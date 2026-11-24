കാർ വാങ്ങാനിരിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടി; ഹ്യുണ്ടായ് കാറുകൾക്ക് വില കൂടുംtext_fields
പുതിയ കാർ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവരുടെ ബജറ്റ് വീണ്ടും മാറിയേക്കും. ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോർ ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാർ മോഡലുകളുടെയും വേരിയന്റുകളുടെയും വില വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുത്ത മോഡലുകൾക്കും വേരിയന്റുകൾക്കും മാത്രമാണ് വിലവർധന ബാധകമാകുക. ഓരോ മോഡലിനും വേരിയന്റിനും അനുസരിച്ച് വർധനയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഏതൊക്കെ കാറുകൾക്കാണ് വില കൂടുകയെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ പുതിയ വില
ഹ്യുണ്ടായിയുടെ വിവിധ കാർ മോഡലുകൾക്ക് പരമാവധി 8,000 രൂപ വരെയാണ് വില വർധിക്കുക. എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും ഒരേ തുക വർധിക്കില്ല. മോഡലിന്റെയും വേരിയന്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പുതിയ വില നിശ്ചയിക്കുക.അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില കുത്തനെ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അധിക ചെലവിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറേണ്ടിവരികയാണെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ചെലവ് നിയന്ത്രണ നടപടികളിലൂടെയും പ്രവർത്തനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തിയും വർധിച്ച ചെലവിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇതുവരെ കമ്പനി തന്നെ വഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഹ്യുണ്ടായ് വ്യക്തമാക്കി. കാർ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവർ ബുക്കിങ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലെ വിലയും ഡിസംബർ ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള വിലയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
കാർ വിപണിയിൽ വിലവർധന തുടരുന്നു
ഹ്യുണ്ടായിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ആഡംബര കാർ നിർമാതാക്കളായ ഓഡിയും ഇന്ത്യയിൽ വില വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2027 ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഓഡിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മോഡൽ നിരയിലുടനീളം പരമാവധി രണ്ട് ശതമാനം വരെയാണ് വില കൂടുക. ഇൻപുട്ട് ചെലവുകളിലെ വർധനയാണ് ഓഡിയും കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.2026 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും ഓഡി ഇന്ത്യ കാറുകളുടെ വില രണ്ട് ശതമാനം വരെ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ വിലപരിഷ്കരണം.