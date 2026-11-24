പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് പകരം പുതിയ വഴികൾ തേടി ഉപഭോക്താക്കൾ?text_fields
ഇന്ധനവിലയിലെ മാറ്റങ്ങളും രാജ്യാന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലെ അനിശ്ചിതത്വവും വാഹന വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ മറ്റു ഇന്ധന ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ്, സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ്, ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂവൽ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയോടാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് താൽപര്യം വർധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് മോഡലുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും വിപണിയിൽ ഇല്ലാത്തത് ഈ താൽപര്യം വാങ്ങലുകളായി മാറുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.
ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻസ് (എഫ്.എ.ഡി.എ) പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, വാഹനത്തിന്റെ വില മാത്രമല്ല, ദീർഘകാല ഉപയോഗച്ചെലവ്, ഇന്ധനച്ചെലവ്, സർവിസിങ് ചെലവ് എന്നിവയും വാങ്ങൽ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടുതൽ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നതായാണ് വിപണിയിലെ സൂചന.
പെട്രോളിന്റെ ആധിപത്യം കുറയുന്നു; ബദൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് മുന്നേറ്റം
പാസഞ്ചർ വാഹന വിപണിയിലെ ഇന്ധന വിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധേയ മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സി.എൻ.ജി, ഹൈബ്രിഡ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആകെ വിഹിതം പെട്രോൾ, എത്തനോൾ വാഹനങ്ങളുടെ വിഹിതത്തോട് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.2026 ആഗസ്റ്റിൽ സി.എൻ.ജി, ഹൈബ്രിഡ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള വിഹിതം 41 ശതമാനം കടന്നിരുന്നു. പെട്രോൾ, എത്തനോൾ വാഹനങ്ങളുടെ വിഹിതം 40.85 ശതമാനമായിരുന്നു. ഇതാദ്യമായാണ് ബദൽ ഇന്ധന വിഭാഗങ്ങൾ ചേർന്ന് ഈ നിലയിലെത്തുന്നത്.ആഗസ്റ്റിലെ കണക്കിൽ സി.എൻ.ജിക്ക് 25.28 ശതമാനവും ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങൾക്ക് 9.04 ശതമാനവും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് 7.63 ശതമാനവുമായിരുന്നു വിഹിതം.സെപ്റ്റംബറിലെ ഉത്സവകാലത്തും ഈ പ്രവണത തുടർന്നു. പാസഞ്ചർ വാഹന റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പനയിൽ ബദൽ ഇന്ധന വാഹനങ്ങളുടെ വിഹിതം 41 ശതമാനത്തിലെത്തി. പെട്രോളിന്റെ വിഹിതം 41.27 ശതമാനമായിരുന്നു. ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങൾക്ക് 9.44 ശതമാനവും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് 8.45 ശതമാനവും സി.എൻ.ജിക്ക് 23.11 ശതമാനവും വിഹിതമുണ്ടായി.ഒക്ടോബറിലും ബദൽ ഇന്ധന വാഹനങ്ങൾ പെട്രോളിനെ മറികടന്നു. സി.എൻ.ജി, ഹൈബ്രിഡ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ചേർന്ന് 41.83 ശതമാനം വിഹിതം നേടിയപ്പോൾ പെട്രോളിന്റെ വിഹിതം 41.60 ശതമാനമായിരുന്നു. ഇന്ധന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയാണിത്.
ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂവൽ വാഹനങ്ങൾ: തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മോഡലുകൾ കുറവ്
പെട്രോളിനൊപ്പം എത്തനോൾ കലർന്ന ഇന്ധനവും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂവൽ വാഹനങ്ങളോടും താൽപര്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പാസഞ്ചർ വാഹന വിപണിയിൽ ഇത്തരം മോഡലുകളുടെ ലഭ്യത ഇപ്പോഴും വളരെ പരിമിതമാണ്.നിലവിൽ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂവൽ ഓപ്ഷനിൽ ലഭ്യമായ പാസഞ്ചർ കാർ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വാഗൺആറാണ്. ഇരുചക്ര വാഹന വിഭാഗത്തിൽ ഹീറോ ഡീലക്സ്, എക്സ്ട്രീം മോഡലുകളും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപണിയിലുണ്ട്. ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടോർ ഹൈക്രോസ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂവൽ മോഡൽ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്.കൂടുതൽ കമ്പനികൾ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വർധിക്കും. അതുവരെ താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിലും അനുയോജ്യമായ മോഡൽ കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമാകില്ല.
ജി.എസ്.ടി 2.0 പരിഷ്കരണത്തിന് പിന്നാലെ വാഹന വിപണിയിൽ ഉണ്ടായ വളർച്ച ഉത്സവകാലത്തെ താൽക്കാലിക മുന്നേറ്റത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വിവിധ വാഹന വിഭാഗങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും വിൽപ്പനയിൽ വളർച്ച പ്രകടമാണ്.2026 അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം വാഹന റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന മൂന്ന് കോടി യൂനിറ്റ് എന്ന വാർഷിക നാഴികക്കല്ല് കടന്നേക്കുമെന്നാണ് എഫ്.എ.ഡി.എയുടെ പ്രതീക്ഷ.