എല്ലാ കൂണുകളും വിഷമല്ല! കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമായേക്കാവുന്ന ഇനങ്ങൾ ഇതാ...text_fields
കുടലിന്റെ ആരോഗ്യവും ദഹനപ്രക്രിയയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഭക്ഷ്യയോഗ്യവും ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ളതുമായ കൂണുകളിലെ ഘടകങ്ങൾ സഹായകമായേക്കുമെന്ന് പഠനം. 20 ഇനം കൂണുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, അവയിലെ പ്രത്യേക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളായ പോളിസാക്കറൈഡുകൾക്ക് പ്രീ ബയോട്ടിക് ഗുണങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നാണ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത്. കുടലിലെ ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കാനും ഈ ഘടകങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ദഹനപ്രക്രിയയിൽ പൂർണമായി വിഘടിക്കാത്ത ചില പോളിസാക്കറൈഡുകൾ വൻകുടലിലെത്തുകയും അവിടെയുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾ അവയെ വിഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കുടലിന്റെ ആരോഗ്യവും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഇവക്ക് പങ്കുണ്ട്. ബിഫിഡോബാക്ടീരിയം, ലാക്ടോബാസില്ലസ്, അക്കർമാൻസിയ തുടങ്ങിയ ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകളുടെ വർധനയും ചില പഠനങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗനോഡെർമ ലൂസിഡം, ഷിറ്റാക്കെ കൂൺ, പോറിയ കൊക്കോസ്, പ്ലൂറോട്ടസ് എറിഞ്ചി, കോർഡിസെപ്സ് മിലിറ്റാരിസ് തുടങ്ങിയ 20 വിഷരഹിത കൂൺ ഇനങ്ങളെയാണ് ഗവേഷകർ അവലോകനം ചെയ്തത്. ഇവയിലെ പോളിസാക്കറൈഡുകളുടെ ഘടന, ജൈവപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയും താരതമ്യം ചെയ്തു.
അവലോകനം ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ചില കൂൺ പോളിസാക്കറൈഡുകൾ കൊളസ്ട്രോൾ, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്നിവയുടെ അളവ് കുറക്കാനും കുടലിലെ സംരക്ഷണപാളിയുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും വീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചകങ്ങൾ കുറക്കാനും സഹായിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രമേഹം, അമിതവണ്ണം, കുടൽവീക്കം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിലും ഇവയുടെ സാധ്യതകളും പഠനം വിലയിരുത്തി.
എന്നാൽ, ഈ കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ലബോറട്ടറി പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നും മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളതാണ്. മനുഷ്യരിൽ ഇതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ കൂൺ കഴിക്കുന്നത് രോഗചികിത്സക്കുള്ള മാർഗമായി കാണാനാകില്ലെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.