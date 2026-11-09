നിങ്ങളുടെ വാഹനം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ കണ്ണാടിയോ?text_fields
ഒരു പാർക്കിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ. ചിലർ വാഹനം വരകൾക്കുള്ളിൽ കൃത്യമായി ഒതുക്കിയിടും. അടുത്തുള്ള വാഹനത്തിന് ഇറങ്ങാനും കയറാനും ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം നൽകും. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ, എങ്ങനെയെങ്കിലും വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് പോകും. തനിക്ക് സൗകര്യമുണ്ടായാൽ മതി, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ലെന്ന മട്ടിൽ. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നിയിട്ടില്ലേ? ഒരാൾ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കി അയാളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ? അതുപോലെ, ഒരാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇരുചക്രവാഹനത്തിനും കാറിനും പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിത്വ താൽപര്യങ്ങളുണ്ടാകുമോ? സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മുൻഭാഗം മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചും അകത്തളം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചും സ്വന്തം വാഹനത്തെപ്പോലെ പരിപാലിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ചിലപ്പോൾ ആ ബസിന്റെ ഉടമയായിരിക്കില്ല അത് ഓടിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും വാഹനത്തോടുള്ള അയാളുടെ ആത്മബന്ധം പ്രകടമായിരിക്കും.
വാഹനം വെറുമൊരു യാത്രാമാർഗം മാത്രമല്ല. അത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയുടെയും ഇഷ്ടങ്ങളുടെയും സൗന്ദര്യബോധത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെയും ചിലപ്പോൾ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ്. മനഃശാസ്ത്രത്തിലും ഉപഭോക്തൃ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിലും വാഹനവും മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനവും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം?
പാർക്കിങ് രീതി; ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലിയ സൂചനകൾ
ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ അയാൾ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികൾ പോലും ചില സൂചനകൾ നൽകും. വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് പ്രസക്തമാണ്.പാർക്കിങ് സ്ഥലത്തെ വെള്ളവരകൾക്കുള്ളിൽ കൃത്യമായി വാഹനം നിർത്തുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതി വാഹനം വീണ്ടും നേരെയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ സൗകര്യം പരിഗണിക്കുന്ന സമീപനത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്.അതേസമയം, മറ്റുള്ളവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകുന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തം വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിഗണനക്കുറവിന്റെ സൂചനയായേക്കാം.ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരൊറ്റ പാർക്കിങ് സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കാനാവില്ല. തിരക്ക്, സ്ഥലപരിമിതി, ഡ്രൈവിങ് പരിചയക്കുറവ്, അടിയന്തര സാഹചര്യം തുടങ്ങിയ പല ഘടകങ്ങളും പാർക്കിങ് രീതിയെ സ്വാധീനിക്കും.എങ്കിലും ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന പെരുമാറ്റരീതികൾ ഒരാളുടെ ശീലങ്ങളെയും അച്ചടക്കത്തെയും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സമീപനത്തെയും കുറിച്ച് ചില സൂചനകൾ നൽകാം. പാർക്കിങ് ഒരു ചെറിയ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും പൊതുസ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടം പങ്കിടാനുള്ള മനോഭാവം അവിടെ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്.
സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ അലങ്കാരം; വാഹനത്തോടുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ കഥ
നമ്മുടെ നിരത്തുകളിലൂടെ ഓടുന്ന ചില സ്വകാര്യ ബസുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? മുൻഭാഗത്തെ പ്രത്യേക അലങ്കാരങ്ങൾ, മനോഹരമായ ലൈറ്റുകൾ, സ്റ്റിക്കറുകൾ, പേരുകൾ, അകത്തെ സീറ്റുകളുടെ ക്രമീകരണം, വൃത്തിയുള്ള ഇന്റീരിയർ... ഓരോ ബസിനും അതിന്റേതായ ഒരു മുഖമുണ്ടാകും.ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ വലിയ അധ്വാനവും പണച്ചെലവും വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യവുമുണ്ട്. ചില ബസ് ഉടമകൾ തങ്ങളുടെ വാഹനത്തെ വെറുമൊരു വരുമാനമാർഗമായി മാത്രമല്ല കാണുന്നത്. അതിന്റെ രൂപഭംഗിക്കും പരിപാലനത്തിനും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകും. ഡ്രൈവർമാരും ജീവനക്കാരും ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം വാഹനത്തെപ്പോലെ അതിനെ പരിപാലിക്കും.ഇവിടെ രസകരമായൊരു കാര്യമുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് പിന്നിലിരിക്കുന്നയാൾ അതിന്റെ ഉടമയായിരിക്കണമെന്നില്ല. എന്നിട്ടും ചില ഡ്രൈവർമാർ തങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ബസിനെ സ്വന്തം വാഹനത്തെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ചെറിയൊരു പോറൽ പോലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും. വൃത്തിയാക്കാനും അലങ്കരിക്കാനും സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽനിന്ന് പണം ചെലവാക്കാനും മടിക്കാത്തവരുമുണ്ട്.കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകളിലും ജീവനക്കാരുടെ വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യവും കരുതലും ചിലപ്പോൾ കാണാം. ബസിന്റെ ക്യാബിൻ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതും ചെറിയ സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതും വാഹനത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.ഇതെല്ലാം ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കൃത്യമായി നിർവചിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ സൗന്ദര്യബോധം, ഇഷ്ടങ്ങൾ, അധ്വാനിക്കാനുള്ള താൽപര്യം, ഒരു വസ്തുവിനോട് ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്.
