ഡിസംബർ 15 മുതൽ കാർ, ഇരുചക്ര വാഹന ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കുറയുമോ?text_fields
ഡിസംബർ 15 മുതൽ കാർ, ഇരുചക്ര വാഹന ഉടമകൾക്ക് മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതും പുതുക്കുന്നതും കൂടുതൽ സുതാര്യമായേക്കും. പോളിസിയിൽ എന്തൊക്കെ കവറേജുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും ഏതൊക്കെ അധിക സംരക്ഷണം തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും ഓരോന്നിനും എത്ര ചെലവാകുമെന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നാല് തലങ്ങളുള്ള ഘടന ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുയാണ്.
പുതിയ സംവിധാനമനുസരിച്ച്, ഉപഭോക്താക്കൾ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷകൾ തനിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസിനെ നാല് പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ച് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തേർഡ് പാർട്ടി ലയബിലിറ്റി നിർബന്ധമായി തുടരും. യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യത, അധിക വ്യക്തിഗത അപകട സംരക്ഷണം, വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം എന്നിവ ഓപ്ഷണൽ കവറുകളായി ലഭ്യമാകും (വാഹന ഉടമക്കും ഡ്രൈവർക്കുമുള്ള നിർബന്ധിത വ്യക്തിഗത അപകട സംരക്ഷണത്തിന് വിധേയമായി). ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുമ്പോഴോ പുതുക്കുമ്പോഴോ ഭൂരിഭാഗം വാഹന ഉടമകളും മൊത്തം പ്രീമിയം തുകയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ മാറ്റം പ്രധാനമാകുന്നത്
ഡിസംബർ 15 മുതൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു കസ്റ്റമർ ഓപ്ഷൻ ഫോമും കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ ഷീറ്റും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഈടാക്കുന്ന പ്രീമിയം വെവ്വേറെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും വേണം.
ഈ നാല് തലങ്ങളുള്ള ഘടന പുതിയ കവറേജ് ഓപ്ഷനുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് നിലവിലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ഒരു ഘടന നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്പ്രൈ വറ്റ് കാറുകൾക്കും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെയുള്ള പോളിസി നിബന്ധനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് നവംബർ 2നാണ് ഐ.ആർ.ഡി.എ.ഐ സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
നാല് തരം മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് കവറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസിനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കും. എന്നാൽ നാലും നിർബന്ധമല്ല. തേർഡ്-പാർട്ടി ബാധ്യത നിർബന്ധമായി തുടരുമ്പോൾ, വാഹന ഉടമയുടെ വ്യക്തിഗത അപകട പരിരക്ഷയും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിർബന്ധമായി തുടരും.ഓരോ വിഭാഗവും എന്താണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്ന് താഴെ നൽകുന്നു.
ഇൻഷുറൻസ് കവർ
- തേർഡ് പാർട്ടി ലയബിലിറ്റി: അപകടത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ, മരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് വകകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വാഹന ഉടമയ്ക്കുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യത വഹിക്കുന്നു.നിർബന്ധം.
- യാത്രക്കാരോടുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യത: കാറിലെ യാത്രക്കാർ, ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലെ പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാർ, വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ജീവനക്കാർ എന്നിവരോടുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യത വഹിക്കുന്നു.ഓപ്ഷണൽ.
- പേഴ്സനൽ ആക്സിഡന്റ് കവർ: വാഹന ഉടമക്ക് വ്യക്തിഗത അപകട സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. യാത്രക്കാർ, പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാർ, ഉടമയല്ലാത്ത ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവർക്കും അധിക സംരക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കാം.വാഹന ഉടമയ്ക്കുള്ള കവർ നിർബന്ധമാണ്.
- സ്വന്തം വാഹനത്തിനുള്ള കേടുപാടുകൾക്കുള്ള കവർ: ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിൽ നിന്നോ കേടുപാടുകളിൽ നിന്നോ സംരക്ഷിക്കുന്നു.ഓപ്ഷണൽ.
തേർഡ്-പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയോടുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വാഹന ഉടമയെ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഓരോ യാത്രക്കാരനും ഒക്യുപന്റ് ലയബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള അധിക സംരക്ഷണം സ്വയം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇതിനർഥമില്ല. അതുപോലെ, യാത്രക്കാരോടുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യതയും വ്യക്തിഗത അപകട കവറും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംരക്ഷണങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തേത് നിർദ്ദിഷ്ട യാത്രക്കാരോട് ഇൻഷ്വർ ചെയ്തയാൾക്കുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യത കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തേത് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വ്യക്തിഗത അപകട സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.
മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുമ്പോൾ കമ്പനികൾ നൽകേണ്ട രേഖകൾ ഏതെല്ലാം?
മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസിന്റെ നാല് വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ഓപ്ഷൻ ഫോം ഇൻഷുറർമാർ നൽകണം. അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷനുകൾ ടിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായ കവറുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനായോ ഓഫ്ലൈനായോ വാങ്ങിയാലും ഈ നിബന്ധന ബാധകമായിരിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച ഓപ്ഷൻ ഫോം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായി മാറും. പുതിയ ഘടനക്ക് കീഴിലുള്ള എല്ലാ പോളിസികൾക്കും ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ച ഫോം വാങ്ങുന്നത് നിർബന്ധമാണ്.
ഇൻഷുറൻസ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പനികൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ ഷീറ്റും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പോളിസിക്ക് കീഴിൽ ലഭ്യമായ സംരക്ഷണവും തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവറേജുകളും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ രേഖ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കും.മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നൽകുന്ന യഥാർത്ഥ പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം കുറയ്ക്കാനും വാങ്ങൽ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഡിസംബർ 15 ന് ശേഷം മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് നിരക്ക് കുറയുമോ?
പുതിയ സംവിധാനം പ്രധാനമായും സുതാര്യത മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇൻഷുറൻസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഇത് പ്രീമിയത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. ഐ.ആർ.ഡി.എ.ഐ ഏകീകൃത പോളിസി നിബന്ധനകളും പൊതുവായ നാല് വിഭാഗങ്ങളുള്ള ഘടനയും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അധിക കവറേജ് ഓപ്ഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സ്വന്തം വാഹന കേടുപാടുകൾക്കുള്ള കവറുകളുടെ വില നിർണയിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും
ഇതിനർഥം പുതിയ ഘടനയിലും വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ സ്വന്തം വാഹന കേടുപാടുകൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ചെലവ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം എന്നാണ്.അതുകൊണ്ട്, കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം തുക മാത്രം നോക്കി ഉപഭോക്താക്കൾ പോളിസി തെരഞ്ഞെടുക്കരുത്. ഓരോ കവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംരക്ഷണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി, ഒഴിവാക്കലുകൾ, നിബന്ധനകൾ എന്നിവയും അവർ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ അനുയോജ്യമായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം പ്രധാന ലക്ഷ്യം.