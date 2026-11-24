'മിത്വാ' ഗാനാലാപകൻ ഷഫ്ഖത്ത് അമാനത്ത് അലിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ; കീമോതെറപ്പി തുടരുന്നുtext_fields
കറാച്ചി: സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനം 'മിത്വ'യിലൂടെ പ്രേക്ഷക മനം കീഴടക്കിയ പാക് ഗായകൻ ഷഫ്ഖത്ത് അമാനത്ത് അലിക്ക് രക്താർബുദം. മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന രക്താർബുദമാണ് ബാധിച്ചതെന്നും രോഗവും ചികിത്സയും കാരണം ഒരു വർഷത്തോളം കിടപ്പിലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രോഗവിവരം കുടുംബവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ചിലരും മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കൃത്യസമയത്ത് രോഗനിർണയം നടത്തിയത് ചികിത്സയിൽ നിർണായകമായെന്നും വിവിധ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ച ശേഷമാണ് കറാച്ചിയിലെത്തി ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചതെന്നും ഗായകൻ വ്യക്തമാക്കി. രോഗമുക്തി നേടിയെങ്കിലും ആഴ്ചതോറും മെയിന്റനൻസ് തെറപ്പിയുടെ ഭാഗമായി കീയമോതെറാപ്പി തുടരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മജ്ജയിലെ പ്ലാസ്മ കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രക്താർബുദമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ. അസാധാരണ പ്ലാസ്മ കോശങ്ങൾ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പെരുകുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ രക്തകോശങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തെ ബാധിക്കുകയും അസ്ഥികൾക്കും വൃക്കകൾക്കും തകരാറുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. ചിലരിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകണമെന്നില്ല. തുടർച്ചയായ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും, പതിവായുള്ള അണുബാധ,എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചതവ്, അസാധാരണ രക്തസ്രാവം, ശരീരഭാര കുറവ്, എന്നിവ ഈ അർബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ രോഗത്തിന്റെ തരത്തിനും ഘട്ടത്തിനും അനുസരിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം. രക്തപരിശോധന, മൂത്രപരിശോധന, മജ്ജാ പരിശോധന, എക്സ്റേ, സി.ടി സ്കാൻ, എം.ആർ.ഐ തുടങ്ങിയ പരിശോധനകളിലൂടെയാണ് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത്. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രം അത് രക്താർബുദം ആവണമെന്നുമില്ല. നേരത്തെ രോഗനിർണയം നടത്തേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.