ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് കരാർ: നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ചയില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിൽtext_fields
കൊച്ചി: ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും (ആർ.സി) സ്മാർട്ട് കാർഡുകളായി അച്ചടിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയതിൽ ക്രമക്കേടില്ലെന്ന് സർക്കാർ. കരാർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഐ.ടി.ഐ. ലിമിറ്റഡിന് കൈമാറിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ആഭ്യന്തര അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ.ആർ. ജ്യോതിലാൽ ഹൈകോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു. ഡി.ജി.പി എസ്. ശ്രീജിത്തിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദിപിൻ എടവന സമർപ്പിച്ച ഹർജിയെ എതിർത്താണ് സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. എസ്. ശ്രീജിത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമീഷണറായിരുന്ന കാലത്ത് അഴിമതി നടത്തിയെന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഹർജിക്കാരൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഒരു കാർഡിന് 60 രൂപയും ജി.എസ്.ടിയും
ചിപ്പില്ലാത്ത പി.വി.സി കാർഡുകളാണ് അച്ചടിക്കാനായി കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാർഡിന് 60 രൂപയും ജി.എസ്.ടിയും നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. 2023 ഏപ്രിൽ 15-ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും ഐ.ടി.ഐ ലിമിറ്റഡും തമ്മിൽ അഞ്ചുവർഷത്തേക്കാണ് കരാർ നിലവിൽ വന്നത്.
കമ്പനിക്ക് നൽകിയത് 37.70 കോടിയിലധികം രൂപ
ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, ആർ.സി. കാർഡുകളുടെ അച്ചടിക്കായി ഇതുവരെ ഐ.ടി.ഐ. ലിമിറ്റഡിന് 37.70 കോടിയിലധികം രൂപ നൽകിയതായും സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഹർജി ഡിസംബർ ഏഴിന് ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ പരിഗണിക്കും.