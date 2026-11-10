വാഗൺആർ ഒന്നാമത്, നെക്സോണിനെ മറികടന്ന് ബ്രെസ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്; ഒക്ടോബറിലെ കാർ വിൽപ്പനയിൽ മാരുതിയുടെ ആധിപത്യം!text_fields
ഇന്ത്യൻ പാസഞ്ചർ വാഹന വിപണിയിൽ മാരുതി സുസൂക്കിയുടെ ആധിപത്യം ഒക്ടോബറിലും തുടരുന്നു. 23,747 യൂനിറ്റുകളുടെ വിൽപ്പനയോടെ മാരുതിയുടെ വാഗൺആർ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന കാറായി മാറി. 22,436 യൂനിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ച് ബ്രെസ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയപ്പോൾ, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ നെക്സോൺ 21,966 യൂനിറ്റുകളുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
ഒക്ടോബർ മാസത്തെ വിൽപ്പന കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ 10 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആറ് മോഡലുകൾ മാരുതി സുസൂക്കിയുടേതാണ്. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ രണ്ട് മോഡലുകളും മഹീന്ദ്രയുടെ ഒരു മോഡലും പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വാഗൺആർ
മാസ്-മാർക്കറ്റ് കാറുകളിൽ എന്നും ജനപ്രിയനായ മാരുതി സുസൂക്കി വാഗൺആർ 23,747 യൂനിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാക്കിയത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബ്രെസ 22,436 യൂനിറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ടാറ്റ നെക്സോണിനെ (21,966 യൂനിറ്റുകൾ) പിന്നിലാക്കി. ബലെനോ 20,919 യുനിറ്റുകളുമായി നാലാം സ്ഥാനത്തും ഡിസയർ 20,649 യൂനിറ്റുകളോടെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. എംപിവി വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന എർട്ടിഗ 20,641 യൂനിറ്റുകളുമായി തൊട്ടുപിന്നിൽ ആറാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി.
ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ പഞ്ച് 20,525 യൂനിറ്റുകളുമായി ഏഴാം സ്ഥാനവും മാരുതി ഫ്രോങ്ക്സ് 20,014 യൂനിറ്റുകളുമായി എട്ടാം സ്ഥാനവും നേടി. ഈ രണ്ട് മോഡലുകളും ഒക്ടോബറിൽ 20,000 യൂനിറ്റ് കടന്നു.
ആദ്യ പത്തിൽ ഇടംനേടി സ്കോർപിയോയും സ്വിഫ്റ്റും
എസ്.യു.വി വിഭാഗത്തിലെ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ് നിലനിർത്തി മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ 19,353 യൂനിറ്റുകളോടെ വിൽപ്പനയോടെ ഒമ്പതാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി. മാരുതി സുസൂക്കി സ്വിഫ്റ്റ് 18,866 യൂനിറ്റുകളുമായി ആദ്യ പത്താം സ്ഥാനം പൂർത്തിയാക്കി.
ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട 10 കാറുകൾ
കാർ മോഡൽ - വിറ്റഴിച്ച യൂണിറ്റുകൾ
- മാരുതി സുസൂക്കി വാഗൺആർ - 23,747
- മാരുതി സുസൂക്കി ബ്രെസ - 22,436
- ടാറ്റ നെക്സോൺ - 21,966
- മാരുതി സുസൂക്കി ബലെനോ - 20,919
- മാരുതി സുസൂക്കി ഡിസയർ - 20,649
- മാരുതി സുസൂക്കി എർട്ടിഗ - 20,641
- ടാറ്റ പഞ്ച് - 20,525
- മാരുതി സുസൂക്കി ഫ്രോങ്ക്സ് - 20,014
- മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ - 19,353
- മാരുതി സുസൂക്കി സ്വിഫ്റ്റ് - 18,866
ആകെ മൊത്തത്തിൽ, ബ്രെസ, നെക്സോൺ, പഞ്ച്, ഫ്രോങ്ക്സ്, സ്കോർപിയോ എന്നീ മോഡലുകളുടെ ശക്തമായ പ്രകടനത്തിലൂടെ എസ്.യു.വികൾക്ക് മികച്ച മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായ മാസമായിരുന്നു ഒക്ടോബർ. അതേസമയം, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഹാച്ച്ബാക്കുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിപണിയിൽ വലിയ ഡിമാൻഡുണ്ടെന്ന് വാഗൺആറിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.