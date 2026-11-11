റേഞ്ച് റോവറിനും ഇനി വൈദ്യുത കരുത്ത്; ഇന്ത്യയിലെത്തും 2027-ൽ

റേഞ്ച് റോവറിനും ഇനി വൈദ്യുത കരുത്ത്; ഇന്ത്യയിലെത്തും 2027-ൽtext_fields
രാജകീയരൂപം, കരുത്തുറ്റ എൻജിൻ, അകത്തളങ്ങളിലെ ആഡംബരം... ഈ പ്രത്യേകതകളാണ് റേഞ്ച് റോവർ, ഡിഫൻഡർ, ജാഗ്വാർ തുടങ്ങിയ ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ മുഖ്യ ആകർഷണം. എന്നാൽ വാഹനലോകം പതുക്കെ വൈദ്യുതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഈ ബ്രാൻഡുകൾക്കും മാറിനിൽക്കാനാകില്ലല്ലോ! ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് കരുത്തുമായി എത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് വാഹന നിർമാതാക്കളായ ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ (JLR). 2027-ഓടെ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ജെ.എൽ.ആർ ഇന്ത്യ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒയുമായ രാജൻ അംബ അറിയിച്ചു.റേഞ്ച് റോവർ ഇലക്ട്രിക്, റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്ട് ഇലക്ട്രിക് എന്നീ രണ്ട് ആഡംബര എസ്.യു.വികളായിരിക്കും ആദ്യമെത്തുക. ഇതിന് പുറമെ പുതിയ ജാഗ്വാർ ജി.ടി മോഡലും അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തും.
എതിരാളികൾ നേരത്തെ കളത്തിലിറങ്ങി!
ഇന്ത്യയിലെ ആഡംബര ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിൽ ജെ.എൽ.ആർ എത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രമുഖ എതിരാളികൾ ഇവിടെ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ്, ബി.എം.ഡബ്ല്യു, പോർഷെ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ ഇതിനകം തന്നെ വിവിധ ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.മെഴ്സിഡീസിന്റെ EQS, EQS SUV, ഇലക്ട്രിക് ജി-ക്ലാസ് (G 580) എന്നിവയാണ് ശ്രദ്ധേയമായ മോഡലുകൾ. ബി.എം.ഡബ്ല്യുവിന്റെ iX, iX1, i7 തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലുണ്ട്. പോർഷെയുടെ മാകാൻ ഇലക്ട്രിക്, ടെയ്കാൻ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളും ആഡംബര ഇ.വി പ്രേമികൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട്.ഇങ്ങനെയൊരു വിപണിയിലേക്കാണ് റേഞ്ച് റോവർ ഇലക്ട്രിക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വെറുമൊരു പുതിയ മോഡൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതിലുപരി, ആഡംബര ഇലക്ട്രിക് എസ്.യു.വി വിഭാഗത്തിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കേണ്ട വെല്ലുവിളിയും ജെ.എൽ.ആറിന് മുന്നിലുണ്ട്.
ആദ്യമെത്തുക ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിദേശത്ത് നിർമിച്ച വാഹനങ്ങൾ പൂർണമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്തായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക. വിപണിയിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യക്കാരുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും പ്രാദേശികമായി നിർമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി ആലോചിക്കുക.കാരണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ആഡംബര ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഷോറൂമുകളും വർധിപ്പിക്കുന്നു
ഇന്ത്യയെ പ്രധാന വിപണികളിലൊന്നായാണ് ജെ.എൽ.ആർ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിലവിലുള്ള 25-ൽ നിന്ന് 40 ആയി ഉയർത്താനാണ് കമ്പനിയുടെ പദ്ധതി.ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ചില ആശങ്കകളുണ്ട്. ചാർജിങ് സൗകര്യങ്ങൾ, ബാറ്ററിയുടെ ദീർഘകാല ഉപയോഗം, പിന്നീട് വാഹനം വിൽക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വില തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉപഭോക്താക്കളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്.ആഡംബര കാർ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വില ഒരു പ്രശ്നമല്ലെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ സർവിസ് എല്ലാവരും മുഖ്യമായി പരിഗണിക്കുമെന്നതാണ് വാസ്തവം. വാങ്ങിയ ശേഷമുള്ള ഇത്തരം ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചാർജിങ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും രാജൻ അംബ വ്യക്തമാക്കി.
ഡിഫൻഡറിനും വിലക്കുറവിന്റെ ആനുകൂല്യം
ഇന്ത്യ-യു.കെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറും (FTA) കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണി പദ്ധതികളിൽ പ്രധാനമാണ്. കരാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില മോഡലുകളുടെ വില കുറഞ്ഞത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപര്യം വർധിപ്പിച്ചതായി കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.ഡിഫൻഡർ മോഡലുകളുടെ പ്രാദേശിക അസംബ്ലിങ് വഴി വില കുറയ്ക്കാനും കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഡിഫൻഡറിന്റെ ഓർഡറുകളിൽ 20 ശതമാനത്തോളം വളർച്ച നേടാനാണ് ശ്രമം.
ടാറ്റയുടെ കൈകളിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് പാരമ്പര്യം
ജാഗ്വാർ, ലാൻഡ് റോവർ എന്നീ പേരുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് വാഹന ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന അധ്യായങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളും ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ ടാറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്.2008-ലാണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഫോർഡിൽ നിന്ന് ജാഗ്വാറിനെയും ലാൻഡ് റോവറിനെയും ഏറ്റെടുത്തത്. ജാഗ്വാർ ആഡംബര കാറുകൾക്കും സ്പോർട്സ് കാറുകൾക്കും പേരുകേട്ടപ്പോൾ, റേഞ്ച് റോവർ, ഡിഫൻഡർ, ഡിസ്കവറി തുടങ്ങിയ എസ്.യു.വികളിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയതാണ് ലാൻഡ് റോവർ.2027-ൽ റേഞ്ച് റോവർ ഇലക്ട്രിക്കും റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കും ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ആഡംബര കാറുകളുടെ ലോകത്ത് ഇനി കരുത്തിനൊപ്പം ബാറ്ററിയുടെ ശേഷിയും റേഞ്ചും ചാർജിങ് വേഗവുമെല്ലാം ചർച്ചയാകും.