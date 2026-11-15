16 കോടിയോ! ഒരു മരുന്നിനോ? എസ്.എം.എ മരുന്നിന്റെ വിലക്ക് പിന്നിലെന്ത്?text_fields
എസ്.എം.എ ബാധിതരായ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കായി സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽ നിന്ന് സഹായം പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലയാളികൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മരുന്നിന് ഇത്രയും വിലയെന്ന് ആളുകളിൽ സ്വാഭാവികമായും ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം. നേരത്തെയും എസ്.എം.എ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്കായി കേരളത്തിൽ ധനസമാഹരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആളുകൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനാണ് ഈ മരുന്നിന് ഇത്രയും വില? അതിന് ഉത്തരം നൽകുകയാണ് ഡോ. മനോജ് വെള്ളാട്.
സ്പൈനൽ മസ്കുലാർ അട്രോഫി (SMA) ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന 'സോൾജെൻസ്മ' (Zolgensma) എന്ന മരുന്നിന് ഏകദേശം 16 കോടി രൂപയിലധികം (ഏകദേശം 2.1 മില്യൺ ഡോളർ) വിലയുണ്ട്. ഇതൊരു 'വൺ-ടൈം' ജീൻ തെറാപ്പിയാണ്. സാധാരണ മരുന്നുകൾ പോലെ ജീവിതാവസാനം വരെ ദിവസേനയോ മാസം തോറുമോ കഴിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഇത്. തകരാറിലായ SMN1 ജീനിന് പകരം, കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു പുതിയ ജീൻ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ മോട്ടോർ ന്യൂറോണുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഈ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രം നൽകുന്ന ഈ ഇൻഫ്യൂഷനിലൂടെ രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ വലിയ തോതിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും- ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവിട്ട് വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ വിപണിയിലെത്തുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതും മരുന്നിന്റെ വില വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു.
ഡോ. മനോജിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:
16 കോടിയോ! ഒരു മരുന്നിനോ?
ഒന്ന് രണ്ടുപേർ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 വർഷം മുമ്പ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിരവധി ചർച്ചകൾ നടന്നതാണ്. എന്നാലും ആൾക്കാർ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മറക്കും. സ്വാഭാവികം.
സ്പൈനൽ മസ്കുലാർ അട്രോഫി (SMA) ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന 'സോൾജെൻസ്മ' (Zolgensma) എന്ന മരുന്നിന് ഏകദേശം 16 കോടി രൂപയിലധികം (ഏകദേശം 2.1 മില്യൺ ഡോളർ) വിലയുണ്ട്. ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന തുകയേ അല്ല അത്. എന്നിരുന്നാലും ആ തുക കണ്ടെത്തി ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ തവണയാണ് കേരളത്തിൽ ഈ മരുന്നിന് വേണ്ടി പണം പിരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നതും അതിൽ വിജയിക്കുന്നതും.
അപ്പോഴൊക്കെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, എന്നാലും ഇതെന്തൊരു വിലയാണ് എന്ന്. ഇതിന് പ്രധാനമായും നാല് കാരണങ്ങളാണുള്ളത്.
1. ഇതൊരു 'വൺ-ടൈം' ജീൻ തെറാപ്പിയാണ്
സാധാരണ മരുന്നുകൾ പോലെ ജീവിതാവസാനം വരെ ദിവസേനയോ മാസം തോറുമോ കഴിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഇത്. രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന തകരാറിലായ SMN1 ജീനിന് പകരം, കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു പുതിയ ജീൻ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ മോട്ടോർ ന്യൂറോണുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഈ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രം നൽകുന്ന ഈ ഇൻഫ്യൂഷനിലൂടെ രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ വലിയ തോതിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും.
2. വളരെ ഉയർന്ന ഗവേഷണ-നിർമ്മാണ ചിലവുകൾ
ജീൻ തെറാപ്പികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അത്യന്തം സങ്കീർണ്ണവും ചിലവേറിയതുമായ പ്രക്രിയയാണ്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ ചിലവിട്ട് വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ വിപണിയിലെത്തുന്നത്. കൂടാതെ, ഒരു വൈറൽ വെക്റ്റർ (AAV9) ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി ജീനുകളെ കോശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യയും വളരെ സങ്കീർണ്ണവും ചിലവേറിയതുമാണ്.
3. ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണക്കുറവ്
എസ്.എം.എ എന്നത് വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ജനിതക രോഗമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ആഗോളതലത്തിൽ വളരെ കുറച്ചു രോഗികൾ മാത്രമേ കാണൂ. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണ ചിലവ് വലിയ വിപണിയിലൂടെ കമ്പനികൾക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കാം. എന്നാൽ ഇവിടെ ചുരുക്കം ചില രോഗികളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഗവേഷണത്തിനും ഉത്പാദനത്തിനുമായി മുടക്കിയ ഭീമമായ തുക കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
4. മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിലനിർണ്ണയം
ഈ മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ച നൊവാർട്ടിസ് (Novartis) കമ്പനി ഇതിന്റെ വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് 'വാല്യൂ ബേസ്ഡ്' മാതൃകയിലാണ്. അതായത്, ഈ മരുന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ രോഗിക്ക് ജീവിതാവസാനം വരെ നൽകേണ്ടിവരുന്ന മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ ചിലവ് (ഉദാഹരണത്തിന് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നൽകേണ്ടി വരുന്ന Spinraza പോലുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് കോടികൾ ചിലവ് വരും), ഐ.സി.യു പരിചരണം, വെന്റിലേറ്റർ സഹായം എന്നിവ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ തവണ നൽകുന്ന ഈ മരുന്നിന് 16 കോടി എന്നത് ന്യായമായ വിലയാണെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വാദം. Spinraza യുടെ ചെലവ് കണക്കാക്കിയാൽ കുട്ടിയ്ക്ക് 5 വയസ് ആകുമ്പോഴേക്കും മരുന്നിന് മാത്രം 18 കോടിയോളം ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. വർഷം 3 കോടി വച്ച് പിന്നെയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേണ്ടിവരും.
ഒരു ആശ്വാസവാർത്തയുള്ളത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾ എസ്.എം.എ രോഗത്തിനുള്ള മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ ജനറിക് പതിപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ്. ഇത് ഭാവിയിൽ ചികിത്സാ ചിലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സിറപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ചില മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിലക്കുറവിൽ നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ്. പക്ഷെ ദിവസേന കഴിക്കണം എന്ന് മാത്രം.