വെറുമൊരു കാറല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം! മാരുതി 800ന് ആഗോള ബഹുമതിtext_fields
1983 ഡിസംബർ 14. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് ഹർപാൽ സിങ് എന്ന വ്യക്തി ഒരു കാറിന്റെ താക്കോൽ ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ കാർ എന്നറിയപ്പെട്ട മാരുതി 800ന്റെ ആദ്യ ഉപഭോക്തൃ വാഹനമായിരുന്നു അത്. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം ആ കാർ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള വാഹനങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന പ്രഥമ ഫിവ വേൾഡ് വെഹിക്കിൾ ഹെറിറ്റേജ് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മാരുതി 800. ഈ ആഗോള അംഗീകാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വാഹനമെന്ന നേട്ടവും ഇതോടെ മാരുതി 800 സ്വന്തമാക്കി.
21 ചരിത്ര വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധി
ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രാധാന്യമുള്ള വാഹനങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ചരിത്ര വാഹന ഫെഡറേഷനായ ഫിവ ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് വേൾഡ് വെഹിക്കിൾ ഹെറിറ്റേജ് പുരസ്കാരം.അമേരിക്ക, ബ്രസീൽ, ജർമനി, ഫ്രാൻസ്, ആസ്ട്രിയ, സ്ലോവേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 20 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 21 വാഹനങ്ങളാണ് ആദ്യ പുരസ്കാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് മാരുതി 800 മാത്രമാണ്.2026 നവംബർ 13ന് ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസൽസിൽ നടന്ന ഫിവയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത്. സംഘടനയുടെ അറുപതാം വാർഷികാഘോഷ ഭാഗമായിരുന്നു ചടങ്ങ്.വാഹനങ്ങളുടെ അപൂർവതയോ വിലയോ മാത്രം പരിഗണിച്ചല്ല ഈ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും വ്യവസായ വളർച്ചയിലും ജനങ്ങളുടെ യാത്രാസൗകര്യങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
മാരുതി 800ന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു വാഹനത്തിനാണ് ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷാസി നമ്പർ 100014 ഉള്ള ആദ്യ ഉപഭോക്തൃ കാറാണിത്.1983 ഡിസംബർ 14ന് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ന്യൂഡൽഹി സ്വദേശിയായ ഹർപാൽ സിങ്ങിന് ഈ കാർ കൈമാറിയത്. മാരുതി 800ന്റെ തുടക്കകാലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഈ വാഹനം ഇന്ത്യൻ വാഹനചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായാണ് ഫിവയുടെ അംഗീകാരത്തിലുള്ളത്.
ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളുടെ കാർ സ്വപ്നം മാറ്റിയ മോഡൽ
1982ൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാറും ജപ്പാനിലെ സുസുക്കി മോട്ടോർ കോർപറേഷനും സംയുക്ത സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടതോടെയാണ് മാരുതിയുടെ വാഹനനിർമാണ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് 1983 ഡിസംബറിലാണ് മാരുതി 800 നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്.എസ്എസ് 80 എന്നറിയപ്പെട്ട ആദ്യ മോഡലിൽ 796 സിസി എൻജിനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒതുക്കമുള്ള രൂപവും ഉപയോഗസൗകര്യവും സാധാരണക്കാർക്ക് കാർ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരവും ഈ മോഡലിനെ ജനപ്രിയമാക്കി.അക്കാലത്ത് പരിമിതമായ മോഡലുകളും ഉയർന്ന വിലയും കാരണം നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കാർ എന്നത് അപ്രാപ്യമായ സ്വപ്നമായി തുടർന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാരുതി 800 വിപണിയിലെത്തിയത്.നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, പിന്നീട് ചെറുപട്ടണങ്ങളിലും മാരുതി 800 സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. നിരവധി ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കാറായി മാറിയ ഈ മോഡൽ രാജ്യത്തെ വ്യക്തിഗത യാത്രാസൗകര്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.മാരുതി 800ന്റെ സ്വാധീനം ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല. രാജ്യത്തെ വാഹനഘടക നിർമാണം, വിതരണ ശൃംഖല, ഡീലർഷിപ്പുകൾ, സർവിസ് മേഖല എന്നിവയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഈ മോഡലിന്റെ വിജയം സഹായകമായി.1986-87 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണ് മാരുതി സുസുക്കി വാഹനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ആരംഭിച്ചത്. 1987 സെപ്റ്റംബറിൽ 500 കാറുകളുടെ ആദ്യ വലിയ കയറ്റുമതി ഹംഗറിയിലേക്കായിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ വിപണിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവേശനത്തിലും ഈ നീക്കം പ്രധാനമായിരുന്നു.ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച വാഹനങ്ങൾ വിദേശ വിപണികളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിൽ മാരുതി 800ന് വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു.
29 ലക്ഷത്തിലധികം കാറുകൾ; 2014ൽ നിർമാണത്തിന് വിരാമം
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട നിർമാണ കാലയളവിൽ 29 ലക്ഷത്തിലധികം മാരുതി 800 കാറുകളാണ് നിർമിച്ചത്. 2024ൽ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിലും 29 ലക്ഷത്തിലധികം യൂണിറ്റുകളുമായി മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന മോഡലുകളിലൊന്നായി 800 ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ മാറിയ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളും പുതിയ മോഡലുകളുടെ വരവും വാഹനമേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങളും മാരുതി 800ന്റെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു. 2014 ജനുവരി 18ന് ഗുരുഗ്രാമിലെ നിർമാണശാലയിൽ അവസാന മാരുതി 800 പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ഉൽപ്പാദനം അവസാനിച്ചു.നിർമാണം അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വാഹനചരിത്രത്തിൽ മാരുതി 800ന്റെ സ്ഥാനം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണക്കാർക്ക് കാർ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം വിപുലമാക്കിയതും രാജ്യത്തെ വാഹനനിർമാണ വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകിയതുമാണ് ഈ മോഡലിനെ ആഗോള വാഹന പൈതൃക അംഗീകാരത്തിന് അർഹമാക്കിയത്.