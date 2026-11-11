ബോണറ്റിലെ വെള്ളിപ്പുലി എവിടെപ്പോയി? ജാഗ്വാറിന്റെ ആ ഐക്കോണിക് ചിഹ്നത്തിന് പിന്നിലെ കഥ!text_fields
തിളങ്ങുന്ന ബോഡി, നീണ്ട ബോണറ്റ്, രാജകീയ രൂപം. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽപ്പെടുന്നത് ബോണറ്റിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വെള്ളിപ്പുലിയാണ്. മുന്നോട്ടൊരു ചാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ രൂപത്തിന് വല്ലാത്തൊരു ഗാംഭീര്യമുണ്ട്. കാർ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ ലോഗോ പോലും നോക്കേണ്ടതില്ല. അത് ജാഗ്വാറാണ്! ഒരുകാലത്ത് ജാഗ്വാർ കാറുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണമായിരുന്നു ഈ വെള്ളിപ്പുലി. സമ്പന്നരുടെ ഗാരേജുകളിലും സിനിമാതാരങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിലും രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ തിളങ്ങിയിരുന്ന ആ രൂപം വാഹനപ്രേമികൾക്ക് വെറുമൊരു ലോഹക്കഷണമായിരുന്നില്ല.
അതൊരു സ്റ്റാറ്റസ് സിംബലായിരുന്നു.പക്ഷേ, ഒരു ദിവസം കഥ മാറി. പുതിയ ജാഗ്വാർ കാറുകളുടെ ബോണറ്റിൽ ആ പുലിയെ കാണാതായി. അഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തിനിന്നിരുന്ന ആ രൂപം എവിടെപ്പോയി? കമ്പനി തന്നെ അതിനെ ഒഴിവാക്കിയതാണോ? അതോ ആരെങ്കിലും അതിനെ അവിടെനിന്ന് പുറത്താക്കിയതാണോ? ഉത്തരം തേടിപ്പോയാൽ ഒരു സിനിമയെ വെല്ലുന്ന കഥയാണ് മുന്നിലുള്ളത്! തുടക്കം ഒരു പുലിയിൽനിന്നല്ല, ഒരു പൂച്ചയിൽനിന്നാണ്! ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് 1930-കളിലാണ്.
അന്ന് ജാഗ്വാർ ഇന്നത്തെ ജാഗ്വാറായിട്ടില്ല. SS Cars എന്ന പേരിലായിരുന്നു കമ്പനി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കാറുകളുടെ ബോണറ്റിൽ മനോഹരമായ അലങ്കാര രൂപങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് വലിയൊരു ട്രെൻഡായിരുന്നു.ജാഗ്വാർ കാറുകളിലും മറ്റൊരു കമ്പനി നിർമിച്ച പുലിയുടെ രൂപം ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അത് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനായ വില്യം ലയൺസിന് അത്ര പിടിച്ചില്ല.ആ രൂപം കണ്ട കമ്പനിയിലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ വിശേഷണം രസകരമായിരുന്നു. വേലിയിൽനിന്ന് വെടിയേറ്റ് തെറിച്ചുവീണ പൂച്ചയെപ്പോലെയുണ്ടെന്നായിരുന്നു പരിഹാസം! അവിടെയാണ് സ്വന്തം പുലിയെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന ചിന്തയുണ്ടാകുന്നത്.
പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് കലാകാരനും ശിൽപിയുമായ ഫ്രെഡറിക് ഗോർഡൻ ക്രോസിയെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 1938-ൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ജാഗ്വാർ ലീപ്പർ പിറന്നു.പതിയെ അത് കാറിന്റെ അലങ്കാരത്തിൽനിന്ന് ബ്രാൻഡിന്റെ ആത്മാവായി മാറി. ബോണറ്റിന് മുകളിൽ ആ പുലിയുള്ള കാർ റോഡിലൂടെ വന്നാൽ ആളുകൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആ പുലിക്ക് ശത്രുക്കൾ കൂടുകയായിരുന്നു! കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയായി തിളങ്ങിനിന്നിരുന്ന ആ ലോഹരൂപത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം മോഷണം തന്നെ! പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജാഗ്വാർ കാറുകളിൽനിന്ന് ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള അലങ്കാരം ഊരിയെടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉടമകൾക്ക് വീണ്ടും പണം കൊടുത്ത് പുതിയ ലീപ്പർ വാങ്ങേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായി.വലിയ തിരിച്ചടി വന്നത് സുരക്ഷയുടെ പേരിലായിരുന്നു.
