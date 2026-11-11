ബൈക്ക് റൈഡർമാരെ ആകർഷിക്കാൻ സ്റ്റീൽബേർഡിന്റെ പുതിയ ഹെൽമെറ്റ്

ബൈക്ക് റൈഡർമാരെ ആകർഷിക്കാൻ സ്റ്റീൽബേർഡിന്റെ പുതിയ ഹെൽമെറ്റ്text_fields
ഹെൽമെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പലരും ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതിന്റെ ലുക്കും വിലയുമായിരിക്കും. എന്നാൽ അപകടം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിൽ ആ ഹെൽമെറ്റ് നൽകുന്ന സംരക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത റൈഡർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയൊരു പ്രീമിയം ഹെൽമെറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ നിർമാതാക്കളായ സ്റ്റീൽബേർഡ്. FEC-3 എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മൂന്ന് പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അമേരിക്കയുടെ DOT, ഇന്ത്യയുടെ BIS, യൂറോപ്പിന്റെ ECE 22.06 എന്നിവയാണ് ഈ ഹെൽമെറ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ. 4,499 രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
മൂന്ന് രാജ്യാന്തര സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ; എന്താണ് പ്രത്യേകത?
FEC-3-ന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം ട്രിപ്പിൾ ഹോമോളഗേഷനാണ്. സാധാരണയായി ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റിക്കറുകൾ വെറുമൊരു അലങ്കാരമല്ല. അതത് രാജ്യങ്ങളിലെയും വിപണികളിലെയും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങളാണിവ.അമേരിക്കയിലെ DOT, ഇന്ത്യയിലെ BIS, യൂറോപ്പിലെ ECE 22.06 എന്നിവയുടെ അംഗീകാരം ഒരുമിച്ച് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹെൽമെറ്റിന്റെ പ്രധാന വിൽപ്പന ആകർഷണമാണ്.ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഔട്ടർ ഷെൽ നിർമിക്കാൻ ഹൈ-ഇംപാക്ട് PC-ABS ബ്ലെൻഡ് മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശക്തിയും ഈടും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിർമാണമാണിത്. സ്പോർട്ടി ഡിസൈനിനൊപ്പം കാറ്റിന്റെ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എയറോഡൈനാമിക് പ്രൊഫൈലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ദീർഘദൂര യാത്രകളിലും വ്യത്യസ്ത വെളിച്ച സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫീച്ചറുകളും ഇതിലുണ്ട്. സ്ലൈഡർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇന്നർ സൺ ഷീൽഡാണ് അതിലൊന്ന്. പകൽ സമയത്തെ ശക്തമായ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ണിന് നേരിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.പുറത്തെ വൈസറിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആന്റി-സ്ക്രാച്ച് കോട്ടിംഗുള്ള പോളികാർബണേറ്റ് വൈസറിനൊപ്പം Pinlock 30 ആന്റി-ഫോഗ് ലെൻസും ലഭിക്കും. തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും ഈർപ്പം കൂടുതലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും വൈസറിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുന്നത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.ഡബിൾ ഡി-റിങ് ഫാസ്റ്റണിംഗ് സംവിധാനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വൈസർ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, നോസ് പ്രൊട്ടക്ടർ, വിൻഡ് ഡിഫ്ലെക്ടർ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളുമുണ്ട്.മീഡിയം (580 mm), ലാർജ് (600 mm), എക്സ്ട്രാ ലാർജ് (620 mm) എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സൈസുകളിൽ ഹെൽമെറ്റ് ലഭ്യമാണ്.
4,499 രൂപ മുതൽ; ആരെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്?
പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളും മൂന്ന് പ്രധാന സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ഒരുമിച്ച് നൽകുന്ന ഹെൽമെറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് സ്റ്റീൽബേർഡ് FEC-3-നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 4,499 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്പോർട്ടി ലുക്കിനൊപ്പം സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന റൈഡർമാരെയാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.സുരക്ഷയിലും നവീന സാങ്കേതികവിദ്യയിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെയാണ് FEC-3 അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്റ്റീൽബേർഡ് ഹൈ-ടെക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രാജീവ് കപൂർ പറഞ്ഞു. ലോകോത്തര സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളും താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയിൽ റൈഡർമാരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.