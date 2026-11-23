ഡിഫൻഡറിന്റെ രൂപവുമായി സാമ്യം; ബി.വൈ.ഡിയുടെ ടി7-ന് യൂറോപ്യൻ യൂനിയനിൽ വിലക്ക്text_fields
കാഴ്ചയിൽ കരുത്തുറ്റ ഓഫ്റോഡർ. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വീൽ ആർച്ചുകളും ഉയർന്ന ബോഡി രൂപവും. ചൈനീസ് വാഹന നിർമാതാക്കളായ ബി.വൈ.ഡിയുടെ പുതിയ എസ്.യു.വി. ടി7-നെ കണ്ടാൽ ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡറിനെ ഓർമ വരുമോ? ഈ സാമ്യമാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനലോകത്തെ വലിയ നിയമത്തർക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഡച്ച് കോടതി ബി.വൈ.ഡിയുടെ ടി7-ന് യൂറോപ്യൻ യൂനിയനിൽ വിൽപ്പനവിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.നവംബർ 20-നാണ് ഹേഗിലെ ജില്ല കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഡിഫൻഡറിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ ഡിസൈൻ അവകാശം ബി.വൈ.ഡിയുടെ ടി7 ലംഘിക്കുന്നുവെന്നാണ് കോടതിയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ ഇത് കേസിലെ അന്തിമ വിധിയല്ല. ബി.വൈ.ഡി ആരോപണം തള്ളുകയും വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സാമ്യം തോന്നിച്ച ഘടകങ്ങൾ ഇവ
ഡിഫൻഡറിന്റെ രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചില സവിശേഷതകൾ ടി7-ലും കാണാനാകുമെന്നാണ് കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. വാഹനത്തിന്റെ വീതിയേറിയ ബോഡി, വളഞ്ഞ ബോഡി ലൈനുകൾ, വീൽ ആർച്ചുകളുടെ ഡിസൈൻ, തുടർച്ചയായ വിൻഡോ ലൈൻ, മൊത്തത്തിലുള്ള അനുപാതം, എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ എന്നിവയാണ് കോടതി പ്രധാനമായും പരിഗണിച്ചത്.ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ഗ്രിൽ, ബമ്പർ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് ബി.വൈ.ഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വാഹനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപഭാവത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. അതിനാൽ ടി7 ഡിഫൻഡറിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡിസൈനിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പൊതുവായ കാഴ്ചാനുഭവം നൽകുന്നില്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.
വിലക്ക് ബാധകമാകുന്നത് എന്തിനൊക്കെ?
യൂറോപ്യൻ യൂനിയനിൽ ടി7 ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക, നിർമിക്കുക, വിൽക്കുക, സൂക്ഷിക്കുക, വിതരണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് വിലക്ക്. കോടതി ഉത്തരവ് ബി.വൈ.ഡിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ ഉപകമ്പനികൾക്കാണ് ബാധകമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം വിലക്ക് പാലിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം.ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചാൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും വീഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലംഘനത്തിനും 25,000 യൂറോ പിഴ നൽകേണ്ടിവരും. ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവറിന് ഇതിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള പിഴയാണ് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ആകെ പിഴ പരമാവധി ഒരു കോടി യൂറോയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യു.കെയിലെ വിൽപനയെ ബാധിക്കുമോ?
ഈ ഉത്തരവ് യു.കെയിലെ ടി7 വിൽപ്പനയ്ക്ക് ബാധകമല്ലെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. യു.കെയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബി.വൈ.ഡി. ഉപകമ്പനിക്കെതിരെ വിധി പറയാൻ ഡച്ച് കോടതിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. യു.കെയിലെ വിൽപ്പനയിൽ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ഉപകമ്പനികൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന വാദവും ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവറിന് തെളിയിക്കാനായില്ല.2027 ജനുവരിയിൽ യുകെയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ടി7 കൈമാറാനാണ് ബി.വൈ.ഡി നേരത്തേ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവ് ആ നീക്കത്തെ നേരിട്ട് തടയുന്നില്ല. അതേസമയം, യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ വിപണിയിലേക്കുള്ള ടി7-ന്റെ പ്രവേശനത്തിന് തിരിച്ചടിയാണ് ഈ നടപടി.
ബി.വൈ.ഡിയുടെ നിലപാട് എന്ത്?
ടി7 സ്വതന്ത്രമായ ഡിസൈൻ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ച വാഹനമാണെന്നും ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവറിന്റെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ബി.വൈ.ഡിയുടെ നിലപാട്. കോടതി ഉത്തരവിനോട് ശക്തമായി വിയോജിക്കുന്നതായും നിയമപരമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇത് അടിയന്തരമായി പരിഗണിച്ച കേസിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവാണ്. അതായത്, ഡിസൈൻ അവകാശലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഉത്തരവിന് ശേഷം ആറുമാസത്തിനകം ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ വിശദമായ നിയമനടപടി ആരംഭിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വിലക്കിന്റെ പ്രാബല്യം നഷ്ടപ്പെടാം.ഇതിനുപുറമെ, ടി7-ന്റെ രൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പകർപ്പവകാശ ലംഘനവും അനുകരണവും ആരോപിച്ച് ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ റോട്ടർഡാം കോടതിയിലും മറ്റൊരു കേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വാദം നവംബർ 25-ന് പരിഗണിക്കാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചൈനയിൽ 2025-ൽ അവതരിപ്പിച്ച ടി7-നെ യൂറോപ്യൻ വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ബി.വൈ.ഡിയുടെ നീക്കത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ കോടതി ഉത്തരവ് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്നാൽ കേസിലെ തുടർനടപടികളും ബി.വൈ.ഡിയുടെ അപ്പീലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിർണായകമാകും.