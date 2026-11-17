മുട്ടുവേദന ചികിത്സിക്കാനെത്തിയ യുവതിക്ക് കുത്തിവെപ്പിന് പിന്നാലെ ദാരുണാന്ത്യം; അന്വേഷണത്തിന് മൂന്നംഗ സമിതിtext_fields
ലഖ്നോ: സർക്കാർ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് കുത്തിവെപ്പെടുത്തതിന് പിന്നാലെ 28കാരി മരിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബല്ലിയയിൽ ആണ് സംഭവം. കുടുംബം ചികിത്സാപ്പിഴവ് ആരോപിച്ചതോടെ വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മൂന്നംഗ സമിതിയെ അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖുഷ്ബു വർമയാണ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മുട്ടുവേദനയെ തുടർന്ന് സിക്കന്ദർപൂരിലെ കമ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ എത്തിയത്. തുടർന്ന് കുത്തിവെപ്പെടുത്തതോടെ ആരോഗ്യ നില വഷളാവുകയായിരുന്നു. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
കുത്തിവെപ്പിന് പുറമെ ആറ് പുരട്ടാനുള്ള മരുന്നുകളും രണ്ട് കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും നിർദേശിച്ചതായും യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ദീപക് വർമ ആരോപിച്ചു. കുത്തിവെപ്പെടുത്തതോടെ യുവതിയുടെ വായിൽനിന്ന് നുരയും പതയും വന്നതായും നില ഗുരുതരമായതോടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുവതിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ബന്ധുക്കൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് ഇടപെട്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയക്കുകയും ചെയ്തു. അഡീഷനൽ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മൂന്നംഗ അന്വേഷണ സമിതി രൂപവത്കരിച്ചത്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചശേഷം കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ അറിയിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും അന്വേഷണവും പൂർത്തിയായാലേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ.