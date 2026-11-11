വീണ്ടും കോവിഡ് ഭീതിയോ?; ആശങ്കയിൽ ലോകം: എന്താണ് പി.ജെ. 2.1 വകഭേദം?text_fields
കോവിഡ്-19 മഹാമാരി ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ലോകം പൂർണ്ണമായും മുക്തി നേടിയിട്ടില്ല. അതിനിടെ കോവിഡ്-19 പുതിയ വകഭേദത്തിന്റെ ആശങ്കയിലാണ് ലോകം. കാനഡയിൽ ഉത്ഭവിച്ച പി.ജെ. 2.1 (PJ.2.1) എന്ന പുതിയ കോവിഡ്-19 വകഭേദം ആഗോളതലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാനഡയിലെ ഒന്റാറിയോ പ്രവിശ്യയിൽ 2026 മെയ് മാസത്തിൽ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പുതിയ വകഭേദം യു.എസ്., യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഏഷ്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
മനുഷ്യകോശങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പകരാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവാണ് ഇതിന്റെ വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ലാബ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. എങ്കിലും, ഇത് എത്രത്തോളം ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല.
കോവിഡ്-19 ലക്ഷണങ്ങളും ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെയും മറ്റ് ശ്വാസകോശ അണുബാധകളുടെയും ലക്ഷണങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പരം സാമ്യമുള്ളതാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലക്ഷണങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു അണുബാധയുടെ കാരണം തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്രയാസകരമാക്കുന്നു.
എന്താണ് PJ.2.1?
പി.ജെ. 2.1 എന്നത് കൊറോണ വൈറസ് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന സാർസ്-കൊവ്-2 വൈറസിന്റെ ഒരു പുതിയ വകഭേദവും അതിന്റെ ഒരു വംശപരമ്പരയുമാണ്. കൊറോണ വൈറസിനെ മനുഷ്യകോശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടനയായ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനിൽ പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിച്ചതാണ് ഈ വകഭേദമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നിലവിൽ, PJ.2.1 കൂടുതൽ അപകടകരമായ രോഗത്തിന് കാരണമാകുമോ, ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ക്ലിനിക്കൽ തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ല. ജൂൺ 30-ന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലാണ് യു.എസിൽ ആദ്യമായി രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കലിഫോർണിയ, അരിസോണ, ന്യൂ ജേഴ്സി, വെർജീനിയ, വടക്കൻ കരോലിന, മിസോറി, ഒക്ലഹോമ, കൊളറാഡോ, ഫ്ലോറിഡ എന്നിവയും കൂടുതൽ കണ്ടെത്തലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പെയിനിൽ, വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ പ്രാദേശിക വ്യാപനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഗവേഷകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ലക്ഷണങ്ങൾ
മറ്റ് കൊവിഡ്-19 വകഭേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും PJ.2.1-ന് ഇല്ല. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൊതുവായ കൊറോണ വൈറസ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്:
പനിയോ വിറയലോ, ചുമ, തൊണ്ടവേദന, മൂക്കടപ്പോ ഒലിപ്പോ, തലവേദന, പേശികളിലും ശരീരത്തിലും വേദന, ക്ഷീണവും തളർച്ചയും, ശ്വാസതടസ്സം, ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മണത്തിലും രുചിയിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയും ചില ആളുകൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാവുന്ന മറ്റ് സാധ്യമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ?
ഇന്ത്യയിൽ PJ.2.1 കണ്ടെത്തിയതിന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ച തെളിവുകൾ ഇല്ല.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വേഗത്തിൽ പടരുന്നത്?
മനുഷ്യകോശങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒട്ടിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനിൽ ഈ വൈറസിന് ചില ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാക്സിൻ നൽകുന്ന പ്രതിരോധശേഷിയെ വെട്ടിച്ച് മുന്നേറാൻ ഇതിന് പ്രത്യേക കഴിവൊന്നുമില്ല. നിലവിലുള്ള വാക്സിൻ എടുത്തവരുടെ ശരീരത്തിലെ ആന്റിബോഡികൾക്ക് ഈ പുതിയ വകഭേദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മുൻപുള്ള കൊവിഡ് വകഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ അപകടകരമാണെന്നോ, മരണങ്ങൾക്കോ ആശുപത്രി വാസത്തിനോ ഇടയാക്കുമെന്നോ ഉള്ള തെളിവുകൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.