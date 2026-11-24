കൊതുകുകളെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഡെങ്കിപ്പനി തടയാം; രോഗവ്യാപനത്തിൽ 69 ശതമാനം കുറവ് കണ്ടെത്തി ഗവേഷകർtext_fields
റിയോ ഡി ജനീറോ: കൊതുകുകളെ ഉപയോഗിച്ചുതന്നെ ഡെങ്കിപ്പനി രോഗവ്യാപനം തടയാൻ കഴിയുമെന്ന കണ്ടെത്തലുമായി പുതിയ പഠനം. പ്രത്യേക തരം 'വോൾബാക്കിയ' എന്ന ബാക്ടീരിയ വാഹകരായ കൊതുകുകളെ തുറന്നുവിട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ചിക്കൻഗുനിയ, ഡെങ്കിപ്പനി എന്നീ പകർച്ചവ്യാധികൾ 69 ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ബ്രസീലിലെ ബെലോ ഹൊറിസോണ്ടെയിൽ 5,700ലധികം കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലുവർഷം നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് നിർണായക കണ്ടെത്തൽ.
കൊതുകുനശീകരണത്തിനും രോഗപ്രതിരോധത്തിനുമുള്ള നിലവിലെ മാർഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയും പ്രയോഗിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ഈഡിസ് ഈജിപ്തി കൊതുകുകളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടാത്ത ഒരുതരം ബാക്ടീരിയയാണ് വോൾബാക്കിയ. ഈ ബാക്ടീരിയ മനുഷ്യർക്ക് ഹാനികരമല്ല. എന്നാൽ കൊതുകിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് ചിക്കൻഗുനിയ ഡെങ്കിപ്പനി തുടങ്ങിയ വൈറസുകൾ പകരാനുള്ള സാധ്യത കുറയും. പെൺകൊതുകുകൾ വഴി ഈ ബാക്ടീരിയകൾ അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും പടരും. അതിനാൽ വോൾബാക്കിയ വഹിക്കുന്ന കൊതുകുകളെ ഒരുപ്രദേശത്ത് തുറന്ന് വിട്ടാൽ ക്രമേണ ആ പ്രദേശത്തുള്ള കൊതുകുകളുടെ കൂട്ടത്തിലും ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം വർധിക്കും.
വോൾബാക്കിയ സാങ്കേതികവിദ്യ മുമ്പും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ വോൾബാക്കിയ വഹിക്കുന്ന കൊതുകുകളെ ഉപയോഗിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സിംഗപ്പൂരിൽ നടത്തിയ മറ്റൊരു പരീക്ഷണത്തിൽ വോൾബാക്കിയ ബാധിച്ച ആൺകൊതുകുകളെ തുറന്നുവിട്ടതിലൂടെ സാധാരണ ഈഡിസ് ഈജിപ്തി കൊതുകുകളുടെ എണ്ണം കുറക്കാനും ഡെങ്കിപ്പനി ബാധയുടെ സാധ്യത കുറക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ രോഗബാധാ സാധ്യത 71–72 ശതമാനം വരെ കുറഞ്ഞതായി പഠനം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എന്നാൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊതുകുകടി ഒഴിവാക്കുക, കെട്ടികിടക്കുന്ന വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾക്ക് പകരമല്ല. അവക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു അധിക പ്രതിരോധ മാർഗമായാണ് ഗവേഷകർ ഇതിനെ കാണുന്നത്.