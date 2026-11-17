തിരിച്ചുവരവിന് ആറ് മാസത്തെ ആയുസ്സ്! ബജാജ് പൾസർ 180 വീണ്ടും വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു?text_fields
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി വെറും ആറ് മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ബജാജ് ഓട്ടോ തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ മോഡലായ പൾസർ 180യെ വീണ്ടും പിൻവലിച്ചതായി സൂചന. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ബൈക്കിനെ നീക്കം ചെയ്തതോടെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. എന്നാൽ, ബൈക്ക് നിർത്തലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബജാജ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകളൊന്നും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
2022ൽ വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച പൾസർ 180യെ 2026 ഏപ്രിലിലാണ് ബജാജ് വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചത്. 1.22 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വാഹനത്തിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. 180 സിസി വിഭാഗത്തിൽ ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ 180യ്ക്ക് ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുക എന്നതായിരുന്നു ബജാജിന്റെ ലക്ഷ്യം.
വെബ്സൈറ്റിലെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരം 'ഒറിജിനൽ' (Original) പൾസർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പൾസർ 180 അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, പൾസർ 125, പൾസർ 150, പൾസർ 220F എന്നീ മോഡലുകൾ ഇപ്പോഴും വെബ്സൈറ്റിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ച വിൽപ്പന കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മോഡലുകൾ വേഗത്തിൽ പിൻവലിക്കുന്ന രീതി ബജാജിന് മുമ്പുമുണ്ട്.
നേരത്തെ ജൂൺ മാസത്തിൽ പൾസർ N125 എന്ന മോഡലും കമ്പനി പിൻവലിച്ചിരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിൽ വിപണിയിൽ വേണ്ടത്ര ചലനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാകാം പൾസർ 180യുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പിന്മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഈ മോഡൽ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല.
178.6 സിസി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, എയർ-കൂൾഡ് എൻജിനോടെയാണ് ബജാജ് പൾസർ 180 വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. 8,500 ആർ.പി.എമിൽ 17 എച്ച്.പി കരുത്തും, 6,500 ആർ.പി.എമിൽ 15 എൻ.എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എൻജിൻ 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ജോടിയിണക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മുൻവശത്ത് 37 എം.എം ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോർക്കുകളും പിന്നിലായി ട്വിൻ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷക്കായി എബിഎസ് (ABS) പിന്തുണയുള്ള 280 എം.എം ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും 230 എം.എം റിയർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്ലാസിക് പൾസർ രൂപത്തിന് ആധുനിക മുഖം നൽകുന്നതിനായി എൽഇഡി ലൈറ്റിങ്ങും ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 156 കിലോഗ്രാം ഭാരവും, 165 എം.എം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും, 15 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്കുമാണ് ബൈക്കിനുണ്ടായിരുന്നത്. 17 ഇഞ്ച് വീലുകളിൽ 90/90 ഫ്രണ്ട്, 120/80 റിയർ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകളാണ് പുതിയ മോഡലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
പ്രധാന എതിരാളിയായ ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ 180യേക്കാൾ 4,000 രൂപ കുറവയാണ് (1.22 ലക്ഷം രൂപ) പൾസർ 180 വിപണിയിലെത്തിയത്. ഫെയറിങ് ഇല്ലാത്ത പരമ്പരാഗത 180 സിസി ബൈക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കുറഞ്ഞ വിലയിലൂടെ ആകർഷിക്കുകയായിരുന്നു ബജാജിന്റെ തന്ത്രം. എന്നാൽ, ഈ വിഭാഗത്തിൽ വർഷങ്ങളായി വേരുറപ്പിച്ച അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ 180യ്ക്ക് മുമ്പിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ വിലക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രം സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് പൾസർ 180യുടെ ഈ ഹ്രസ്വകാല സാന്നിധ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.