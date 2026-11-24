ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുമായി ശതകോടി നേട്ടം; ലോകശ്രദ്ധ നേടി സ്റ്റാർക്ക് ഫ്യൂച്ചർ!text_fields
ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകൾക്ക് പെട്രോൾ മോഡലുകളെ വെല്ലുവിളിക്കാനാകുമോ എന്ന ചർച്ച തുടരുന്നതിനിടെ, ആഗോള ഇരുചക്ര വാഹന രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയ നേട്ടവുമായി ഒരു കമ്പനി. ബാഴ്സലോണ ആസ്ഥാനമായ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമാതാക്കളായ സ്റ്റാർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിന്റെ മൂല്യം 1.2 ബില്യൺ യൂറോയിലെത്തി. 150 മില്യൺ യൂറോയിലധികം നിക്ഷേപം സമാഹരിച്ചതോടെയാണ് യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനിയായി സ്റ്റാർക്ക് മാറിയത്. പുതിയ നിക്ഷേപം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ബൈക്ക് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനും ആഗോള വിപണിയിൽ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കാനുമാണ് കമ്പനിയുടെ നീക്കം.
ഹൈലാൻഡ് യൂറോപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുതിയ നിക്ഷേപ സമാഹരണം നടന്നത്. മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ 1ജി.ടി., സ്പെയിൻ ആസ്ഥാനമായ ആക്സൺ പാർട്ണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയും നിക്ഷേപത്തിൽ പങ്കാളികളായി. നിലവിലെ ഓഹരിയുടമകളും പുതിയ നിക്ഷേപകരും പങ്കുചേർന്നു.നിക്ഷേപത്തിന് മുമ്പുള്ള കമ്പനിയുടെ മൂല്യം 1.2 ബില്യൺ യൂറോയാണ്. 2025 സെപ്റ്റംബറിലെ മുൻ ഫണ്ടിങ് ഘട്ടത്തിൽ ഇത് 750 മില്യൺ യൂറോയായിരുന്നു. അതായത് ഒരു വർഷത്തിനിടെ മൂല്യനിർണയത്തിൽ 60 ശതമാനം വർധന.ഒരു ബില്യൺ ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള സ്വകാര്യ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയാണ് 'യൂണികോൺ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ യൂറോപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ രംഗത്ത് സ്റ്റാർക്ക് പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചു.
ഓഫ്റോഡ് ബൈക്കുകളിൽനിന്ന് വലിയ വിപണിയിലേക്ക്
മോട്ടോക്രോസ്, എൻഡ്യൂറോ, സൂപ്പർമോട്ടോ തുടങ്ങിയ ഓഫ്റോഡ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകളിലൂടെയാണ് സ്റ്റാർക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. കമ്പനിയുടെ വാഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ വിഭാഗങ്ങളിലെ മോഡലുകൾ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഇതിനകം ഏകദേശം മൂന്ന് ബില്യൺ യൂറോ മൂല്യമുള്ള ആഗോള ഓഫ്റോഡ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിപണിയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം വിഹിതം സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ കണക്ക്. പെട്രോൾ എൻജിൻ ബൈക്കുകളോട് മത്സരിച്ചാണ് ഈ നേട്ടമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇനി ഓഫ്റോഡ് വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാനല്ല സ്റ്റാർക്കിന്റെ പദ്ധതി. ഏകദേശം 90 ബില്യൺ യൂറോ മൂല്യമുള്ള വിശാലമായ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിപണിയിലെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും കടക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. പുതിയ നിക്ഷേപം ആഗോള വിപുലീകരണത്തിനും പുതിയ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ വികസനത്തിനും ഉപയോഗിക്കും.2025ൽ 115 മില്യൺ യൂറോയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ വരുമാനം. 2026ൽ ഇത് ഏകദേശം 150 മില്യൺ യൂറോയായി ഉയരുമെന്നാണ് സ്ഥാപകനും സി.ഇ.ഒ.യുമായ ആന്റൺ വാസിന്റെ പ്രതീക്ഷ. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 30 ശതമാനം വളർച്ചയാണിത്.കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ചില താൽപര്യങ്ങൾ നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വിൽക്കാൻ പദ്ധതിയില്ലെന്നാണ് സ്ഥാപകന്റെ നിലപാട്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കമ്പനി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് ഇനിയും ഏതാനും വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് സൂചന.
റോയൽ എൻഫീൽഡിനും ബന്ധമുള്ള കമ്പനി
സ്റ്റാർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ വാഹന വ്യവസായത്തിനും ഒരു പങ്കുണ്ട്. റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ഐഷർ മോട്ടോഴ്സ് 2022ൽ സ്റ്റാർക്കിൽ 50 മില്യൺ യൂറോ നിക്ഷേപിച്ച് 10.35 ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.ഗവേഷണ-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ പങ്കുവെക്കൽ, ലൈസൻസിങ്, നിർമാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണവും അന്നത്തെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അതിനാൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെ പുതിയ വളർച്ച യൂറോപ്യൻ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് വിപണിയിലെ നേട്ടം മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ വാഹന മേഖലയുമായും ബന്ധമുള്ള മുന്നേറ്റമാണ്.പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമെന്ന വിശേഷണം മാത്രം മുൻനിർത്തിയല്ല ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകൾ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് സ്റ്റാർക്കിന്റെ സമീപനം. പെട്രോൾ ബൈക്കുകളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനവും ഉപയോഗസൗകര്യവും നൽകുന്ന മോഡലുകൾ നിർമിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.