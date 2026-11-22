ശൈത്യകാലത്ത് മുടികൊഴിച്ചിൽ കൂടുന്നുണ്ടോ? മുടിയുടെ വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമായ ആറ് വിറ്റാമിനുകൾ ഇതാ..text_fields
ശൈത്യ കാലത്ത് മുടികൊഴിച്ചിൽ കൂടുന്നുണ്ടോ? മുടിയുടെ വളർച്ചക്കും തിളക്കത്തിനും ചില വിറ്റാമിനുകൾ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ എ, ബി, സി, ഡി, ഇ എന്നിവയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ എ തലയോട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും വരൾച്ച കുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. കാരറ്റ്, മത്തങ്ങ, കാബേജ്, ബ്രൊക്കോളി എന്നിവയിൽ ഇത് ലഭിക്കും.
മുടിയുടെ ഘടനയും വളർച്ചയും നിലനിർത്തുന്നതിൽ വിറ്റാമിൻ ബിക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. മുട്ട, മാംസം, മത്സ്യം, പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗങ്ങൾ, ഇലക്കറികൾ എന്നിവയിൽ വിറ്റാമിൻ ബി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ ബി12 ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില വിറ്റാമിനുകളുടെ കുറവും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാം.
ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ഗുണങ്ങളുള്ള വിറ്റാമിൻ സി ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദം മൂലമുള്ള കോശനാശം കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. നാരങ്ങ, ഓറഞ്ച്, സ്ട്രോബെറി, കിവി, കാപ്സിക്കം, ബ്രൊക്കോളി എന്നിവ ഇതിന്റെ നല്ല ഉറവിടങ്ങളാണ്. വിറ്റാമിൻ ഡി യുടെ കുറവാണ് പ്രധാനമായും മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നത്. കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ, മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു, വിറ്റാമിൻ ഡി ചേർത്ത പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ, ചില കൂണുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഇത് ലഭിക്കും. സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോഴും ശരീരം വിറ്റാമിൻ ഡി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു.
വിറ്റാമിൻ ഇയും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായകമായ ആന്റിഓക്സിഡന്റാണ്. ബദാം, സൂര്യകാന്തിവിത്ത്, ഹേസൽനട്ട്, അവക്കാഡോ, ചീര എന്നിവയിൽ ഇത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തലയോട്ടിയുടെ ആരോഗ്യവും മുടിയുടെ തിളക്കവും നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഇതിന് പങ്കുണ്ട്. ബയോട്ടിൻ അഥവാ വിറ്റാമിൻ ബി7 മുടിയുടെ കെരാറ്റിൻ ഘടനയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ്. മുട്ട, നട്സ്, വിത്തുകൾ, സാൽമൺ മത്സ്യം, മധുരക്കിഴങ്ങ്, പയർവർഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ബയോട്ടിൻ ലഭിക്കും. ഈ വിറ്റാമിനുകൾ മുടിയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുടികൊഴിച്ചിലിനും വളർച്ച കുറവിനും കാരണം ഇതുമാത്രമാവണമെന്നില്ല. പോഷകക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതും മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്.