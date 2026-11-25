ആരും അറിഞ്ഞില്ല; തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ശുചിമുറിയിൽ രോഗി മരിച്ചുകിടന്നത് 36 മണിക്കൂർtext_fields
തൃശൂർ: മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ശുചിമുറിയിൽ രോഗി മരിച്ചുകിടന്നത് 36 മണിക്കൂർ. നാലുദിവസം മുൻപ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത മാക്കൂട്ടി റാവുത്തർ ആണ് ശുചിമുറിയിൽ മരിച്ചുകിടന്നത്. 77 വയസ്സായിരുന്നു. ഇയാളെ വാർഡിൽ നിന്ന് കാണാതായി; മരിച്ചുകിടന്നിട്ടും 36 മണിക്കൂർ ആരും അറിഞ്ഞില്ല.രോഗിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇന്നലെ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ശുചിമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത രോഗിയെ പത്തൊൻപതിനാണ് കാണാതായത്. തുടർന്ന് ഇയാളെ കാണാനില്ലെന്ന് കാട്ടി മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. മാക്കൂട്ടിക്കൊപ്പം കൂട്ടിരിപ്പുകാരായി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 21-ാം തീയതിയിലെ പരിശോധനയിൽ ഒരു ബാത്ത്റൂം പൂട്ടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അത് തുറന്നുനോക്കിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് മരണം കഴിഞ്ഞ് 36 മണിക്കൂർ ആയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ദിനംപ്രതി തുറന്ന് വൃത്തിയാക്കേണ്ട ശുചിമുറിയിലാണ് മൃതദേഹം ഒന്നര ദിവസം അനാഥമായി കിടന്നത്. രോഗിയെ കാണാതിരുന്നിട്ടും പരിശോധന വൈകിയെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയാണ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. നേരത്തെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെ ശുചിമുറിയിലെ വൃത്തിയില്ലായ്മ രോഗികൾ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കാമെന്ന് സൂപ്രണ്ട് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നടപടിയായിട്ടില്ല.