വാഹനം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ പുറത്തുവരുന്ന വ്യക്തിത്വം
ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക? മൈലേജ്, വില, സുരക്ഷ, രൂപഭംഗി, എൻജിൻ കരുത്ത്, അതോ ബ്രാൻഡ്? ഓരോരുത്തരുടെയും മുൻഗണനകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചിലർക്ക് വാഹനം കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ഉപകരണമാണ്. മറ്റു ചിലർക്ക് അത് സ്വന്തം സ്വപ്നമാണ്. വേറെ ചിലർക്ക് വാഹനത്തിന്റെ രൂപവും പ്രകടനവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.2022-ൽ Personality and Individual Differences എന്ന ശാസ്ത്ര ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ 1,000 ഉപഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ സ്റ്റൈൽ, പെർഫോമൻസ്, സുരക്ഷ, പ്രായോഗികത തുടങ്ങിയവയോടുള്ള താൽപര്യവും വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിച്ചു.ചില വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളുള്ളവർ വാഹനത്തിന്റെ സ്റ്റൈലിനും പെർഫോമൻസിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പ്രവണത പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അതേസമയം, സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രായോഗികതയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നവരിലും ചില പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ പ്രകടമായിരുന്നു.എന്നാൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഒരാളെ കൃത്യമായി ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ളതല്ല. വ്യക്തിത്വം മാത്രമല്ല, പ്രായം, സാമ്പത്തികശേഷി, കുടുംബാവശ്യങ്ങൾ, ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയും വാഹന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കും.അതായത്, നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വാഹനം നമ്മുടെ താൽപര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിലത് പറയുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റല്ല.
വേഗത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നവരും
ചിലർക്ക് യാത്രയെന്നാൽ തന്നെ ഒരു ആവേശമാണ്. ആക്സിലറേഷൻ, എൻജിൻ പെർഫോമൻസ്, ഹൈവേ ഡ്രൈവിങ്, പുതിയ റോഡുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകൾ എന്നിവ അവരെ ആകർഷിക്കും. മറ്റു ചിലർക്ക് യാത്രയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സുരക്ഷിതമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുക എന്നതാണ്.ഇവിടെയും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ചില ഘടകങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.2023-ൽ Accident Analysis & Prevention ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂവും മെറ്റാ അനാലിസിസും 34 പഠനങ്ങളിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ പരിശോധിച്ചു. അപകടസാധ്യതയുള്ളതും ആക്രമണാത്മകവുമായ ഡ്രൈവിങ് രീതികൾക്ക് ചില വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി.മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളും താൽപര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്ന സ്വഭാവം കുറഞ്ഞവരിൽ ആക്രമണാത്മക ഡ്രൈവിങ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രവണതയുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം, ഉത്തരവാദിത്വബോധവും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പരിഗണനയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ സുരക്ഷിതമായ ഡ്രൈവിങ് പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു.ഇതിന്റെ അർഥം വേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന എല്ലാവരും മോശം സ്വഭാവക്കാരാണെന്നല്ല. ഒരാൾ എങ്ങനെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നു എന്നതിൽ അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ, റോഡിലെ സാഹചര്യം, പരിചയം, സമ്മർദം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും പങ്കുണ്ട്.എങ്കിലും റോഡിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴികൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, അനാവശ്യമായി ഹോൺ മുഴക്കുന്നുണ്ടോ, ചെറിയൊരു തടസ്സമുണ്ടായാൽ പ്രകോപിതനാകുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്. എത്ര വേഗത്തിലോടിച്ചാലും വാഹനം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആർക്കും ഒരപകടവും വരുത്താതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരുമുണ്ട്!.
കാറിന്റെ നിറം മുതൽ ഇരുചക്രവാഹനത്തിന്റെ മോഡൽ വരെ
വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ നിറത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലർക്ക് വലിയ നിർബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും. കറുപ്പ് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. വെള്ളയോ ഗ്രേയോ പോലുള്ള നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ചുവപ്പും മഞ്ഞയും പോലുള്ള ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന നിറങ്ങളോട് താൽപര്യമുള്ളവരുമുണ്ട്.ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ്. ചിലർക്ക് സ്പോർട്ടി ലുക്ക് പ്രധാനമാണ്. മറ്റു ചിലർക്ക് ലളിതമായ ഡിസൈനും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമാണ് പ്രധാനം. ചിലർ വാഹനത്തിൽ വിവിധ ആക്സസറികൾ ഘടിപ്പിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും.നിറവും മോഡലും മാത്രം നോക്കി ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിയാനാകുമോ? അതിന് വിശ്വസനീയമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളില്ല. എങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ രൂപം, നിറം, ആക്സസറികൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
വാഹന പരിചരണം; ഉടമയുടെ ശീലങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമോ?
