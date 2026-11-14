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    പ്ര​മേ​ഹം റി​വേ​ഴ്‌​സി​ബി​ൾ ആ​ണ് ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ രോ​ഗ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാം

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    പ്ര​മേ​ഹം റി​വേ​ഴ്‌​സി​ബി​ൾ ആ​ണ് ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ രോ​ഗ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാം
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    ന​വം​ബ​ർ 14 ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​ന​മാ​ണ്. പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നും രോ​ഗം നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ലൂ​ടെ രോ​ഗ​സാ​ധ്യ​ത കു​റ​യ്ക്കാ​നും ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ദി​ന​മാ​ണി​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. 2023-ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ദേ​ശീ​യ പ​ഠ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഏ​ക​ദേ​ശം 10.1 കോ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ പ്ര​മേ​ഹ​ബാ​ധി​ത​രാ​ണ്. പ​ല​ർ​ക്കും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രോ​ഗ​മു​ണ്ടെ​ന്ന കാ​ര്യം അ​റി​യി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ശ​ങ്കാ​ജ​ന​കം.

    പ്ര​മേ​ഹം റി​വേ​ഴ്‌​സി​ബി​ൾ ആ​ണോ?

    ടൈ​പ്പ് 2 പ്ര​മേ​ഹ​മു​ള്ള ചി​ല​രി​ൽ ശ​രീ​ര​ഭാ​രം കു​റ​യ്ക്കു​ക, ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ലം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, കൃ​ത്യ​മാ​യി വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് മ​രു​ന്നി​ല്ലാ​തെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചേ​ക്കാം. ഇ​തി​നെ പ്ര​മേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ റി​മി​ഷ​ൻ (Remission) എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ എ​ല്ലാ പ്ര​മേ​ഹ​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് അ​ർ​ഥ​മി​ല്ല. ടൈ​പ്പ് 1 പ്ര​മേ​ഹ​ത്തി​ന് ഈ ​രീ​തി ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. ടൈ​പ്പ് 2 പ്ര​മേ​ഹം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​യാ​ലും വീ​ണ്ടും ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര വ​ർ​ധി​ക്കാം. അ​തി​നാ​ൽ തു​ട​ർ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​മി​ല്ലാ​തെ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​രു​ത്.

    ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാം

    ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് കൂ​ടു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​മേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത. അ​മി​ത​മാ​യ ദാ​ഹം, ഇ​ട​യ്ക്കി​ടെ മൂ​ത്ര​മൊ​ഴി​ക്ക​ൽ, ക്ഷീ​ണം, കാ​ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ ശ​രീ​ര​ഭാ​രം കു​റ​യു​ക, കാ​ഴ്ച മ​ങ്ങു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​കാം. എ​ന്നാ​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ ത​ട​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താം

    • പ്ര​മേ​ഹ​സാ​ധ്യ​ത കു​റ​യ്ക്കാ​നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള ടൈ​പ്പ് 2 പ്ര​മേ​ഹം മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട രീ​തി​യി​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ചി​ല ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കും.
    • പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പ​യ​ർ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, നാ​രു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യ്ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ക.
    • ചോ​റ്, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, മ​ധു​ര​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ള​വ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക.
    • ദി​വ​സ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 30 മി​നി​റ്റ് ന​ട​ക്കു​ക​യോ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക.
    • അ​മി​ത​വ​ണ്ണ​മു​ള്ള​വ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ശ​രീ​ര​ഭാ​രം കു​റ​യ്ക്കു​ക.
    • പു​ക​വ​ലി ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​റ​ങ്ങു​ക.

    പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​രു​ത്

    പ്ര​മേ​ഹം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഹൃ​ദ​യം, വൃ​ക്ക​ക​ൾ, ക​ണ്ണു​ക​ൾ, കാ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ബാ​ധി​ക്കാം. അ​തി​നാ​ൽ ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യ്ക്കൊ​പ്പം ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ​വും കൊ​ള​സ്ട്രോ​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണം. ക​ണ്ണ്, വൃ​ക്ക, കാ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​ത്ത​ണം.

    പ്ര​മേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ഭ​യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ശ​രി​യാ​യ ചി​കി​ത്സ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ രോ​ഗ​ത്തെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാം. ചി​ല​രി​ൽ ടൈ​പ്പ് 2 പ്ര​മേ​ഹ​ത്തി​ന് റി​മി​ഷ​ൻ നേ​ടാ​നും സാ​ധി​ച്ചേ​ക്കാം. ഈ ​ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​മു​ക്ക് ഒ​രു കാ​ര്യം ഓ​ർ​ക്കാം: പ്ര​മേ​ഹം നേ​ര​ത്തേ തി​രി​ച്ച​റി​യാം, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാം, സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാം.

    ഡോ. ​മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ കു​ഞ്ഞി

    ഫി​സി​ഷ്യ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​ബ​റ്റോ​ള​ജി​സ്റ്റ്

    ഡ​യ​ലൈ​ഫ് സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റി

    ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, കാ​സ​ർ​ഗോ​ഡ്


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    News Summary - Reverse Diabetes Naturally: Effective Lifestyle Changes for Control
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