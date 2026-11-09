ഹിറ്റടിച്ച സൈബർ ട്രക്കിന് പാളിച്ച! നിർമാണം അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ടെസ്ലtext_fields
വാഷിങ്ങ്ടൺ: ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെ വിപണിയിലെത്തിച്ച പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് പിക്ക്അപ്പ് ട്രക്കായ സൈബർട്രക്കിന്റെ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിവെക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടെസ്ല ഒരുങ്ങുന്നു. 2027 മധ്യത്തോടെ സൈബർട്രക്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ടെസ്ല സി.ഇ.ഒ ഇലോൺ മസ്ക് അടുത്തിടെ എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
വിപണിയിലെത്തി വെറും മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് മോഡലിന്റെ ഉൽപ്പാദനം ടെസ്ല അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ടെസ്ലയുടെ ജനപ്രിയ മോഡലുകളായ മോഡൽ എസ് (Model S), മോഡൽ എക്സ് (Model X) എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തി ഏഴ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് സൈബർട്രക്കിന്റെയും വിടവാങ്ങൽ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത്.
2019ലാണ് സൈബർട്രക്ക് എന്ന ആശയം ടെസ്ല ആദ്യമായി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2021ൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഉൽപ്പാദന തടസ്സങ്ങൾ കാരണം വൈകിയ വാഹനം, 2023ലാണ് ടെക്സസിലെ ഗിഗാഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഫ്രണ്ട്ലൈൻ പാസഞ്ചർ വാഹനമായും ഫോർഡ് F-150 ലൈറ്റ്നിങ്ങിന് പ്രധാന എതിരാളിയായും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ സൈബർട്രക്ക് അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ, കാനഡ, യു.എ.ഇ, ഖത്തർ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ വിൽപ്പന നടക്കുന്നത്. വാഹനം പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് വലിയ ശ്രദ്ധയും ഉയർന്ന വിൽപ്പനയും നേടിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് വിൽപ്പനയുടെ ഗ്രാഫ് താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.
വാഹനത്തിന്റെ പരുക്കൻ കോണുകളോടു കൂടിയ എഡ്ജ് ഡിസൈനും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അലോയ് ബോഡിയും കാരണം യൂറോപ്യൻ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സൈബർട്രക്കിനായില്ല. ഇത് യൂറോപ്പ് എന്ന വലിയ വിപണി വാഹനത്തിന് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായി. 2019ൽ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിലും വളരെ ഉയർന്ന തുകക്കാണ് വാഹനം വിപണിയിലെത്തിയത്. ഇലോൺ മസ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ വാഹനത്തിന്റെ ജനപ്രീതി കുറച്ചു. പ്രതിവർഷം 2,50,000 യൂനിറ്റുകൾ വിൽക്കുമെന്നാണ് മസ്ക് പ്രവചിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഇതുവരെ ആകെ 63,000ത്തോളം യൂനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് വിറ്റഴിക്കാനായത്.
ലക്ഷ്യം 'സൈബർക്യാബ്' ഡ്രൈവർരഹിത ടാക്സി
മുമ്പ് ഓപ്റ്റിമസ് (Optimus) റോബോട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി മോഡൽ എസ്, മോഡൽ എക്സ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയത് പോലെ, സൈബർട്രക്കിന്റെ പ്ലാന്റ് ശേഷി ഇനി പുതിയ 'സൈബർക്യാബ്' നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും. പൂർണ്ണമായും ഡ്രൈവർരഹിത സ്വയംഭരണ ഇലക്ട്രിക് ടാക്സി വിഭാഗത്തിൽ സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, പെഡലുകൾ, പുറത്തെ റിയർവ്യു മിററുകൾ (ORVM), പിൻ വിൻഡ്സ്ക്രീൻ എന്നിവ ഇല്ലാതെ, ആകർഷകമായ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡോറുകളോടെയാണ് വാഹനം നിരത്തുകളിൽ എത്തുന്നത്.
സൈബർട്രക്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതോടെ മോഡൽ 3 (Model 3), മോഡൽ വൈ (Model Y) എന്നീ രണ്ട് മോഡലുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ടെസ്ലയുടെ ഗ്ലോബൽ പാസഞ്ചർ വാഹന ശ്രേണിയിൽ ഉണ്ടാവുക. അടുത്ത തലമുറ 'റോഡ്സ്റ്റർ' (Roadster) വാഹനങ്ങൾ 2028ഓടെ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, സാധാരണക്കാർക്കായി വിലകുറഞ്ഞ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് കാർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പണിപ്പുരയിലാണ് ടെസ്ലയെങ്കിലും ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.