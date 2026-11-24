സുസുക്കി ആക്സസിന് പുതിയ രണ്ട് നിറങ്ങൾ കൂടി; വില 83,086 രൂപ മുതൽ...text_fields
ഇന്ത്യൻ ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിയിൽ ജനപ്രിയമായ സുസുക്കി ആക്സസ് 125 സ്കൂട്ടറിന് പുതിയ രണ്ട് നിറങ്ങൾ കൂടി അവതരിപ്പിച്ച് സുസുക്കി മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യ. തെരഞ്ഞെടുത്ത വേരിയന്റുകളിലാണ് പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മെറ്റാലിക് റോയൽ ബ്രോൺസ്, മെറ്റാലിക് മാറ്റ് ബോർഡോ റെഡ് എന്നിവയാണ് പുതിയ നിറങ്ങൾ. പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളോടെ സുസുക്കി ആക്സസിന്റെ അഞ്ച് വേരിയന്റുകളുടെയും വിലയും നിറങ്ങളുടെ പട്ടികയും കമ്പനി പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
83,086 എക്സ് ഷോറൂം രൂപ മുതലാണ് സുസുക്കി ആക്സസിന്റെ ഡൽഹിയിലെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേരിയന്റായ റൈഡ് കണക്ട് ടി.എഫ്.ടി എബിഎസ് എഡിഷന് 1,03,780 രൂപയാണ് വില.
റൈഡ് കണക്ട് പതിപ്പുകൾക്ക് റോയൽ ബ്രോൺസ്
സുസുക്കി ആക്സസ് റൈഡ് കണക്ട് എഡിഷനിലും റൈഡ് കണക്ട് എബിഎസ് എഡിഷനിലുമാണ് പുതിയ മെറ്റാലിക് റോയൽ ബ്രോൺസ് നിറം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് വേരിയന്റുകളിലും നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന നിറങ്ങൾ തുടരും. മെറ്റാലിക് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് നമ്പർ 2, മെറ്റാലിക് മാറ്റ് സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലൂ, പേൾ ഗ്രേസ് വൈറ്റ്, പേൾ മാറ്റ് അക്വാ സിൽവർ എന്നിവയാണ് ലഭ്യമായ മറ്റ് നിറങ്ങൾ. ഡൽഹിയിലെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രകാരം റൈഡ് കണക്ട് എഡിഷന് 91,627 രൂപയും റൈഡ് കണക്ട് ABS എഡിഷന് 98,432 രൂപയുമാണ് വില വരുന്നത്.
ടി.എഫ്.ടി എബിഎസ് പതിപ്പിന് ബോർഡോ റെഡ്
റൈഡ് കണക്ട് ടി.എഫ്.ടി എബിഎസ് എഡിഷനിലാണ് പുതിയ മെറ്റാലിക് മാറ്റ് ബോർഡോ റെഡ് നിറം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വേരിയന്റിന്റെ മറ്റ് നിറങ്ങൾ മെറ്റാലിക് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് നമ്പർ 2, മെറ്റാലിക് മാറ്റ് സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലൂ, പേൾ ഗ്രേസ് വൈറ്റ്, പേൾ മാറ്റ് അക്വാ സിൽവർ എന്നിവയാണ്. 1,03,780 രൂപയാണ് ഈ വേരിയന്റിന്റെ ഡൽഹി എക്സ്ഷോറൂം വില. 4.2 ഇഞ്ച് കളർ ടി.എഫ്.ടി ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ പതിപ്പിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ബ്ലൂടൂത്ത് അധിഷ്ഠിത സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിയും സിംഗിൾ ചാനൽ എബിഎസ് സംവിധാനവും വേരിയന്റിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനുകളുടെ നിറങ്ങളും വിലയും
ആക്സസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡിഷനിൽ സോളിഡ് ഐസ് ഗ്രീൻ എന്ന നിറവും ലഭ്യമാണ്. മെറ്റാലിക് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് നമ്പർ 2, മെറ്റാലിക് മാറ്റ് സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലൂ എന്നിവയാണ് മറ്റ് നിറങ്ങൾ. അതേസമയം, സ്പെഷൽ എഡിഷനിൽ നിലവിലുള്ള നിറങ്ങൾ തുടരും. മെറ്റാലിക് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് നമ്പർ 2, മെറ്റാലിക് മാറ്റ് സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലൂ, പേൾ ഗ്രേസ് വൈറ്റ്, സോളിഡ് ഐസ് ഗ്രീൻ എന്നിവയാണ് ഈ വേരിയന്റിലെ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ. 89,428 രൂപയാണ് എക്സ് ഷോറൂം വില.
വിലകളിലെ വ്യത്യാസം പരിശോധിച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡിഷനേക്കാൾ 6,342 രൂപ അധികം നൽകിയാൽ സ്പെഷൽ എഡിഷൻ സ്വന്തമാക്കാം. സ്പെഷൽ എഡിഷനിൽ നിന്ന് റൈഡ് കണക്ട് എഡിഷനിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ 2,199 രൂപയാണ് അധികമായി നൽകേണ്ടത്. റൈഡ് കണക്ട് എഡിഷനിൽ നിന്ന് എബിഎസ് പതിപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 6,805 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. റൈഡ് കണക്ട് എബിഎസ് എഡിഷനേക്കാൾ 5,348 രൂപ അധികമാണ് ടി.എഫ്.ടി എബിഎസ് പതിപ്പിന്.
125 സിസി എൻജിൻ; SEP സാങ്കേതികവിദ്യയും
എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും 125 സിസി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനാണ് സുസുക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. SOHC (സിംഗിൾ ഓവർഹെഡ് ക്യാംഷാഫ്റ്റ്), രണ്ട് വാൽവുകൾ, എയർ കൂളിങ് എന്നിവയാണ് എൻജിന്റെ പ്രധാന സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ. OBD-2B മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന എൻജിനിൽ സുസുക്കിയുടെ ഇക്കോ പെർഫോമൻസ് (SEP) സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
റൈഡ് കണക്ട് ശ്രേണിയിലെ വേരിയന്റുകളിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വിവിധ കണക്റ്റഡ് ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ, ടേൺ ബൈ ടേൺ നാവിഗേഷൻ, ഇൻകമിങ് കോൾ അലർട്ടുകൾ, മെസേജ് അലർട്ടുകൾ, ബ്ലൂടൂത്ത് അധിഷ്ഠിത സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ലഭ്യമാണ്.
റൈഡ് കണക്ട് ടി.എഫ്.ടി എബിഎസ് എഡിഷനിൽ 4.2 ഇഞ്ച് കളർ ടി.എഫ്.ടി ഡിസ്പ്ലേയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റൈഡ് കണക്ട് എബിഎസ്, റൈഡ് കണക്ട് ടി.എഫ്.ടി എബിഎസ് എന്നീ രണ്ട് വേരിയന്റുകളിലും സിംഗിൾ ചാനൽ ആന്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) ലഭ്യമാണ്. പെട്ടെന്നുള്ള ബ്രേക്കിങ്ങിലും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലും ചക്രം ലോക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യത കുറക്കാൻ ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കും. പുതിയ നിറങ്ങളിലുള്ള സുസുക്കി ആക്സസ് 125 സ്കൂട്ടറുകൾ 2026 നവംബർ 23 മുതൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സുസുക്കി ഡീലർഷിപ്പുകളിലും ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.