പ്രമേഹം റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളിലൂടെ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാംtext_fields
നവംബർ 14 ലോക പ്രമേഹദിനമാണ്. പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്താനും രോഗം നേരത്തേ കണ്ടെത്താനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയിലൂടെ രോഗസാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന ദിനമാണിത്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രമേഹരോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരികയാണ്. 2023-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദേശീയ പഠനമനുസരിച്ച് ഏകദേശം 10.1 കോടി ഇന്ത്യക്കാർ പ്രമേഹബാധിതരാണ്. പലർക്കും തങ്ങൾക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന കാര്യം അറിയില്ല എന്നതാണ് ആശങ്കാജനകം.
പ്രമേഹം റിവേഴ്സിബിൾ ആണോ?
ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമുള്ള ചിലരിൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക, ഭക്ഷണശീലം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളിലൂടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് മരുന്നില്ലാതെയും സാധാരണ നിലയിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചേക്കാം. ഇതിനെ പ്രമേഹത്തിന്റെ റിമിഷൻ (Remission) എന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ പ്രമേഹവും പൂർണമായി മാറുമെന്ന് അർഥമില്ല. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹത്തിന് ഈ രീതി ബാധകമല്ല. ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം നിയന്ത്രണത്തിലായാലും വീണ്ടും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര വർധിക്കാം. അതിനാൽ തുടർപരിശോധനകൾ അനിവാര്യമാണ്. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ മരുന്നുകൾ നിർത്തരുത്.
ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം
രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നതാണ് പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. അമിതമായ ദാഹം, ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കൽ, ക്ഷീണം, കാരണമില്ലാതെ ശരീരഭാരം കുറയുക, കാഴ്ച മങ്ങുക എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങളാകാം. എന്നാൽ പലർക്കും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ അപകടസാധ്യതയുള്ളവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര പരിശോധിക്കണം. നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണയം സങ്കീർണതകൾ തടയാൻ സഹായിക്കും.
ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്താം
- പ്രമേഹസാധ്യത കുറയ്ക്കാനും നിലവിലുള്ള ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാനും ചില ശീലങ്ങൾ സഹായിക്കും.
- പച്ചക്കറികൾ, പയർവർഗങ്ങൾ, നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക.
- ചോറ്, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, മധുരപാനീയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക.
- ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റ് നടക്കുകയോ അനുയോജ്യമായ വ്യായാമം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക.
- അമിതവണ്ണമുള്ളവർ ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക.
- പുകവലി ഒഴിവാക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുക.
പ്രമേഹത്തെ അവഗണിക്കരുത്
പ്രമേഹം നിയന്ത്രണവിധേയമല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം, വൃക്കകൾ, കണ്ണുകൾ, കാലുകൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കാം. അതിനാൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയ്ക്കൊപ്പം രക്തസമ്മർദവും കൊളസ്ട്രോളും നിയന്ത്രിക്കണം. കണ്ണ്, വൃക്ക, കാലുകൾ എന്നിവയുടെ പരിശോധനകളും കൃത്യമായി നടത്തണം.
പ്രമേഹം കണ്ടെത്തിയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ശരിയായ ചികിത്സയും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയും പിന്തുടർന്നാൽ രോഗത്തെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാം. ചിലരിൽ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിന് റിമിഷൻ നേടാനും സാധിച്ചേക്കാം. ഈ ലോക പ്രമേഹദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർക്കാം: പ്രമേഹം നേരത്തേ തിരിച്ചറിയാം, ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാം, സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കി ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാം.
ഡോ. മൊയ്ദീൻ കുഞ്ഞി
ഫിസിഷ്യൻ ആൻഡ് ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ്
ഡയലൈഫ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി
ഹോസ്പിറ്റൽ, കാസർഗോഡ്