് വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജുപ്പിറ്റർ 110, ജുപ്പിറ്റർ 125 മോഡലുകൾ ചേർന്ന് ഒരു കോടി യൂനിറ്റ് ഉൽപാദനം പിന്നിട്ടതായി ടി.വി.എസ് മോട്ടോർ കമ്പനി അറിയിച്ചു.
ആദ്യ 50 ലക്ഷം പിന്നിടാൻ ഒമ്പത് വർഷം; അടുത്ത 50 ലക്ഷം വെറും നാല് വർഷം
2013ൽ ജുപ്പിറ്റർ 110 അവതരിപ്പിച്ച ടി.വി.എസ് 2021ലാണ് 125 സി.സി പതിപ്പും വിപണിയിലെത്തിച്ചത്. 2022ൽ ആദ്യത്തെ 50 ലക്ഷം യൂനിറ്റ് ഉൽപാദനം പിന്നിട്ട മോഡൽ, അടുത്ത 50 ലക്ഷം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ എടുത്തത് വെറും നാല് വർഷമാണ്. അതായത്, ആദ്യ പകുതിയേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് അവസാന 50 ലക്ഷം യൂനിറ്റുകൾ നിർമിച്ചത്. നവംബർ 24ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റിൽനിന്നാണ് ഒരു കോടി തികച്ച സ്കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയത്.ഇത് വിൽപ്പനയുടെ കണക്കല്ല; ജുപ്പിറ്റർ 110, ജുപ്പിറ്റർ 125 എന്നീ മോഡലുകൾ ചേർന്നുള്ള ആകെ ഉൽപാദന കണക്കാണ്. അതേസമയം, 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജുപ്പിറ്റർ വിൽപ്പനയിൽ 32 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
കാലത്തിനൊപ്പം മാറിയ ജുപ്പിറ്റർ
കുടുംബ ഉപയോഗത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയായിരുന്നു ജുപ്പിറ്ററിന്റെ ആദ്യ വരവ്. കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ്, സുഖകരമായ യാത്ര, ഇന്ധനക്ഷമത, എളുപ്പത്തിലുള്ള ഉപയോഗം എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. പിന്നീട് ഇരട്ട ഹെൽമറ്റ് സൂക്ഷിക്കാവുന്ന അണ്ടർസീറ്റ് സ്റ്റോറേജ്, പുറത്ത് നൽകിയ ഫ്രണ്ട് ഫ്യൂവൽ ഫില്ലിങ് സംവിധാനം, ഇൻഫിനിറ്റി ലൈറ്റ് ബാർ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകൾ എത്തി.എക്സോനെക്റ്റ് സംവിധാനവും തിരഞ്ഞെടുത്ത വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാക്കി. ഇതിലൂടെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി ഉൾപ്പെടെസൗകര്യങ്ങൾ സ്കൂട്ടറിലേക്ക് എത്തി. ഐ-ഗോ അസിസ്റ്റ്, മെറ്റൽ മാക്സ് ബോഡി സാങ്കേതികവിദ്യ, ബോഡി ബാലൻസ് ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയവയും മോഡലിന്റെ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്.നിലവിൽ ജുപ്പിറ്റർ 110, ജുപ്പിറ്റർ 125 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് എൻജിൻ പതിപ്പുകളിലാണ് വിപണിയിലുള്ളത്. 2024ൽ ജുപ്പിറ്റർ 110ന് വലിയ പരിഷ്കാരം ലഭിച്ചു. പുതിയ രൂപകൽപന, പരിഷ്കരിച്ച ഷാസി, ജുപ്പിറ്റർ 125ൽ നിന്നുള്ള പുതിയ എൻജിൻ എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ. 125 പതിപ്പ് കൂടുതൽ കരുത്തും സൗകര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ആക്ടിവയ്ക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്
ഇന്ത്യൻ സ്കൂട്ടർ വിപണിയിൽ ഹോണ്ട ആക്ടിവ ഇപ്പോഴും മുന്നിലാണ്. എന്നാൽ ജുപ്പിറ്ററിന്റെ വളർച്ച ടി.വി.എസിന് വിപണിയിൽ ശക്തമായ സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തു. ജുപ്പിറ്ററിനൊപ്പം ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറായ ഐക്യൂബും ടി.വി.എസിന്റെ സ്കൂട്ടർ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കരുത്താകുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്കൂട്ടർ ബ്രാൻഡായി വളരുന്നതിൽ ജുപ്പിറ്ററിന്റെ പങ്ക് നിർണായകമാണ്.