ഒടുവിൽ ടാറ്റയും; കാറുകളുടെ വില ഡിസംബർ 1 മുതൽ കൂടുംtext_fields
പുതിയ കാർ വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ ആശങ്ക. മാരുതി സുസുക്കിയും ഹ്യുണ്ടായിയും വിലവർധന പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സും കാറുകളുടെ വില കൂട്ടുന്നു. 2026 ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളുടെ വിലയിൽ 0.5 ശതമാനം വരെ വർധനയുണ്ടാകുമെന്ന് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസ് അറിയിച്ചു.
നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെയും മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെയും വില ഉയരുന്നതാണ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം. പെട്രോൾ, ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകൾക്കും വിലവർധന ബാധകമാകും. എന്തായാലും വാഹനം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് കമ്പനികളുടെ നീക്കം.
മോഡലുകൾക്കും വേരിയന്റുകൾക്കും അനുസരിച്ച് മാറ്റം
എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഒരേ നിരക്കിലായിരിക്കില്ല വില കൂടുക. മോഡലും വേരിയന്റും അനുസരിച്ച് വർധനയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. നിലവിലെ വിലയിൽനിന്ന് പരമാവധി 0.5 ശതമാനം വരെയായിരിക്കും വർധന.നിർമാണച്ചെലവിലെ വർധനയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം കമ്പനി തന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം മാത്രമാണ് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറുന്നതെന്നുമാണ് ടാറ്റ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2026ൽ മൂന്നാം തവണ വിലവർധന
ഈ വർഷം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് കാറുകളുടെ വില കൂട്ടുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ്. ജൂലൈയിലും സെപ്റ്റംബറിലും നേരത്തേ വില പരിഷ്കരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഡിസംബറിലെ പുതിയ വർധനയോടെ ഈ വർഷം ടാറ്റ കാറുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് വീണ്ടും ഉയരും.