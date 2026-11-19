ബിഎസ് 6 വാഹനങ്ങൾക്ക് മൂന്നു വർഷം കാലാവധി; പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വൻ മാറ്റംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വാഹനങ്ങളുടെ പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലാവധിയിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ബിഎസ് 6 വാഹനങ്ങളുടെ പുക പരിശോധന കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമായി നീട്ടി. അതേസമയം, പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലാവധി കുറക്കുകയും ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയം നവംബർ 13ന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പുതുക്കിയ ചട്ടത്തിലാണ് ബിഎസ് 6 വാഹനങ്ങളുടെ കാലാവധി മൂന്നു വർഷം വരെ നീട്ടിയത്. വാഹനം ആദ്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും വാഹനങ്ങളുടെ പഴക്കം നിശ്ചയിക്കുക. പുതിയ ചട്ടപ്രകാരം, ആറ് വർഷത്തിൽ താഴെ പഴക്കമുള്ള ബിഎസ് 6 വാഹനങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കിയാൽ മതിയാകും. ആറ് വർഷത്തിലധികവും പത്ത് വർഷം വരെയും പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കണം.
എന്നാൽ, ബിഎസ് 6 നിലവാരത്തിലുള്ള വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കാലാവധിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആറ് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കണം. ആറ് വർഷത്തിലധികവും പത്ത് വർഷം വരെയും പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പുതുക്കണം. ബിഎസ്-1, ബിഎസ്-2, ബിഎസ്-3 വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങളും മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ പുക പരിശോധന നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കണം.
പുതുക്കിയ ചട്ടം ഇങ്ങനെ;
ബിഎസ്-6 (സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ)
* രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി മുതൽ ആറ് വർഷംവരെ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധി
* ആറ് വർഷത്തിൽ കൂടുതലും എന്നാൽ 10 വർഷത്തിൽ താഴെയും പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷവും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പുതുക്കണം
* 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആറ് മാസത്തിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പുതുക്കണം
ബിഎസ്-6 (വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ)
* രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി മുതൽ ആറ് വർഷംവരെ രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കണം
* ആറ് വർഷത്തിൽ കൂടുതലും എന്നാൽ 10 വർഷത്തിൽ താഴെയും പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പുതുക്കണം
* പത്ത് വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ പുതുക്കണം
ബിഎസ്-1, ബിഎസ്-2, ബിഎസ്-3
എല്ലാ വാഹനങ്ങളും മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ പുക പരിശോധന നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കണം
ബിഎസ്-4
എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ പുക പരിശോധന നടത്തി സർട്ടിഫക്കറ്റ് പുതുക്കണം
വാഹനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പുക പുറന്തള്ളൽ നിശ്ചിത പരിസ്ഥിതി-നിയമ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖയാണ് പുക പരിശോധന (Pollution Under Control) സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. രാജ്യത്ത് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇത് നിർബന്ധമാണ്. 1988ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് (പതിനാറാം ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ, 2026 വഴിയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.