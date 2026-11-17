മഹീന്ദ്രയുടെ കരുത്തിന് സുരക്ഷയിലും അഞ്ച് സ്റ്റാർ!text_fields
ഇന്ത്യൻ വാഹനവിപണിയിൽ മഹീന്ദ്രയ്ക്ക് എന്നും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. കരുത്തുറ്റ എസ്.യു.വികളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയ കമ്പനി ഇലക്ട്രിക് വാഹന രംഗത്തും സജീവമായ മുന്നേറ്റത്തിലാണ്. ഇപ്പോഴിതാ മഹീന്ദ്രയുടെ ആദ്യ മൂന്ന് നിര സീറ്റുകളുള്ള ഇലക്ട്രിക് എസ്.യു.വിയായ എക്സ്ഇവി 9എസ് സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഭാരത് എൻ.സി.എ.പി നടത്തിയ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ മുതിർന്നവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഏഴ് സീറ്റർ വാഹനം.
മുതിർന്നവരുടെ സുരക്ഷയിൽ 31.15 പോയന്റ്
ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് എക്സ്ഇവി 9എസ് കാഴ്ചവെച്ചത്. മുതിർന്ന യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ വിലയിരുത്തുന്ന പരിശോധനയിൽ ആകെ 32ൽ 31.15 പോയന്റ് ലഭിച്ചു.ഫ്രണ്ടൽ ഓഫ്സെറ്റ് ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ 16ൽ 15.15 പോയന്റാണ് നേടിയത്. മുന്നിൽനിന്നുള്ള കൂട്ടിയിടിയിൽ ഡ്രൈവറുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് മികച്ച സംരക്ഷണം ലഭിച്ചതായാണ് പരിശോധനയിലെ വിലയിരുത്തൽ. മുൻസീറ്റിലെ യാത്രക്കാരന്റെ നെഞ്ചിന് തൃപ്തികരമായ സംരക്ഷണമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.വശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആഘാതം പരിശോധിക്കുന്ന സൈഡ് മൂവബിൾ ബാരിയർ ടെസ്റ്റിൽ 16ൽ 16 പോയിന്റും സ്വന്തമാക്കി. ഈ പരിശോധനയിൽ വിലയിരുത്തിയ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മികച്ച സംരക്ഷണം ലഭിച്ചു. സൈഡ് പോൾ ഇംപാക്ട് പരിശോധനയിലും വാഹനം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയിലും മികച്ച പ്രകടനം
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിലും എക്സ്ഇവി 9എസ് പിന്നിലായില്ല. 49ൽ 45 പോയന്റാണ് നേടിയത്.18 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെയും മൂന്ന് വയസുള്ള കുട്ടിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഡമ്മികളാണ് ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇരുവർക്കുമായി പിന്നിലേക്ക് അഭിമുഖമായി സ്ഥാപിച്ച ചൈൽഡ് സീറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഐഎസ്ഒഫിക്സ് സംവിധാനവും സപ്പോർട്ട് ലെഗും ഉപയോഗിച്ചാണ് സീറ്റുകൾ ഘടിപ്പിച്ചത്.കുട്ടികളുടെ ഡൈനാമിക് ക്രാഷ് പരിശോധനയിൽ 24ൽ 24 പോയന്റും ചൈൽഡ് സീറ്റ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയിൽ 12ൽ 12 പോയന്റും ലഭിച്ചു. വാഹനത്തിലെ ചൈൽഡ് സീറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ വിഭാഗത്തിൽ 13ൽ ഒമ്പത് പോയന്റാണ് നേടിയത്.രണ്ടാം നിരയിലെ പുറത്തുള്ള സീറ്റുകളിൽ ഐഎസ്ഒഫിക്സ് മൗണ്ടുകൾ ലഭ്യമാണ്. മുൻവശത്തെ പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് ആവശ്യാനുസരണം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനുള്ള സംവിധാനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ
വാഹനത്തിന്റെ എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ, കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, സൈഡ് കർട്ടൻ എയർബാഗുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണ്.പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ മോഡലുകളിൽ ഡ്രൈവർക്കും മുൻസീറ്റ് യാത്രക്കാരനും ഫ്രണ്ട് എയർബാഗുകൾ, സൈഡ് ചെസ്റ്റ്, പെൽവിസ് എയർബാഗുകൾ തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവർക്കുള്ള നീ എയർബാഗ് അധികമായി ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യമാണ്.
മൂന്ന് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകൾ; 679 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച്
സുരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം യാത്രാദൂരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും എക്സ്ഇവി 9എസ് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 59 kWh, 70 kWh, 79 kWh എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകളാണ് വാഹനത്തിനുള്ളത്.
മഹീന്ദ്ര അവകാശപ്പെടുന്ന റേഞ്ച് കണക്കുകൾ പ്രകാരം 59 kWh ബാറ്ററിയിൽ 521 കിലോമീറ്ററും 70 kWh ബാറ്ററിയിൽ 600 കിലോമീറ്ററും 79 kWh ബാറ്ററിയിൽ 679 കിലോമീറ്ററും വരെ സഞ്ചരിക്കാനാകും. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രാദൂരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.എന്നാൽ ഈ റേഞ്ച് കണക്കുകൾ പരീക്ഷണ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ളതാണ്. യഥാർഥ ഉപയോഗത്തിൽ ഡ്രൈവിങ് രീതി, വേഗത, കാലാവസ്ഥ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്നിവ അനുസരിച്ച് യാത്രാദൂരം മാറാം.
ആറ്, ഏഴ് സീറ്റ് പതിപ്പുകൾ
മഹീന്ദ്രയുടെ ഐഎൻജിഎൽഒ ഇലക്ട്രിക് വാഹന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് എക്സ്ഇവി 9എസ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആറ്, ഏഴ് സീറ്റ് പതിപ്പുകളിൽ വാഹനം ലഭ്യമാണ്. മൂന്ന് നിര സീറ്റുകളുള്ളതിനാൽ വലിയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടി പരിഗണിക്കാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് എസ്.യു.വിയാണിത്.ഭാരത് എൻ.സി.എ.പിയുടെ പരിശോധനയിൽ 79 kWh ബാറ്ററിയുള്ള പാക്ക് ടു എബോവ് ആറ് സീറ്റ്, പാക്ക് ത്രീ എബോവ് ഏഴ് സീറ്റ് പതിപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിനിടെ വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം 2,529 കിലോഗ്രാമായിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇലക്ട്രിക് എസ്.യു.വികൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എക്സ്ഇവി 9എസിന്റെ അഞ്ച് സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ് മഹീന്ദ്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് സുരക്ഷാ പരിശോധനയിലെ ഈ പ്രകടനം പ്രധാന പരിഗണനയാകും.