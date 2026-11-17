റൂമിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനാണ് മറന്നുപോവുന്നു, സുപരിചിതമായ പേര് പോലും പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല... അറിയാം പെരിമെനോപോസും ബ്രെയിൻ ഫോഗുംtext_fields
റൂമിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ വട്ടംതിരിയുക, സുപരിചിതമായ ഒരു പേര് ഓർത്തെടുക്കാൻ പാടുപെടുക, സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് മറന്നുപോവുക.... നിത്യജീവിതത്തിലെ സാധാരണ അനുഭവങ്ങളാണ്. നാൽപ്പതുകളിലുള്ള നിരവധി സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിചിതമായിരിക്കും. പലപ്പോഴും ഇത് പ്രായം കൂടി വരുന്നതിനാലാണെന്ന് കരുതി അവഗണിക്കാറാണ് പതിവ്.
എന്നാൽ സ്ത്രീകളിൽ ഇത് ആർത്തവവിരാമത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന പെരിമെനോപോസ് (perimenopause) എന്ന അവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം ഇതെന്ന് ഗുഡ്ഗാവിലെ മാരെംഗോ ഏഷ്യ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ആന്റ് ഗൈനക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. പല്ലവി വാസൽ പറഞ്ഞു.
ആർത്തവവിരാമത്തിന് മുമ്പുള്ള പെരിമെനോപോസ് കാലഘട്ടത്തിൽ കാര്യമായ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈസ്ട്രജന്റെ കാര്യത്തിൽ. ക്രമരഹിതമായ ആർത്തവം, ശരീരം ചുട്ടുപൊള്ളുന്നതായി തോന്നുക, മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള പരിചരണം നൽകുകയോ ചെയ്യാറില്ല.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രെയിൻ ഫോഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്?
ഓർമ്മശക്തി, ശ്രദ്ധ, മാനസികാവസ്ഥ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോർമോൺ അളവിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഏകാഗ്രതക്കുറവ്, മറവി, വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുക, മാനസിക വ്യക്തത കുറയുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി ഡോ. വാസൽ പറഞ്ഞു. ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ ഒരേസമയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശീലിച്ച സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ പെട്ടെന്നുള്ള മാനസിക തളർച്ച അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നതും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്നതുമാണ്," അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പെരിമെനോപോസൽ ബ്രെയിൻ ഫോഗ് പൊതുവെ താൽക്കാലികമാണ്. അത് ഡിമെൻഷ്യയെയോ സ്ഥിരമായ മാനസിക ശേഷിക്കുറവിനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും ഡോ. വാസൽ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ തുടർച്ചയായി വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഹോർമോണുകൾ മൂലം മാത്രമാണെന്ന് സ്വയം കരുതി തള്ളിക്കളയരുത്. തൈറോയ്ഡ് തകരാറുകൾ, വിളർച്ച (അനീമിയ), വിറ്റാമിൻ ബി12 കുറവ്, വിഷാദം, ഉറക്കമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ പ്രശ്നം ഗുരുതരമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഡോക്ടറെ കാണണം.
ബ്രെയിൻ ഫോഗിനുള്ള സാധ്യത എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം?
പതിവായി ശാരീരിക വ്യായാമം ചെയ്യുക, സമീകൃത ആഹാരം ശീലമാക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കുക, മാനസിക സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക, സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും മാനസികമായി സജീവമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ബ്രെയിൻ ഫോഗ് കുറയ്ക്കാം.
ബ്രെയിൻ ഫോഗ് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്റെ ഓർമ്മശക്തിയോ ആത്മവിശ്വാസമോ വ്യക്തിത്വമോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥമില്ല. പെരിമെനോപോസ് എന്നത് ഒരു പരിമിതിയല്ല. പ്രകൃതിപരമായ ഒരു പരിവർത്തന ഘട്ടമാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതും ഉചിതമായ പിന്തുണ തേടുന്നതും ഈ ഘട്ടം വളരെ എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.