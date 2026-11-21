സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസിന് വില വർധിപ്പിച്ച് ഹീറോ; മൂന്ന് പുതിയ നിറങ്ങളോടെ സ്പെഷൽ എഡിഷൻ വിപണിയിൽtext_fields
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ 100 സിസി ബൈക്കുകളിലൊന്നായ ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസിന്റെ വിവിധ വേരിയന്റുകളുടെ വില ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് വർധിപ്പിച്ചു. സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ വേരിയന്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ വിലക്കൊപ്പം സ്പെഷൽ എഡിഷന് പുതിയ പേരും മൂന്ന് പുതിയ നിറങ്ങളും ലഭിച്ചു. എന്നാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല.
സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ്, സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്സ്, സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് എക്സ്ടെക് (XTEC), സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് എക്സ്ടെക് 2.0 (XTEC 2.0) എന്നീ നാല് പ്രധാന വേരിയന്റുകളിലാണ് സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് വിപണിയിലെത്തുന്നത്. വേരിയന്റുകൾക്കനുസരിച്ച് ഫീച്ചറുകളിലും നിറങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബേസ് ഡ്രം വേരിയന്റിന് 1,135 രൂപ കൂടി 77,777 രൂപയിൽ നിന്ന് 78,912 രൂപയായതോടൊപ്പം i3S വേരിയന്റിന് 1,135 രൂപ വർധിച്ച് 78,910 രൂപയിൽ നിന്ന് 80,045 രൂപയായി ഉയർന്നു.
നേരത്തെ 'ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ആക്സന്റ്' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ സ്പെഷൽ എഡിഷൻ എന്ന പേരിലേക്ക് മാറിയത്. ഇതോടെ 3,086 രൂപ കൂടി 78,580 രൂപയിൽ നിന്ന് 81,666 രൂപയായി വാഹനത്തിന്റെ വില ഉയർന്നു. 125 മില്യൺ എഡിഷൻ വേരിയന്റിന് 1,135 രൂപ വർധിച്ച് 80,531 രൂപയിൽ നിന്ന് 81,666 രൂപയിലെത്തി.
മാറ്റ് ഗ്രേ (Matt Grey), മാറ്റ് വെർണിയർ ഗ്രേ (Matt Vernier Gray), കാൻഡി ബ്ലേസിങ് റെഡ് (Candy Blazing Red) എന്നീ പുതിയ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകൾ കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് വേരിയന്റുകളിൽ നിലവിലുള്ള പതിവ് സ്പ്ലെൻഡർ കളർ സ്കീമുകൾ തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. എക്സ്ടെക് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും മുൻവശത്ത് ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്. മുൻവശത്ത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എക്സ്ടെക് വേരിയന്റിലേക്ക് മാറേണ്ടിവരും.
ഇ20 മുതൽ ഇ85 വരെയുള്ള എഥനോൾ ബ്ലെൻഡുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫ്ലെക്സ് വേരിയന്റ്, ഇ85 ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ 8.6 എച്ച്.പി കരുത്തും 8.3 എൻ.എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇ20 മോഡിൽ ഇത് 8.02 എച്ച്.പി കരുത്തും 8.05 എൻ.എം ടോർക്കുമാണ് നൽകുന്നത്. വില വർധനക്ക് ശേഷവും 100 സിസി വിഭാഗത്തിൽ മൂല്യമുള്ള ഓപ്ഷനായി സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് തുടരുന്നു.