പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ സെഡാൻ കാറ്റഗറി; താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ ടാറ്റയുടെ ഏരിസ്

പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ സെഡാൻ കാറ്റഗറി; താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ ടാറ്റയുടെ ഏരിസ്text_fields
എസ്.യു.വികൾക്ക് പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കാർ വിപണിയിൽ സെഡാനുകളുടെ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാനാകുമോ? വർഷങ്ങളായി മാരുതി സുസുക്കി ഡിസയർ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടന്നുകയറാനാണ് ടാറ്റയുടെ പുതിയ ശ്രമം. 2026 ജൂലൈയിലെ വിൽപനയിൽ ഇന്ത്യൻ സെഡാൻ വിപണിയുടെ 63 ശതമാനത്തിലേറെ വിഹിതം ഡിസയറിനായിരുന്നു. കുറഞ്ഞ വിലക്കൊപ്പം മികച്ച ഫീച്ചറുകളും മൈലേജും ആകർഷകമായ രൂപവുമാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ ടാറ്റയുടെ തുറുപ്പുചീട്ട്.
പെട്രോൾ, സി.എൻ.ജി പതിപ്പുകളിൽ മാനുവൽ, എ.എം.ടി ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകളുമായാണ് ഏരിസിന്റെ വരവ്. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വാഹനമെന്നതിലുപരി മധ്യവർഗ ഉപഭോക്താക്കളെയാണ് ടാറ്റ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഹാച്ച്ബാക്കുകളുടെ ബജറ്റിൽ പ്രീമിയം അനുഭവമുള്ള സെഡാൻ സ്വന്തമാക്കാമെന്നതാണ് പ്രധാന ആകർഷണം.
സ്മാർട്ട് പെട്രോൾ എം.ടി പതിപ്പിന് 5.29 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. കൊച്ചിയിൽ ഓൺ-റോഡ് വില ഏകദേശം 6.29 ലക്ഷം രൂപ വരും. പെട്രോൾ ശ്രേണിയിലെ ഉയർന്ന അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എ.എം.ടി പതിപ്പിന് 8.74 ലക്ഷം രൂപയും സി.എൻ.ജി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എ.എം.ടി പതിപ്പിന് 9.74 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. 10.25 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സ്ക്രീൻ, വയർലെസ് ചാർജർ, വെന്റിലേറ്റഡ് മുൻ സീറ്റുകൾ, 360 ഡിഗ്രി കാമറ, ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഡാഷ്ക്യാം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ഇ.എസ്.പി), ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (ടി.പി.എം.എസ്), ഹിൽ-ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട്. വേരിയന്റ് അനുസരിച്ച് സൗകര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. സി.എൻ.ജി പതിപ്പിൽ ഇരട്ട സിലിണ്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വാൽ: നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന ടിഗോറിന്റെ അടിസ്ഥാന എൻജിനും ഗിയർബോക്സ് സംവിധാനങ്ങളും നിലനിർത്തി രൂപത്തിലും അകത്തളത്തിലും ഫീച്ചറുകളിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഏരിസ് എത്തുന്നത്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സെഡാൻ വിപണിയിൽ ഇടംപിടിക്കുകയാണ് ടാറ്റയുടെ ലക്ഷ്യം.