കേരളത്തിൽ നിപ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി മുൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി

കേരളത്തിൽ നിപ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി മുൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ നിപ വൈറസ് ബാധ ഇനിയും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് മുൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് സദാനന്ദൻ. നിലവിൽ വൈറസിന്റെ വാഹകരായ പഴംതീനി വവ്വാലുകളിൽ 50 ശതമാനത്തിലും നിപ വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകാമെന്നാകമെന്നാണ് തന്റെ നിരീക്ഷണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം വർധിക്കുന്നതിനാൽ നിപയുടെ ആവർത്തനസാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും ടെറോപസ് മീഡിയസ് എന്ന പഴംതീനി വവ്വാലുകളാണ് നിപ വൈറസിന്റെ പ്രധാന വാഹകരെന്നും രാജീവ് സദാനന്ദൻ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
വവ്വാലുകൾ പരസ്പരം സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ വൈറസ് പകരും. എന്നാൽ വൈറസ് ബാധിച്ചാലും ഇവ ചത്തുപോകുന്നില്ല. പകരം വൈറസിന്റെ വാഹകരായി തുടരുകയും മറ്റുള്ളവയിലേക്ക് രോഗാണു വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നേരത്തേ നടത്തിയ വിലയിരുത്തലിൽ വവ്വാലുകളിൽ 22 ശതമാനത്തോളം വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യം കാരണമാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നിപ കേസുകൾ ആവർത്തിക്കാമെന്ന് താൻ പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിപ കേസുകൾ കോഴിക്കോട് മാത്രമായി ഒതുങ്ങില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും രോഗബാധയുണ്ടാകാമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2019ൽ ഇടുക്കിയിലും നിപ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കേരളത്തിൽ രോഗബാധ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സുതാര്യമായി പുറത്തുവിടുന്നതിനാലാണ് ഇവിടെ കേസുകൾ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
2018ലെ ആദ്യ നിപ ബാധയുടെ തുടക്കത്തിൽ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തിരിച്ചറിയാൻ 18 ദിവസം വൈകിയിരുന്നു. രോഗമരണനിരക്ക് 70 മുതൽ 100 ശതമാനം വരെയാകാമെന്നതിനാൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മലബാറിൽ 254 കേസുകൾ വരെ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ അനുകരണ പഠനങ്ങളിലെ വിലയിരുത്തൽ. 300 രോഗികളെ വരെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയെങ്കിലും വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സഹായത്തോടെ ഗവേഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചതടക്കമുള്ള നടപടികൾ അന്ന് സ്വീകരിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിപ പ്രതിരോധത്തിൽ അന്നത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജയും ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എയും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിപ അനുഭവത്തിൽനിന്ന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനായതെന്ന് രാജീവ് സദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു. രോഗനിരീക്ഷണ സംവിധാനവും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ അണുബാധ നിയന്ത്രണവും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി എത്തുന്ന യുവാക്കളിൽ നിപ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന മാർഗനിർദേശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത് പാലിക്കാത്തതിനാൽ അന്ന് 13ഓളം അണുബാധകൾ സംഭവിച്ചു. ആശുപത്രികളിലെ അണുബാധ നിയന്ത്രണത്തിലെ പോരായ്മകളും രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.