ലോഗോ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ യൂറോപ്യൻ വാഹനസുരക്ഷാ നിയമം
ഒരു കാർ കാൽനടയാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചാൽ എന്തുസംഭവിക്കും? ആഘാതത്തിൽ ആൾ ബോണറ്റിലേക്ക് വീഴാം. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ബോണറ്റിന് മുകളിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള ലോഹപ്പുലി കൂടുതൽ ഗുരുതര പരിക്കുകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.ഇതേ ആശങ്കയാണ് യൂറോപ്യൻ വാഹനസുരക്ഷാ നിയമങ്ങളിലും പ്രധാനമായത്.
2003-ൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പുതിയ നിയമനിർദേശം കൊണ്ടുവന്നു. പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന അലങ്കാരങ്ങൾ അപകടകരമാകരുത്. ആഘാതമുണ്ടാകുമ്പോൾ മടങ്ങുകയോ വഴങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമുണ്ടായിരിക്കണം.ഇതോടെ ജാഗ്വാർ പോലുള്ള ബ്രാൻഡുകൾക്കും തങ്ങളുടെ പഴയ ഡിസൈൻ ശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടിവന്നു.അങ്ങനെ ബോണറ്റിന് മുകളിലെ വെള്ളിപ്പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം പുതിയ കാലത്തെ സുരക്ഷാനിയമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പിന്മാറി.ബോണറ്റിൽനിന്ന് ലീപ്പർ മാറിയതോടെ ജാഗ്വാർ അതിന്റെ ചരിത്രം മറന്നുകളഞ്ഞെന്നാണോ കരുതുന്നത്? അല്ല.
കാറുകളുടെ ഗ്രില്ലിലും മറ്റു ബ്രാൻഡ് ചിഹ്നങ്ങളിലും ജാഗ്വാറിന്റെ പുലി തുടർന്നു. പക്ഷേ, പഴയ വെള്ളിപ്പുലിയുടെ ആ രാജകീയമായ ത്രിമാനരൂപം ബോണറ്റിൽ തിരിച്ചെത്തിയില്ല.അതേസമയം കാറുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയും മാറുകയായിരുന്നു. മിനുസമുള്ള ബോഡി, വായുവിന്റെ ഒഴുക്കിന് അനുയോജ്യമായ ഡിസൈൻ, പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കൽ... പുതിയ കാലത്തെ കാറുകൾക്ക് പഴയ രീതിയിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ അത്ര അനുയോജ്യമായിരുന്നില്ല.
2024-ൽ ജാഗ്വാർ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചു!
ബോണറ്റിലെ പുലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പഴയതാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് 2024 നവംബറിൽ ജാഗ്വാർ മറ്റൊരു വലിയ മാറ്റവുമായി എത്തിയത്.പഴയ ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പുതിയ റീബ്രാൻഡിങ്! പരിചിതമായ ജാഗ്വാർ അക്ഷരരൂപത്തിന് പകരം പുതിയ ടൈപ്പോഗ്രഫി, വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ, പുതിയ ഗ്രാഫിക് ചിഹ്നങ്ങൾ. വാഹനലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയ്ക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും ഇത് വഴിവെച്ചു.പഴയ ജാഗ്വാറിനെ സ്നേഹിച്ചവർക്ക് പുതിയ മുഖം പെട്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചിലർക്ക് ഇത് കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റമായി തോന്നിയപ്പോൾ മറ്റുചിലർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാൻഡിന്റെ പഴയ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതുപോലെയായിരുന്നു.പുലിയെ കമ്പനി പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഡിസൈനിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം 2027ൽ.