ചിലരുടെ വാഹനങ്ങൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കും. അകത്ത് അനാവശ്യമായ സാധനങ്ങളുണ്ടാകില്ല. സർവിസ് കൃത്യസമയത്ത് നടത്തും. ചെറിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടാൽപ്പോലും കാരണം അന്വേഷിക്കും.മറ്റുചിലരുടെ വാഹനങ്ങളിൽ പഴയ ബില്ലുകളും കുപ്പികളും മറ്റു സാധനങ്ങളുമൊക്കെ കാണാം. സർവീസ് തീയതി കഴിഞ്ഞാലും കാര്യമായ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരുമുണ്ട്.ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ വ്യത്യസ്തമായ ശീലങ്ങളുണ്ട്.
വാഹനപരിപാലനത്തിൽ സ്ഥിരത കാണിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ശീലമുണ്ടാകാം. അതേസമയം, വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ താൽപര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അതിനെ വെറുമൊരു യാത്രാസൗകര്യമായി മാത്രം കാണുന്ന സമീപനമായിരിക്കാം.എന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ വൃത്തിയില്ലായ്മ കണ്ടിട്ട് ഉടമ മടിയനാണെന്ന് വിധിക്കാനാവില്ല. ജോലി തിരക്ക്, കുടുംബബാധ്യതകൾ, സമയം, സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം തുടങ്ങിയവയും ഇതിന് കാരണമാകാം.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ ഇൻട്രോവെർട്ടുകളാണോ?
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ നിശബ്ദമായ യാത്ര പലരെയും ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. എൻജിൻ ശബ്ദമില്ല, പെട്രോൾ പമ്പിലെ പതിവ് സന്ദർശനങ്ങളില്ല, നഗരയാത്രകളിൽ സ്മൂത്തായ അനുഭവം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവരിൽ പലരും സമാധാനപരമായ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കുമോ എന്നൊരു കൗതുകകരമായ ചോദ്യവും ഉയരാം.എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല. വാഹനത്തിന്റെ വില, ഇന്ധനച്ചെലവ് ലാഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, പരിസ്ഥിതി ബോധം, ദിവസേന സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം, വീട്ടിലെ ചാർജിങ് സൗകര്യം, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയോടുള്ള താൽപര്യം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
അതുപോലെ, വലിയ എസ്.യു.വി വാങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ആഡംബരപ്രിയരോ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ ആയിരിക്കണമെന്നുമില്ല. വലിയ കുടുംബം, യാത്രാസൗകര്യം, മോശം റോഡുകളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ പ്രായോഗിക കാരണങ്ങളുമുണ്ടാകാം.
വാഹനം ഒരു യാത്രാസൗകര്യം മാത്രമല്ല, വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൂടിയാണ്
നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വസ്ത്രം, ഫോൺ, വീട്, യാത്രാരീതി തുടങ്ങിയവയിലൂടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ജീവിതശൈലിയും പുറത്തുവരുന്നതുപോലെ വാഹനത്തിലൂടെയും ചില മുൻഗണനകൾ പ്രകടമാകാം.മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് Self-congruity എന്നൊരു ആശയമുണ്ട്. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതോ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതോ ആയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ താൽപര്യം തോന്നാമെന്നാണ് ഈ ആശയം പറയുന്നത്.ചിലർക്ക് സ്വന്തം വാഹനത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ബ്രാൻഡിലും അഭിമാനമുണ്ട്. മറ്റു ചിലർക്ക് അത് എത്രത്തോളം മൈലേജ് നൽകുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഒരാൾക്ക് യാത്രയിലെ ആവേശമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള സുരക്ഷിതമായ യാത്രയാണ് സന്തോഷം.ഇവിടെ വാഹനം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണം മാത്രമല്ല. നമ്മൾ ആരാണെന്നും എന്താണ് പ്രധാനമായി കരുതുന്നതെന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറുന്നു.അടുത്ത തവണ ഒരു പാർക്കിങ് ഏരിയയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവ എങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടം നൽകുന്നുണ്ടോ? വാഹനങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നു? റോഡിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു? ഇതൊന്നും ഒരാളുടെ സ്വഭാവം അളക്കാനുള്ള പരീക്ഷയല്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ചെറിയ ശീലങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ രസകരമായ ചില അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.ഒരു വാഹനമാണെങ്കിലും അതിന്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് പിന്നിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകളും ശീലങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുമാണ്.