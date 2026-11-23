ഹൈബ്രിഡ് കരുത്തിൽ കിയ സൊറന്റോ; വില 27.99 ലക്ഷം മുതൽtext_fields
പ്രീമിയം ത്രീ-റോ എസ്യുവി വിഭാഗത്തിൽ ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ, ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളോട് മത്സരിക്കാൻ കിയ സൊറന്റോ. ഹൈബ്രിഡ്, ഡീസൽ എൻജിൻ ഓപ്ഷനുകളുള്ള വാഹനത്തിന് ആറ്, ഏഴ് സീറ്റ് പതിപ്പുകളുണ്ട്.
1.6 ലീറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ ഹൈബ്രിഡ് എൻജിൻ 180 പി.എസ്. കരുത്തും 265 എൻ.എം. ടോർക്കും നൽകും. ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന് 65 പി.എസ്. കരുത്തും 264 എൻ.എം. ടോർക്കുമുണ്ട്. 2.2 ലീറ്റർ ഡീസൽ എൻജിൻ 193 പി.എസ്. കരുത്തും 442 എൻ.എം. ടോർക്കും ഉൽപാദിപ്പിക്കും. ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളിൽ ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് സൗകര്യവുമുണ്ട്.
12.3 ഇഞ്ച് വീതമുള്ള രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേകൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, 12 സ്പീക്കർ ബോസ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, ജനറേറ്റിവ് എ.ഐ അസിസ്റ്റന്റ്, ഡിജിറ്റൽ കീ, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഏഴ് എയർബാഗുകൾ സ്റ്റാൻഡേഡായി ലഭിക്കും. ഉയർന്ന HTX(A) വേരിയന്റിൽ 10 എയർബാഗുകളും എ.ഡി.എ.എസ്. ലെവൽ 2+ സംവിധാനവും ലഭ്യമാണ്.
മൂന്ന് നിര സീറ്റുകളും ഉയർത്തിവെച്ചാൽ 179 ലീറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസും മൂന്നാം നിര മടക്കിയാൽ 813 ലീറ്റർ സ്പേസും ലഭിക്കും.
എക്സ്-ഷോറൂം വില (ആരംഭവില):
ഡീസൽ പതിപ്പുകൾക്ക് 27.99 ലക്ഷം രൂപയും ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പുകൾക്ക് 29.49 ലക്ഷം രൂപയും. വേരിയന്റും സീറ്റ് ക്രമീകരണവും അനുസരിച്ച് വില വ്യത്യാസപ്പെടും.