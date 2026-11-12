മാനസിക സമ്മർദം വായിലെ കാൻസർ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാം; പുതിയ കണ്ടെത്തൽ

മാനസിക സമ്മർദം വായിലെ കാൻസർ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാം; പുതിയ കണ്ടെത്തൽtext_fields
വിട്ടുമാറാത്ത മാനസിക സമ്മർദം വായിലെ കാൻസറിന്റെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാമെന്ന് പുതിയ പഠനം. സമ്മർദം തലച്ചോറിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി അസ്ഥിമജ്ജയെയും രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാരണമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. കാൻസർ കോശങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ ശേഷി കുറയുന്നതോടെ രോഗവളർച്ചക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമൊരുങ്ങുമെന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വെസ്റ്റ് ചൈന ആശുപത്രിയിലെ ഗവേഷകരാണ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത്.
വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദം തലച്ചോറിലെ ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന ഭാഗത്തെ സജീവമാക്കുന്നു. ഇതോടെ ഹൈപ്പോതലാമസ്–പിറ്റ്യൂട്ടറി–ബോൺ മാരോ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. തുടർന്ന് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിൽ ചില ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം വർധിക്കുന്നു. ഈ ഹോർമോണുകൾ ചില പ്രത്യേകതരം രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നു. കാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സി.ഡി8 ടി കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇവ തടസ്സപ്പെടുത്തും. ഇതോടെ കാൻസർ കോശങ്ങൾക്ക് വളരാൻ അനുകൂല സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നു.
ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം കാൻസർ വീണ്ടും വരുന്നതിലും വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദം സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തലയും കഴുത്തും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ കാൻസർ മൂലമുള്ള മരണസാധ്യത ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും എലികളിലാണ് നടത്തിയത്. മനുഷ്യരിലും ഇതേ ചികിത്സ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവും തൊഴിൽപരവുമായ കാരണങ്ങളാൽ ആളുകൾ നിരന്തരമായ സമ്മർദം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സമ്മർദം ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകർക്കുകയും വിവിധ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാനസികാരോഗ്യവും ശാരീരികാരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തിലേക്കാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.