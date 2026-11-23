എഫ്ട്യൂൺ നിർമാതാക്കൾക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ ഇട്ട് പൊലീസ്; അമിത അളവിൽ മെർക്കുറി അടങ്ങിയ ക്രീം വിപണിയിലെത്തിച്ചുtext_fields
മലപ്പുറം: മാരക വിഷമായ മെർക്കുറി സാന്നിധ്യമുള്ള ഫെയർനെസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ പെൺകുട്ടിക്ക് വൃക്കരോഗം ബാധിച്ചതിൽ എഫ്ട്യൂൺ നിർമാതാക്കൾക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ ഇട്ട് പൊലീസ്. ജീവന് ഭീഷണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അമിത അളവിൽ മെർക്കുറി അടങ്ങിയ ക്രീം വിപണിയിലെത്തിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. ക്രീം നിർമാതാക്കളെ പ്രതി ചേർത്ത് അരീക്കോട് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് പെൺകുട്ടിയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട വിശദമായ മൊഴിയെടുത്തതിനുശേഷമാണ് എഫ്ട്യൂൺ എന്ന ഫെയർനെസ് ക്രീമിനെതിരെ അരീക്കോട് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനമെന്നും ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്നും പെൺകുട്ടി പറയുന്നു. താനും ഒരു മെർക്കുറി നിർമ്മിത ഫേസ് ക്രീമിന്റെ ഇരയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി പ്രമുഖ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകൻ സലീം കോടത്തൂരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സുഹൃത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതുമൂലം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതായി സലീം കോടത്തൂർ പറഞ്ഞു.
ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അംഗീകാരമില്ലാത്ത സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളും പ്രോട്ടീൻ പൊടികളും വിൽക്കുന്നത് തടയാൻ വ്യാപക പരിശോധന നടത്താൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ നിർദേശം നൽകി. അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സ്ഥിരമായി റദ്ദാക്കും. ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വ്ളോഗർമാർക്കെതിരെയും കർശന നടപടിക്ക് നിർദേശമുണ്ട്.വൃക്ക, കരൾ, ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും സ്കിൻ കാൻസറിനും ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ കാരണമാകുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ വഴിയെത്തുന്ന ഇത്തരം പല വസ്തുക്കളിൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ പേര്, നിർമ്മാണ തീയതി, കാലാവധി എന്നിയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താറില്ലെന്ന് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.