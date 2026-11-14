തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിലും മാറ്റം വേണം; പ്രതിരോധശേഷി മുതൽ ദഹനം വരെ നിയന്ത്രിക്കും ഈ അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ

തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിലും മാറ്റം വേണം; പ്രതിരോധശേഷി മുതൽ ദഹനം വരെ നിയന്ത്രിക്കും ഈ അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾtext_fields
ശൈത്യകാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തോടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും മാറുന്നു. ഊർജനില ശരിയായി നിലനിർത്താനും ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ചർമത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഈർപ്പം സംരക്ഷിക്കാനും ഈ കാലയളവിൽ ഭക്ഷണക്രമത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. തണുപ്പുകാലത്ത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് പ്രതിരോധശേഷി നിലനിർത്തുന്നതിനും പൊതുവായ ആരോഗ്യത്തിനും പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കാറുണ്ട്. മധുരക്കിഴങ്ങ്, നട്സ്, നെയ്യ്, നെല്ലിക്ക, ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ശൈത്യകാല ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പോഷകാഹാര വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഊർജാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ചർമത്തിന്റെയും ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെയും ആരോഗ്യത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും ഇതാ
മധുരക്കിഴങ്ങ്
തണുപ്പുകാലത്ത് ക്ഷീണവും ഊർജക്കുറവും അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക് മധുരക്കിഴങ്ങ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. സങ്കീർണ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെ നല്ല ഉറവിടമായ ഇത് ശരീരത്തിന് സ്ഥിരമായ ഊർജം നൽകാൻ സഹായിക്കും. തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും ഉപാപചയ പ്രക്രിയകൾക്കും ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും ഇതിന് പങ്കുണ്ട്.
നട്സുകളും സീഡ്സുകളും
തണുപ്പുകാലത്ത് ചർമം വരണ്ടുപൊട്ടുന്നത് സാധാരണമാണ്. ബദാം, വാൾനട്ട് തുടങ്ങിയ നട്സുകളും വിവിധ വിത്തുകളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ചർമത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ, ആവശ്യമായ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, വിറ്റാമിൻ ഇ എന്നിവ ഇവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം ചെറിയ അളവിൽ നട്സ് കഴിക്കാം.
നെയ്യ്
ദഹനത്തെ പിന്തുണക്കാൻ നെയ്യ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നാണ് വിദഗ്ധയുടെ നിർദേശം. നെയ്യിൽ അടങ്ങിയ ബ്യൂട്ടിറിക് ആസിഡ് കുടലിന്റെ ആന്തരിക പാളിയിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ഊർജം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹ്രസ്വശൃംഖല ഫാറ്റി ആസിഡാണ്. എന്നാൽ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാതെ സമീകൃത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം.
നെല്ലിക്കയും ഓറഞ്ചും
പ്രതിരോധശേഷിക്ക് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ നല്ല ഉറവിടങ്ങളാണ് നെല്ലിക്കയും ഓറഞ്ചും. ശ്വാസകോശ ലഘുലേഖയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതിലും വിറ്റാമിൻ സിക്ക് പങ്കുണ്ട്. ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൽ നെല്ലിക്കയോ ഓറഞ്ചോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പോഷകസമ്പന്നമായ ശീലമാകും.
ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും
ശൈത്യകാല പാചകത്തിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പതിവായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പോഷകാഹാര വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നു. ഇഞ്ചി ദഹനത്തെയും രക്തചംക്രമണത്തെയും പിന്തുണക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു. വെളുത്തുള്ളിയിലാകട്ടെ ഗുണകരമായ സൾഫർ സംയുക്തങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ രുചിയും ഗുണങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.
ശൈത്യകാലത്ത് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുമ്പോൾ അളവിലും ക്രമത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ സമീകൃതാഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.