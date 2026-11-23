മലകയറ്റത്തിനിടെ നെഞ്ചുവേദനയും ശ്വാസംമുട്ടലും അവഗണിക്കരുത്; ശബരിമല തീർഥാടകർക്ക് നിർദേശങ്ങളുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്text_fields
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല മലകയറ്റത്തിനിടെ ഹൃദയസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേക മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി കേരള ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ഹൃദ്രോഗമുള്ളവർ മലകയറുന്നതിന് മുമ്പ് വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി ഡോക്ടറുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. 2026-27 മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടന കാലത്ത് ഭക്തരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ലഷ്യം.
ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായവർ, ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയക്കോ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്കോ വിധേയരായവർ, ഹൃദയസ്തംഭനമുള്ളവർ എന്നിവർ വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ മലകയറരുത്. പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയും പതിവായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ മുടക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. ആവശ്യത്തിന് മരുന്നുകളും ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയും കൈവശം കരുതണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
നെഞ്ചുവേദന, നെഞ്ചിൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുക, ശ്വാസംമുട്ടൽ, അമിതമായി വിയർക്കുക, തലകറക്കം, ബോധക്ഷയം, ഹൃദയമിടിപ്പിലെ അസാധാരണ മാറ്റങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുള്ള കടുത്ത ക്ഷീണം, കൈകളിലേക്കോ താടിയെല്ലിലേക്കോ പുറകിലേക്കോ പടരുന്ന വേദന എന്നിവ ഹൃദയസംബന്ധമായ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ നടത്തം നിർത്തി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കുകയും സമീപത്തെ അടിയന്തര ചികിത്സാകേന്ദ്രത്തിൽ സഹായം തേടുകയും വേണം. അടിയന്തര വൈദ്യസഹായത്തിന് 04735 203232 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം. ആവശ്യമായാൽ ആംബുലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു.
നവംബർ 17 ന് ആരംഭിച്ച മണ്ഡല പൂജ ഡിസംബർ 27 നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 30ന് മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി വീണ്ടും നട തുറക്കും. ജനുവരി 14നാണ് മകരവിളക്ക്.