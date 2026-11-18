ടോൾ പ്ലാസയിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിശോധനയും; ഉടമയ്ക്ക് എസ്.എം.എസ് മുന്നറിയിപ്പുംtext_fields
രാജ്യത്തെ ദേശീയപാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് വിവരങ്ങളും ഇനി ടോൾ പ്ലാസകളിൽ പരിശോധിച്ചേക്കും. ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഉടമകൾക്ക് എസ്.എം.എസ് വഴി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സംവിധാനം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് സാധുത പരിശോധിക്കുന്നതാണ് പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ രീതി.ഡൽഹിയിലെ അർബൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ റോഡ്-2-ലെ മുണ്ട്ക ടോൾ പ്ലാസയിലാണ് നാഷനൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻ.എച്ച്.എ.ഐ) ഈ സംവിധാനം പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരം. പരീക്ഷണഘട്ടത്തിൽ സംവിധാനം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും വാഹനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോയെന്നും വിലയിരുത്തും.
നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, രാജ്യത്തെ മറ്റ് ടോൾ പ്ലാസകളിലേക്ക് പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ സമയക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. പരീക്ഷണം വിജയകരമായാൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സംവിധാനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.ടോൾ പ്ലാസയിലെത്തുന്ന വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾ ദേശീയ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് സെന്ററിന്റെ (എൻ.ഐ.സി) വാഹൻ ഡാറ്റാബേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. വാഹനത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കാലാവധിയുണ്ടോ എന്ന് ഈ പരിശോധനയിലൂടെ തിരിച്ചറിയാനാകും.ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോ സാധുവായ പോളിസി ഇല്ലാത്തതോ ആണെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉടമയ്ക്ക് എസ്.എം.എസ് ലഭിക്കും.
വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, ടോൾ പ്ലാസ കടന്ന തീയതിയും സമയവും, ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി അവസാനിച്ച തീയതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സന്ദേശത്തിലുണ്ടാകും.മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ 146-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പൊതുനിരത്തുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് സാധുവായ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണ്. വാഹനാപകടത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് പരിക്കോ മരണമോ സ്വത്ത് നാശമോ സംഭവിച്ചാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാധ്യതകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഇത് എപ്പോൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.എങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യാപകമായാൽ വാഹന ഉടമകൾക്ക് പോളിസി പുതുക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിവരും.