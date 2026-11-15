അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ചലാനുകൾ കെട്ടികിടന്നാൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും! ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളിൽ കർശന നടപടി: പട്ന ട്രാഫിക് പൊലീസ്

അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ചലാനുകൾ കെട്ടികിടന്നാൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും! ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളിൽ കർശന നടപടി: പട്ന ട്രാഫിക് പൊലീസ്text_fields
പട്ന: ട്രാഫിക് ചലാനുകൾ അടക്കാതെ അവഗണിക്കുന്ന വാഹന ഉടമകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകാനൊരുങ്ങി പട്ന ട്രാഫിക് പൊലീസ്. ആവർത്തിച്ചുള്ള ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളും പിഴയടക്കാത്ത പ്രവണതയും കർശനമായി തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നീക്കം. അഞ്ചോ അതിലധികമോ പെൻഡിങ് ചലാനുകൾ ഉള്ള ഡ്രൈവർമാരുടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് ട്രാഫിക് പൊലീസ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ലംഘിക്കുകയും പിഴത്തുക അടക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയാണ് ഈ നടപടി. അഞ്ചോ അതിലധികമോ ചലാനുകൾ അടക്കാനായി ബാക്കിയുള്ള വാഹന ഉടമകളുടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്രാഫിക് പൊലീസ് ജില്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർക്ക് (DTO) ഔദ്യോഗികമായി ശിപാർശ സമർപ്പിച്ചു.
2026 ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, അഞ്ചോ അതിലധികമോ ചലാനുകൾ അടക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള 493 ഡ്രൈവർമാരെയാണ് പട്ന ട്രാഫിക് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ശിപാർശ കൂടുതൽ പരിശോധനക്കായി ഗതാഗത വകുപ്പിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും, ലൈസൻസുകൾ ഇതുവരെ റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഗതാഗത വകുപ്പ് വിശദമായ പരിശോധനയും വെരിഫിക്കേഷനും നടത്തിയ ശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളൂ. ആവർത്തിച്ചുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ കുറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പ്രാഥമിക നടപടിയാണിത്.
പെൻഡിങ് ചാലനുകൾ ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
വാഹന ഉടമകൾക്ക് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ചലാനുകൾ ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് ഔദ്യോഗിക ഇ-ചലാൻ പോർട്ടൽ വഴി എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ:
- ഔദ്യോഗിക ഇ-ചലാൻ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
- 'ചെക്ക് ചലാൻ സ്റ്റാറ്റസ്' എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- നിങ്ങളുടെ വാഹന നമ്പർ, ചലാൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് നമ്പർ എന്നിവ നൽകുക.
- ക്യാപ്ച (CAPTCHA) വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക.
- 'ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. (ഇതോടെ നിലവിലുള്ള പെൻഡിങ് ചലാനുകളും പേയ്മെന്റ് വിവരങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ ലഭ്യമാകും).
തെറ്റായ രീതിയിലാണ് ചലാൻ ലഭിച്ചതെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം?
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ചലാൻ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് നൽകിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, യാതൊരു കാരണവശാലും അത് അവഗണിക്കരുത്. ഇതിനായി താഴെ പറയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്:
- ഔദ്യോഗിക ഇ-ചലാൻ പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക.
- വാഹനത്തിന്റെയോ ചലാനിന്റെയോ വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
- നിയമലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക.
- പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി 'Grievance' (പരാതി) ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ വാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകളോ രേഖകളോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
- പരാതിയുടെമേലുള്ള തുടർനടപടികൾ ഓൺലൈനായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുക.