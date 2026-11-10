റോഡിൽ നല്ല ഡ്രൈവർ ആയാൽ മാത്രം പോരാ; നല്ല കാൽനടയാത്രക്കാരനുമാകണം!text_fields
റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധയോടെ വാഹനം ഓടിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അപകടം തൊട്ടടുത്തെത്തുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ചെറിയ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടായിരിക്കും. മുന്നിലെ വാഹനം പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടുന്നു, സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ബൈക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കയറിവരുന്നു, റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതിലേതും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നത് നമ്മുടെ കൈയിലാണ്.ഇവിടെയാണ് ഡിഫൻസീവ് ഡ്രൈവിങ്ങ് എന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രസക്തി.വാഹനം ഓടിക്കാൻ അറിയുക എന്നതും സുരക്ഷിതമായി വാഹനം ഓടിക്കുക എന്നതും രണ്ടാണ്. ആക്സിലറേറ്ററും ബ്രേക്കും ഗിയറുമൊക്കെ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ മികച്ച ഡ്രൈവറാകില്ല. റോഡിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് തയ്യാറെടുക്കാനും കഴിയണം.
സിഗ്നലിൽ പച്ച തെളിയാൻ കാത്തുനിൽക്കാൻ പോലും ക്ഷമയില്ല!
നഗരത്തിലെ ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക. ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞ് വാഹനങ്ങൾ നിരയായി നിൽക്കുന്നു. പച്ച ലൈറ്റ് തെളിയാൻ ഇനിയും ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും പിന്നിൽ നിന്ന് ഹോൺ മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങും. മുന്നിലുള്ള വാഹനം നീങ്ങാത്തത് വലിയ കുറ്റം ചെയ്തതുപോലെയാണ് ചിലരുടെ പെരുമാറ്റം.ഇത്തരം തിരക്കിനിടയിൽ പച്ച ലൈറ്റ് തെളിയുമ്പോൾ മുന്നിലുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് വാഹനം നീക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ചുറ്റും നോക്കാതെ മുന്നോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കാൽനടയാത്രക്കാരനെയോ കുറുകെ വരുന്ന മറ്റൊരു വാഹനത്തെയോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാം.റോഡിൽ ക്ഷമ എന്നത് അപകടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ ശീലമാണ്. അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നേരത്തെ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ നേട്ടമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ആ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ലാഭിക്കാനുള്ള തിടുക്കം ചിലപ്പോൾ വലിയ അപകടത്തിന് കാരണമായേക്കാം.
കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ ഭാഗത്തും ചില വീഴ്ചകളുണ്ട്
റോഡിലെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡ്രൈവർമാരുടെ തെറ്റുകളാണ് ചർച്ചയാകുന്നത്. എന്നാൽ കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അശ്രദ്ധകളും കുറവല്ല.മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോക്കി റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നവരെ പലപ്പോഴും കാണാം. ചെവിയിൽ ഇയർഫോണും ഫോണിൽ ശ്രദ്ധയും. വാഹനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശരിയായി നോക്കാതെ സീബ്രാ ക്രോസിങ്ങിലൂടെ പോലും നടന്നുപോകുന്നവരുണ്ട്. ചിലർ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാൻ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം വളവുകളിൽപ്പോലും വാഹനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഓടിക്കടക്കും.ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ. റോഡിൽ വേഗത്തിൽ വരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ വാഹനം നിർത്താൻ ആവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഡ്രൈവർ എത്ര ശ്രദ്ധാലുവാണെങ്കിലും ചില പരിമിതികളുണ്ട്.ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാതയില്ലാത്ത റോഡുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി വലതുവശം ചേർന്ന്, എതിർദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കാനാണ് നിർദേശം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. വാഹനം അപകടകരമായി അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായി തോന്നിയാൽ നേരത്തെ തന്നെ മാറിനിൽക്കാനും സാധിക്കും.
എന്നാൽ വലതുവശം ചേർന്ന് നടന്നാൽ മാത്രം സുരക്ഷ ഉറപ്പാകില്ല. മുന്നിലും ചുറ്റുപാടുകളിലും ശ്രദ്ധ വേണം. ഫോൺ നോക്കിയുള്ള നടത്തവും പെട്ടെന്നുള്ള റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കലും ഒഴിവാക്കണം. രാത്രിയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നടക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്.ഡിഫൻസീവ് ഡ്രൈവിംഗിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ആശയം ഇതാണ്: റോഡിലുള്ള എല്ലാവരും നിയമം പാലിക്കുമെന്നും കൃത്യമായി പെരുമാറുമെന്നും കരുതി വാഹനം ഓടിക്കരുത്.മുന്നിലെ കാർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടാം. പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ വാതിൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തുറക്കാം. ഇടവഴിയിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രധാന റോഡിലേക്ക് കയറിവരാം. സിഗ്നലിൽ പച്ച തെളിഞ്ഞാലും എതിർദിശയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് മറികടന്ന് വന്നേക്കാം.ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രതീക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി.
- മുന്നിലുള്ള വാഹനവുമായി ആവശ്യമായ അകലം പാലിക്കുക.
- വളവുകളിലും കവലകളിലും വേഗം കുറയ്ക്കുക.
- വാഹനത്തിന്റെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
- മറ്റൊരു വാഹനം പെട്ടെന്ന് ലെയിൻ മാറിയേക്കാമെന്ന് കരുതി തയ്യാറായിരിക്കുക.
- ഹോൺ കേട്ടതുകൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവർ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതുകൊണ്ടോ ധൃതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത്.
- മഴയുള്ളപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ദൂരം വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഓർക്കുക.
- റോഡിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്തും സംഭവിക്കാം
നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും റോഡിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകണമെന്നില്ല. റോഡിലെ കുഴികൾ, മുന്നറിയിപ്പില്ലാത്ത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, തെരുവുനായകളോ മറ്റ് മൃഗങ്ങളോ പെട്ടെന്ന് കുറുകെ ചാടുന്നത്, ബ്രേക്ക് തകരാറുകൾ, ടയർ പൊട്ടുന്നത്, ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഡ്രൈവർമാർ തുടങ്ങി അപകടസാധ്യതകൾ പലതാണ്.ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കാനുള്ള മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പും വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും പ്രധാനമാണ്. വാഹനമോടിക്കുന്നതിനിടെ ഉറക്കം വരികയാണെങ്കിൽ യാത്ര തുടരാൻ നിർബന്ധിക്കരുത്. സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് നിർത്തി വിശ്രമിക്കണം. വാഹനത്തിന്റെ ബ്രേക്ക്, ടയർ, ലൈറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിക്കണം.ഒരു റോഡപകടം നടന്നാൽ പലപ്പോഴും ആരുടെ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ചർച്ചയാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ അപകടം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്.ഡ്രൈവർമാർക്ക് ക്ഷമ വേണം. കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് ജാഗ്രത വേണം. ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാർക്ക് സ്വന്തം സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധമുണ്ടാകണം. റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നവർ മൊബൈൽ ഫോൺ മാറ്റിവെച്ച് ചുറ്റും നോക്കണം.നല്ല ഡ്രൈവർ എന്നത് വാഹനം നന്നായി ഓടിക്കുന്നയാൾ മാത്രമല്ല; അപകടം വരുത്താതിരിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ കാരണം അപകടത്തിൽപ്പെടാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നയാൾ കൂടിയാണ്.